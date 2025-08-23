Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato de classificação
MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Marc Márquez voa e faz a pole para o GP da Hungria; Bagnaia sofre e é apenas 15º

Resultado da sessão da manhã deste sábado define os grids da corrida sprint e do GP do domingo

Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025. Em Balaton Park, Marc Márquez garantiu mais uma pole position neste ano, botando impressionantes três décimos de vantagem sobre Marco Bezzecchi, com Fabio di Giannantonio completando o top 3, enquanto Francesco Bagnaia teve uma classificação ruim, sendo apenas o 15º.

Leia também:
 

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 11 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Marco Bezzecchi, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Álex Rins, Brad Binder, Raúl Fernández, Johann Zarco e Ai Ogura.

No final, Marco Bezzecchi foi o mais rápido com 01min36s800. Fabio di Giannantonio e Brad Binder vieram na sequência com o mesmo tempo: 01min37s047, mas, no critério de desempate, foi o piloto da VR46 quem garantiu a segunda vaga no Q2 junto com o italiano da Aprilia.

 

Os demais, garantiram suas posições para o grid da sprint e do GP, ficando, nesta ordem, de 13º a 21º: Brad Binder, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Raúl Fernández, Jorge Martín, Johann Zarco, Miguel Oliveiras, Álex Rins e Ai Ogura. Lembrando que Miller terá que pagar uma punição de três posições no grid do domingo.

Resultado do Q1 (Posições de 13º a 21º nos grids):

  
1
 - 
2
  
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
Q2 MarcoBezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 8

1'36.800

   151.549
Q2 Fabio di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 8

+0.247

1'37.047

 0.247 151.163
13 Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+0.247

1'37.047

 0.000 151.163
14 Jack MillerPramac Racing 43 Yamaha 8

+0.279

1'37.079

 0.032 151.114
15 Francesco BagnaiaDucati Team 63 Ducati 8

+0.296

1'37.096

 0.017 151.087
16 Raúl FernándezTrackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.548

1'37.348

 0.252 150.696
17 Jorge MartínAprilia Racing Team 1 Aprilia 9

+0.578

1'37.378

 0.030 150.650
18 Johann ZarcoLCR Honda 5 Honda 8

+0.629

1'37.429

 0.051 150.571
19 Miguel OliveiraPramac Racing 88 Yamaha 9

+0.633

1'37.433

 0.004 150.565
20 Álex RinsMovistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 9

+0.638

1'37.438

 0.005 150.557
21 Ai OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+1.115

1'37.915

 0.477 149.823

Q2

Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Joan Mir, Pol Espargaró, Luca Marini e Fabio Quartararo.

 

Já nos minutos iniciais, um revés para Acosta. Melhor colocado no TL2 da sexta, o espanhol da KTM se desequilibrou na curva 8 e viu sua moto capotar diversas vezes na brita. Acosta saiu correndo para voltar aos boxes e buscar a reserva, retornado à pista com sete minutos ainda no relógio.

No estouro do relógio, mais uma queda de piloto da KTM, agora de Pol Espargaró no segundo setor.

No final, Marc Márquez voou para garantir a pole com 01min36s518, botando impressionantes 0s290 em cima do segundo colocado, Marco Bezzecchi, enquanto Fabio di Giannantonio fechou a primeira fila, em terceiro.

Completam as posições de quarto a 12º: Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Joan Mir, Álex Márquez e Pol Espargaró. Lembrando que Aléx Márquez também terá que pagar uma punição de três posições no grid do domingo.

A MotoGP volta à pista do Balaton Park ainda neste sábado. A corrida sprint do GP da Hungria tem largada marcada para 10h. Todas as sessões com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.

Resultado do Q2 (Posições de 01º a 12º nos grids):

  
1
 - 
2
  
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h
1 Marc MárquezDucati Team 93 Ducati 8

1'36.518

   151.992
2 Marco BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+0.290

1'36.808

 0.290 151.537
3 Fabio di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati 8

+0.354

1'36.872

 0.064 151.436
4 Enea BastianiniTech 3 23 KTM 8

+0.424

1'36.942

 0.070 151.327
5 Franco MorbidelliTeam VR46 21 Ducati 8

+0.513

1'37.031

 0.089 151.188
6 Fabio QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 8

+0.524

1'37.042

 0.011 151.171
7 Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.581

1'37.099

 0.057 151.082
8 Fermín AldeguerGresini Racing 54 Ducati 8

+0.612

1'37.130

 0.031 151.034
9 Luca MariniRepsol Honda Team 10 Honda 8

+0.659

1'37.177

 0.047 150.961
10 Joan MirRepsol Honda Team 36 Honda 9

+0.721

1'37.239

 0.062 150.865
11 Álex MárquezGresini Racing 73 Ducati 9

+0.731

1'37.249

 0.010 150.849
12 Pol EspargaróTech 3 44 KTM 7

+1.104

1'37.622

 0.373 150.273

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo MotoGP
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Álex Márquez e Miller são punidos para o grid do GP da Hungria

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
MotoE: Granado é terceiro em corrida marcada por forte acidente de piloto húngaro; Casadei vence

MotoE: Granado é terceiro em corrida marcada por forte acidente de piloto húngaro; Casadei vence

MotoE
MotoE: Granado é terceiro em corrida marcada por forte acidente de piloto húngaro; Casadei vence
MotoE: Granado é 3º no quali na Hungria; Casadei fica com a pole

MotoE: Granado é 3º no quali na Hungria; Casadei fica com a pole

MotoE
MotoE: Granado é 3º no quali na Hungria; Casadei fica com a pole
MotoGP: Mesmo com queda, Acosta lidera TL2 para o GP da Hungria com Marc Márquez em 2º; Bagnaia é 14º

MotoGP: Mesmo com queda, Acosta lidera TL2 para o GP da Hungria com Marc Márquez em 2º; Bagnaia é 14º

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Mesmo com queda, Acosta lidera TL2 para o GP da Hungria com Marc Márquez em 2º; Bagnaia é 14º

Últimas notícias

MotoGP: Yamaha responde indignação de Miller sobre contrato de 2026

MotoGP: Yamaha responde indignação de Miller sobre contrato de 2026

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Yamaha responde indignação de Miller sobre contrato de 2026
F1: Como últimas novas equipes escolheram seus pilotos - e o que a Cadillac pode aprender com elas

F1: Como últimas novas equipes escolheram seus pilotos - e o que a Cadillac pode aprender com elas

F1 Fórmula 1
F1: Como últimas novas equipes escolheram seus pilotos - e o que a Cadillac pode aprender com elas
MotoE: Granado é terceiro em corrida marcada por forte acidente de piloto húngaro; Casadei vence

MotoE: Granado é terceiro em corrida marcada por forte acidente de piloto húngaro; Casadei vence

MotE MotoE
MotoE: Granado é terceiro em corrida marcada por forte acidente de piloto húngaro; Casadei vence
MotoGP: Marc Márquez voa e faz a pole para o GP da Hungria; Bagnaia sofre e é apenas 15º

MotoGP: Marc Márquez voa e faz a pole para o GP da Hungria; Bagnaia sofre e é apenas 15º

MGP MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Marc Márquez voa e faz a pole para o GP da Hungria; Bagnaia sofre e é apenas 15º

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros