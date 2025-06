MotoGP: Marc Márquez tem largada ruim, mas vence Sprint em Aragón

Depois de uma classificação completamente insana e Álex Márquez mostrando que chegou para incomodar o irmão mais velho, a MotoGP retornou ao traçado de Aragón para a Sprint neste sábado (7). Com a temperatura ambiente em 29°C, os pilotos precisaram ter muito cuidado com seus pneus.

Marc Márquez largou na frente, tendo o piloto da Gresini logo atrás e Franco Morbidelli na terceira colocação. Pecco Bagnaia, que não teve um fim de semana fácil, largou em quarto, visando ter um resultado mais positivo.

Álex largou muito bem, enquanto Marc não teve um começo fácil e caiu rapidamente para quarto, disputando a terceira posição, enquanto Bagnaia caia para oitavo. Morbidelli também se conseguiu manter muito o ritmo e ficou logo atrás do Márquez mais novo.

No setor 3, Joan Mir caiu na Curva 12 e ficou reclamando bastante por um possível toque com Jack Miller. O incidente foi colocado sob investigação rapidamente, mas o espanhol conseguiu retornar para a prova. Miller foi punido com uma long lap.

Marc Márquez conseguiu se recuperar bem e superou Morbidelli, surgindo atrás do irmão e lutando pela vitória. Enquanto isso, o piloto da VR46 era atacado por Pedro Acosta, que lutava para se aproximar, tendo Fermín Aldeguer em sua cola.

Marc conseguiu dar o bote em cima do irmão, assumindo a liderança e conseguindo abrir uma vantagem de quase dois segundos, enquanto Aldeguer ultrapassava Morbidelli para tomar a terceira posição do pódio.

Confira o resultado completo da Sprint em Aragón

