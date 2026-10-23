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Relato do treino livre
MotoGP GP da Austrália

MotoGP: Marc Márquez surge no fim e lidera TL1 do GP da Austrália marcado por incidentes; Moreira é 20º

Sessão teve três bandeiras amarelas, causadas por quedas e pelo estouro do motor de Binder

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP iniciou na noite desta quinta-feira as atividades para o GP da Austrália. E em uma sessão marcada por incidentes em Phillip Island, Marc Márquez surge após o fim da regressiva para terminar com a melhor volta, à frente de Raúl Fernández, enquanto Jorge Martín foi apenas o sétimo. Já Diogo Moreira terminou em 20º.

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O fim de semana em Phillip Island traz uma série de baixas. Toprak Razgatlioglu está fora do restante da temporada para tratar uma lesão no ombro e, nesta etapa, é substituído por Augusto Fernández na Pramac. Na Gresini, a ausência é de Fermín Aldeguer, ainda se recuperando da operação na mão direita, tendo Iker Lecuona no seu lugar. Já na Honda, Joan Mir segue afastado em busca da causa de suas fadigas crônicas, mas a marca japonesa não colocou ninguém em seu lugar.

 

A primeira amarela veio com 10 minutos de sessão, após Lecuona ir ao chão na curva 7. O corpo do espanhol voou pela brita, parando na barreira de pneus. A Gresini do piloto passou perigosamente perto de sua cabeça após pegar embalo na brita e sair voando. Felizmente, tudo ok com o piloto.

E, logo na sequência, mais problemas. A KTM de Binder teve um estouro forte de motor, soltando muita fumaça na reta oposta, dando fim à sessão do sul-africano.

 

Menos de um minuto depois da queda de Lecuona, mais uma na mesma curva 7. Agora foi a vez de Fernández, em um cenário muito similar ao do espanhol. O piloto da Trackhouse, ao sair voando pela brita, claramente tentou segurar a mão direita, a qual tem um dedo fraturado após o incidente na sprint da Indonésia.

 

A sequência de incidentes levou todos os pilotos aos boxes quando o cronômetro marcava 30 minutos para o fim da sessão. Neste momento, Bezzecchi liderava com 01min28s898, apenas 0s022 à frente de Marc Márquez. Martín vinha em terceiro a 0s226, com Miller em quarto, a 0s253 e Zarco em quinto, a 0s427. Moreira era o 14º, a 1s410.

A 15 minutos do fim, os tempos baixavam e Bezzecchi seguia na ponta, agora com 01min28s278, 0s166 à frente de Acosta em segundo. Márquez era o terceiro, a 0s174, com Martín e Ogura fechando os cinco primeiros. Moreira era o 16º, a 2s030, sem fazer novas voltas rápidas.

 

A apenas três minutos do fim, Miller acabou escapando na curva um e indo ao chão, segundos após fazer a melhor volta da sessão até o momento.

Após o fim da regressiva, Marc Márquez surge com uma volta voadora para garantir a liderança da sessão: 01min27s985. Ele ficou 0s048 à frente de Raúl Fernández, com Jack Miller em terceiro, apesar da queda, a 0s135. Marco Bezzecchi terminou em quarto, a 0s293, tendo Álex Márquez em quinto, a 0s300. 

Completaram o top 10: Pedro Acosta, Jorge Martín, Ai Ogura, Fabio Quartararo e Fabio di Giannantonio. Diogo Moreira terminou em 20º após ter uma volta deletada devido à amarela causada por Miller. 

A MotoGP encerra o primeiro dia de atividades em Phillip Island na madrugada de quinta para sexta. À 01h acontece o segundo treino livre para o GP da Austrália, que define os grupos de classificação para o sábado, com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

Resultado do TL1 do GP da Austrália de MotoGP:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 19

1'27.985

   181.994  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+0.048

1'28.033

 0.048 181.895  
3 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+0.135

1'28.120

 0.087 181.715  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.293

1'28.278

 0.158 181.390  
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.300

1'28.285

 0.007 181.376  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

+0.449

1'28.434

 0.149 181.070  
7 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.453

1'28.438

 0.004 181.062  
8 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.635

1'28.620

 0.182 180.690  
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 18

+0.803

1'28.788

 0.168 180.348  
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.967

1'28.952

 0.164 180.016  
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 17

+0.980

1'28.965

 0.013 179.989  
12 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 20

+1.160

1'29.145

 0.180 179.626  
13 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 16

+1.212

1'29.197

 0.052 179.521  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+1.357

1'29.342

 0.145 179.230  
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+1.446

1'29.431

 0.089 179.052  
16 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 19

+1.572

1'29.557

 0.126 178.800  
17 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 16

+1.603

1'29.588

 0.031 178.738  
18 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+1.677

1'29.662

 0.074 178.590  
19 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 18

+1.850

1'29.835

 0.173 178.246  
20 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 17

+1.920

1'29.905

 0.070 178.108  
21 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 2

+6.048

1'34.033

 4.128 170.289  
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