Marc Márquez não escondeu o conforto com que alcançou sua sétima dobradinha consecutiva na Hungria e reconhece que tentará construir o 'match point' do campeonato em Montmeló para vencer a temporada 2026 da MotoGP em Misano.

O fato de Márquez estar no ápice é evidente toda vez que ele entra na pista, e isso é confirmado pelas estatísticas: dez vitórias duplas consecutivas, as últimas sete seguidas, uma sequência que, combinada com os outros resultados, permitiu que ele gerasse uma vantagem de 175 pontos, quase cinco GPs, sobre seu adversário mais próximo, seu irmão Álex.

Isso o coloca em posição de comemorar seu sétimo título de MotoGP em Misano, daqui a dois GPs, desde que, em Montmeló, daqui a duas semanas, ele aumente essa margem em mais dez pontos, chegando a 185. Vale a pena observar que esse foi o caso em oito das 14 etapas do calendário até agora.

Em termos de velocidade e ritmo, Márquez era o favorito para vencer no Balaton Park, embora o funil na primeira curva fosse um grande ponto de interrogação. E não foi ali, mas sim na segunda curva, onde o piloto #93 se chocou com Marco Bezzecchi e ficou um pouco para trás.

Depois de se livrar de Pedro Acosta e Franco Morbidelli, o espanhol pôde respirar fundo e esperar. Esperando que o pneu traseiro de Bezzecchi, que optou pela especificação mais macia, começasse a desgastar. Foi na décima primeira volta que o #93 partiu para o ataque e o ultrapassou, conquistando a vitória.

Esta é a quarta vez que Márquez vence em uma pista que está fazendo sua estreia no campeonato, tendo vencido em Austin (2013), Termas de Río Hondo (2014) e Chang (2018), um recorde que ele compartilha com Giacomo Agostini e Eddie Lawson.

"Hoje eu fui muito bem, não posso dizer o contrário. Tive paciência para passar, pressionar e controlar", resumiu Márquez, totalmente convencido de que a diferença seria feita tanto pela escolha do pneu traseiro quanto por ele.

"Eu sabia que o macio era cinco voltas melhor do que o médio. Mas hoje de manhã, no warm up, vi que podia andar igual aos que estavam no macio", explicou o espanhol, que só teve o susto da segunda curva naquela primeira volta, com o toque de Bezzecchi.

"Naquela primeira curva, quando vi que o Marco estava por dentro, soltei os freios porque não queria nenhum contato. Mas na segunda curva eu esperava que ele tivesse mais espaço para passar. A partir daí, fiquei atrás dele e esperei que o pneu traseiro macio caísse [de performance]", disse hexacampeão, que sabe que, dependendo do que acontecer em Montmeló, ele pode ser coroado em San Marino.

"A Catalunha é um daqueles circuitos que eu marcaria em vermelho, porque é um dos que eu sempre achei mais difíceis. Mas vou tentar", disse o piloto da Ducati.

