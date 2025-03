A MotoGP realizou na madrugada deste sábado (01) o primeiro treino de classificação da temporada de 2025, na Tailândia. A briga pela pole position se tornou familiar, com Marc Márquez cravando 1min28s782, o suficiente para superar Álex Márquez, seu irmão, por 0s146.

Rival e companheiro de equipe do espanhol, Francesco Bagnaia foi 'apenas' o terceiro, tendo que ter passado pelo Q1, após não precisar passar pela primeira parte do quali durante todo o ano passado.

Jack Miller, Ai Ogura e Franco Morbidelli completarão a segunda fila na corrida sprint.

O Treino

Desacostumado a correr no Q1, Francesco Bagnaia foi o principal personagem na primeira parte do quali. O italiano marcou 1min29s180 ainda na primeira metade e simplesmente se deu ao luxo de fcar nos boxes até o fim, sem voltar à pista para melhorar seu tempo.

A aposta se valeu, com o piloto da Ducati seguindo para o Q2 junto com Jack Miller, que ficou a apenas seis milésimos da P1.

Sem perder tempo, o Q2 começou com todos na pista logo do início da regressiva. Na primeira tentativa, Bagnaia se destacou novamente, cravando 1min29s259, seguido por Acosta e Álex Márquez. Marc Márquez foi apenas o 11º.

Mas o hexacampeão da MotoGP deu a resposta no giro seguinte, com 1min28s782, assumindo a ponta, seguido pelo seu irmão. Ai Ogura surpreendia, em terceiro.

Faltando oito minutos e meio, Bagnaia voltava à pista para tentar recuperar a P1, mas em sua primeira tentativa, ele conseguiu 'apenas' a terceira marca.

Enquanto isso, Márquez vinha com os dois primeiros setores como o mais rápido, mas errou na saída da curva 8 e abortou a tentativa. Ao mesmo tempo, Bezzecchi ia ao chão, o mesmo acontecendo com Mir pouco depois.

As últimas tentativas não reverteram mudanças na ponta e Marc Márquez conquistou sua primeira pole position com a Ducati oficial, seguido pelo irmão, a 0s146. Bagnaia teve que se confirmar com a terceira colocação, fechando a primeira fila.

A corrida sprint da Tailândia está marcada para as 5h deste sábado.

Resultado

