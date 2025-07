A MotoGP realizou o treino classificatório para o GP da Alemanha nesta manhã (brasileira), em Sachsenring.

'Rei' da pista, Marc Márquez não deu chances aos rivais, mesmo com a chuva sendo protagonista na sessão. O espanhol travou um duelo particiular com Johann Zarco e cravou 1min27s811. O francês, que veio do Q1, ficou a 0s151 do espanhol.

Marco Bezzecchi fechou a primeira fila, na terceira posição. Álex Márquez foi o sexto colocado e Francesco Bagnaia apenas o 11º.

O Treino

A chuva, que era companhia dos pilotos no dia, perdeu intensidade no início do Q1. Com 1min27s827, Johann Zarco foi o mais rápido, levando Maverick Viñales com ele para o Q2. O espanhol ficou a 0s222 do francês.

No Q2, assim que os pilotos foram para a pista, Viñales foi ao chão violentamente, mesmo estando na volta de aquecimento. O espanhol foi catapultado na curva 6 e conseguiu ir para os boxes normalmente.

Jack Miller fez exatamente o mesmo minutos depois, também sem danos físicos.

Franco Morbidelli saiu na frente com 1min29s776, à frente de Brad Binder e Marc Márquez.

Mas o atual líder do campeonato baixou quase um segundo na tentativa seguinte. Não satisfeito, Márquez fez 1min28s294, mais de um segundo sobre o segundo colocado até então.

Em uma sequência incrível, o hexacampeão da MotoGP chegou a 1min28s083, quando restavam seis minutos para o término da sessão. Zarco e Marco Bezzecchi estava na primeira fila provisoriamente.

Zarco se aproximou de Márquez a um minuto do fim, chegando a 0s065 do espanhol da Ducati.

Mas Marc Márquez garantiu a pole com 1min27s811. Zarco ficou a 0s151 do líder e Bezzecchi se garantiu na primeira fila. Já com cronômetro zerado, Morbidelli, que ainda tentava volta rápida, caiu na curva 9.

A corrida alemã desta etapa acontece hoje, às 10h. A prova principal será neste domingo, às 9h.

Grid de largada

