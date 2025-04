Marc Márquez não chegou a Doha na liderança do campeonato de MotoGP, mas ainda é considerado o principal nome deste início de temporada. O espanhol acumulou cinco vitórias, entre as três primeiras sprints do ano e as corridas principais em Buriram e Termas de Río Hondo, e estava liderando confortavelmente no momento da queda em Austin.

A dupla oficial Márquez-Ducati é tão dominante quanto vimos até agora ? Márquez acredita que o GP do Catar fornecerá uma visão mais clara, já que ele só venceu uma vez no circuito, em 2014, o que é quase anormal em seu histórico.

Com a Honda, Márquez foi muitas vezes mais azarado do que em outros lugares em um circuito de Losail que tem favorecido a Yamaha e a Ducati. No ano passado, em seu primeiro fim de semana de competição com uma Desmosedici de 2023, moto que ele ainda estava conhecendo, o espanhol ficou em quarto lugar. Para o fim de semana, ele está ansioso para ver se consegue superar seu irmão Álex Márquez, líder do campeonato, e Pecco Bagnaia, vencedor do ano passado no Catar.

"Este é o primeiro circuito em que Álex e Pecco são teoricamente melhores do que eu, com base nos resultados anteriores", disse Marc Márquez em uma coletiva de imprensa na quinta-feira. "Veremos o que podemos fazer. Se eu tiver um bom desempenho aqui, isso será um sinal muito bom para mim. Se não, tentarei trabalhar para melhorar."

Márquez ainda está se recuperando de sua frustração no GP das Américas, mas pode ficar satisfeito com o fato de ter caído quando ainda estava na liderança: "Essa é a corrida. O bom é que eu caí quando estava liderando a corrida, com dois segundos de vantagem. Eu estava pilotando muito bem. Sim, cometi um erro, mas sei o motivo: reduzi demais a velocidade na Curva 3 e entrei na Curva 4 muito cedo. Mas isso acontece."

"O bom é que, apesar desse grande erro, estamos em segundo lugar no campeonato, apenas um ponto atrás do líder. Aqui, estamos começando do zero e veremos o que podemos fazer neste fim de semana."

