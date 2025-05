MotoGP: Marc Márquez vence Sprint em Le Mans; Bagnaia sofre queda

Com Fabio Quartararo na pole, os pilotos da MotoGP retornaram para a Sprint do GP da França. O francês tinha Marc Márquez e Aléx Márquez em sua cola antes das luzes verdes se acenderem.

Marc venceu sua sexta corrida Sprint consecutiva na temporada de 2025, tendo o irmão como segundo colocado e Fermín Aldeguer fechando o top 3.

Já na largada, Marc Márquez parecia pronto para assumir a liderança, mas, na primeira volta, o francês fez tudo que precisava fazer para se manter à frente.

Ainda na segunda volta, Fransceco Bagnaia caiu com tudo na Curva 8, abandonando a Sprint do GP da França. Apesar do pequeno susto, o piloto conseguiu retornar para a garagem, aparentemente, sem grandes problemas.

Joan Zarco e Miguel Oliveira receberam anotações por excederem limites de pista na primeira volta. Brad Binder também abandonou a prova e causou a segunda bandeira amarela nos setores 3 e 4.

A disputa ficou de fato entre os três primeiros colocados, que dispararam à frente dos rivais. Marc Márquez continuou forçando Quartararo até encontrar uma brecha e assumir a liderança da corrida, abrindo diferença de 0s4, enquanto Álex tentava chegar no francês.

Uma volta depois, o piloto mais jovem da Ducati conseguiu ultrapassar a Yamaha, mas isso não significou que Fábio facilitou a vida de Álex. No entanto, Fermín Aldeguer se aproximava de Quartararo.

Faltando quatro voltas para o fim, Aldeguer teve um pequeno toque com Quartararo e conseguiu assumir a terceira posição, mas não sem o francês forçar sua moto ao máximo.

No fim, Márquez seguiu à frente, com o irmão logo na sequência e Fermín Aldeguer fechando o top 3. Quartararo terminou como quarto colocado, enquanto Pedro Acosta, na última volta, acabou caindo e perdendo muitas posições.

