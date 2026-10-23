MotoGP: Marc Márquez surge no fim e lidera TL1 do GP da Austrália marcado por incidentes; Moreira é 20º
Sessão teve três bandeiras amarelas, causadas por quedas e pelo estouro do motor de Binder
A MotoGP iniciou na noite desta quinta-feira as atividades para o GP da Austrália. E em uma sessão marcada por incidentes em Phillip Island, Marc Márquez surge após o fim da regressiva para terminar com a melhor volta, à frente de Raúl Fernández, enquanto Jorge Martín foi apenas o sétimo. Já Diogo Moreira terminou em 20º.
O fim de semana em Phillip Island traz uma série de baixas. Toprak Razgatlioglu está fora do restante da temporada para tratar uma lesão no ombro e, nesta etapa, é substituído por Augusto Fernández na Pramac. Na Gresini, a ausência é de Fermín Aldeguer, ainda se recuperando da operação na mão direita, tendo Iker Lecuona no seu lugar. Já na Honda, Joan Mir segue afastado em busca da causa de suas fadigas crônicas, mas a marca japonesa não colocou ninguém em seu lugar.
A primeira amarela veio com 10 minutos de sessão, após Lecuona ir ao chão na curva 7. O corpo do espanhol voou pela brita, parando na barreira de pneus. A Gresini do piloto passou perigosamente perto de sua cabeça após pegar embalo na brita e sair voando. Felizmente, tudo ok com o piloto.
E, logo na sequência, mais problemas. A KTM de Binder teve um estouro forte de motor, soltando muita fumaça na reta oposta, dando fim à sessão do sul-africano.
Menos de um minuto depois da queda de Lecuona, mais uma na mesma curva 7. Agora foi a vez de Fernández, em um cenário muito similar ao do espanhol. O piloto da Trackhouse, ao sair voando pela brita, claramente tentou segurar a mão direita, a qual tem um dedo fraturado após o incidente na sprint da Indonésia.
A sequência de incidentes levou todos os pilotos aos boxes quando o cronômetro marcava 30 minutos para o fim da sessão. Neste momento, Bezzecchi liderava com 01min28s898, apenas 0s022 à frente de Marc Márquez. Martín vinha em terceiro a 0s226, com Miller em quarto, a 0s253 e Zarco em quinto, a 0s427. Moreira era o 14º, a 1s410.
A 15 minutos do fim, os tempos baixavam e Bezzecchi seguia na ponta, agora com 01min28s278, 0s166 à frente de Acosta em segundo. Márquez era o terceiro, a 0s174, com Martín e Ogura fechando os cinco primeiros. Moreira era o 16º, a 2s030, sem fazer novas voltas rápidas.
A apenas três minutos do fim, Miller acabou escapando na curva um e indo ao chão, segundos após fazer a melhor volta da sessão até o momento.
Após o fim da regressiva, Marc Márquez surge com uma volta voadora para garantir a liderança da sessão: 01min27s985. Ele ficou 0s048 à frente de Raúl Fernández, com Jack Miller em terceiro, apesar da queda, a 0s135. Marco Bezzecchi terminou em quarto, a 0s293, tendo Álex Márquez em quinto, a 0s300.
Completaram o top 10: Pedro Acosta, Jorge Martín, Ai Ogura, Fabio Quartararo e Fabio di Giannantonio. Diogo Moreira terminou em 20º após ter uma volta deletada devido à amarela causada por Miller.
A MotoGP encerra o primeiro dia de atividades em Phillip Island na madrugada de quinta para sexta. À 01h acontece o segundo treino livre para o GP da Austrália, que define os grupos de classificação para o sábado, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
Resultado do TL1 do GP da Austrália de MotoGP:
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|19
|
1'27.985
|181.994
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+0.048
1'28.033
|0.048
|181.895
|3
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|16
|
+0.135
1'28.120
|0.087
|181.715
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|19
|
+0.293
1'28.278
|0.158
|181.390
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|17
|
+0.300
1'28.285
|0.007
|181.376
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|19
|
+0.449
1'28.434
|0.149
|181.070
|7
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|20
|
+0.453
1'28.438
|0.004
|181.062
|8
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|19
|
+0.635
1'28.620
|0.182
|180.690
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|18
|
+0.803
1'28.788
|0.168
|180.348
|10
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|19
|
+0.967
1'28.952
|0.164
|180.016
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|17
|
+0.980
1'28.965
|0.013
|179.989
|12
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|20
|
+1.160
1'29.145
|0.180
|179.626
|13
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|16
|
+1.212
1'29.197
|0.052
|179.521
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|18
|
+1.357
1'29.342
|0.145
|179.230
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|21
|
+1.446
1'29.431
|0.089
|179.052
|16
|A. Fernandez Pramac Racing
|47
|Yamaha
|19
|
+1.572
1'29.557
|0.126
|178.800
|17
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|16
|
+1.603
1'29.588
|0.031
|178.738
|18
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+1.677
1'29.662
|0.074
|178.590
|19
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|18
|
+1.850
1'29.835
|0.173
|178.246
|20
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|17
|
+1.920
1'29.905
|0.070
|178.108
|21
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|2
|
+6.048
1'34.033
|4.128
|170.289
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