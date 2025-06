MotoGP: Marc Márquez vence GP da Itália; Bagnaia perde pódio

Mais uma vez Marc Márquez conquistou a pole position, dessa vez, para o GP da Itália da MotoGP. O espanhol tinha o companheiro de equipe Pecco Bagnaia logo atrás e o irmão, Álex Márquez, na terceira posição, colocando pressão sobre o piloto da Ducati.

Bagnaia teve uma ótima largada, conseguindo manter sua moto ao lado de Marc e, logo depois, fazendo a ultrapassagem na Curva 2, fechando a porta na Curva 4 e se mantendo à frente.

A bandeira amarela foi acionada na curva 15, com Enea Bastianini caindo e deixando a corrida. Ao mesmo tempo, Somkiat Chantra estava sendo punido por um erro na largada, o piloto precisou cumprir uma volta longa dupla.

Mas o verdadeiro desafio estava concentrado entre os três primeiros, com Marc Márquez e Bagnaia disputando e trocando de posições ao longo das curvas. Franco Morbidelli deu uma apartada nas Ducatis, fazendo Marc encostrar em Pecco na volta 3, quase causando a queda do italiano e, nesse momento, Álex Márquez se aproveitou para ultrapassar a Ducati.

Na volta seguinte, o italiano conseguiu se recuperar muito bem, superando os dois irmãos e voltando para a ponta. Fabio Quartararo, por sua vez, estava perdendo diversas posições e, na volta 4, já era apenas o oitavo.

Johann Zarco também caiu na Curva 15, causando a segunda bandeira amarela da corrida e sendo o segundo a abandonar.

Na volta 6, Álex conseguiu armar o bote perfeito para ultrapassar as duas Ducatis e assumir a ponta. Maverick Viñales foi o terceiro a cair e perder toda a sua disputa com Franco Morbidelli, que esteve envolvido na queda do espanhol e foi punido com uma volta longa.

Faltando duas voltas para o fim da corrida, Bagnaia perdeu o pódio para Fábio Di Giannantonio em uma manobra perfeita. Marc Márquez seguiu na liderança, não sendo pressionado por Álex, que seguiu na segunda colocação.

