Marc Márquez venceu com tranquilidade a sprint do GP da Espanha de MotoGP neste sábado. O hexacampeão superou Fabio Quartararo, que sofreu uma queda, ainda na segunda volta e reafirmou a liderança do campeonato. Alex Márquez e Francesco Bagnaia completaram o pódio.

Como foi

Logo na largada Marc Márquez atacou e chegou a liderar por alguns metros, mas Quartararo se defendeu. Morbidelli ultrapassou Bagnaia, mas o piloto da Ducati retomou a posição.

Na volta 2, Alex Márquez superou Bagnaia e conquistou a terceira colocação. Logo à frente, Marc Márquez dividiu curva com Fabio Quartararo, que foi pela parte suja da pista e caiu. Marc assumiu a liderança, seguido pelo irmão, por Bagnaia e Morbidelli. Pelo quinto lugar, Aldeguer (com moto do ano passado) e Di Giannantonio disputaram por algumas voltas.

A recuperação de imagem mostrou que Quartararo abandonou após queda na briga com Márquez. Faltando 8 voltas para o fim, Jack Miller caiu na curva 6 e não voltou. O mesmo aconteceu com Johann Zarco, que sofreu uma queda na curva 2 e não retornou. Morbidelli recebeu um aviso por ultrapassar limites de pista, mas não teve mais problemas.

A prova seguiu tranquila, com Marc Márquez administrando uma vantagem de mais de um segundo sobre Alex. Binder e Ogura chegaram a disputar a 11a posição, com o piloto da KTM mantendo-se a frente. Dentro da zona de pontuação, chamou atenção Farmin Aldeguer, que largou como sétimo e chegou em quinto, superando Di Giannantonio e Viñales, sexto e sétimo na corrida, respectivamente.

A corrida principal da MotoGP acontecerá amanhã, às 9h.

Información principal Datos adicionlaes 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Km/h Pontos 1 M. Márquez Ducati Team 93 12 - 12 2 A. Márquez Gresini Racing 73 12 +1.001 1.001 1.001 9 3 P. Bagnaia Ducati Team 63 12 +3.077 3.077 2.076 7 4 F. Morbidelli Team VR46 21 12 +3.530 3.530 0.453 6 5 F. Aldeguer Gresini Racing 54 12 +5.791 5.791 2.261 5 6 F. Di Giannantonio Team VR46 49 12 +7.691 7.691 1.900 4 7 M. Viñales Tech3 12 12 +7.849 7.849 0.158 3 8 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 12 +10.175 10.175 2.326 2 9 J. Mir Honda HRC 36 12 +10.414 10.414 0.239 1 10 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 12 +12.673 12.673 2.259 11 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 12 +13.204 13.204 0.531 12 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 12 +13.438 13.438 0.234 13 L. Marini Honda HRC 10 12 +16.572 16.572 3.134 14 E. Bastianini Tech3 23 12 +17.918 17.918 1.346 15 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 12 +19.963 19.963 2.045 16 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 12 +21.690 21.690 1.727 17 A. Fernández Pramac Racing 7 12 +21.932 21.932 0.242 18 A. Espargaró Honda HRC Test Team 41 12 +22.515 22.515 0.583 19 L. Savadori Aprilia Racing Team 32 12 +30.200 30.200 7.685 20 S. Chantra Team LCR 35 12 +30.968 30.968 0.768 dnf J. Zarco Team LCR 5 5 7 laps dnf J. Miller Pramac Racing 43 4 8 laps dnf F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 1 11 laps

