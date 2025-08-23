MotoGP: Marc Márquez voa e faz a pole para o GP da Hungria; Bagnaia sofre e é apenas 15º
Resultado da sessão da manhã deste sábado define os grids da corrida sprint e do GP do domingo
A MotoGP definiu na manhã deste sábado o grid de largada para o GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025. Em Balaton Park, Marc Márquez garantiu mais uma pole position neste ano, botando impressionantes três décimos de vantagem sobre Marco Bezzecchi, com Fabio di Giannantonio completando o top 3, enquanto Francesco Bagnaia teve uma classificação ruim, sendo apenas o 15º.
Q1
Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 11 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa parte do treino: Marco Bezzecchi, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Álex Rins, Brad Binder, Raúl Fernández, Johann Zarco e Ai Ogura.
No final, Marco Bezzecchi foi o mais rápido com 01min36s800. Fabio di Giannantonio e Brad Binder vieram na sequência com o mesmo tempo: 01min37s047, mas, no critério de desempate, foi o piloto da VR46 quem garantiu a segunda vaga no Q2 junto com o italiano da Aprilia.
Os demais, garantiram suas posições para o grid da sprint e do GP, ficando, nesta ordem, de 13º a 21º: Brad Binder, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Raúl Fernández, Jorge Martín, Johann Zarco, Miguel Oliveiras, Álex Rins e Ai Ogura. Lembrando que Miller terá que pagar uma punição de três posições no grid do domingo.
Resultado do Q1 (Posições de 13º a 21º nos grids):
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Q2
|MarcoBezzecchiAprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
1'36.800
|151.549
|Q2
|Fabio di GiannantonioTeam VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.247
1'37.047
|0.247
|151.163
|13
|Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|8
|
+0.247
1'37.047
|0.000
|151.163
|14
|Jack MillerPramac Racing
|43
|Yamaha
|8
|
+0.279
1'37.079
|0.032
|151.114
|15
|Francesco BagnaiaDucati Team
|63
|Ducati
|8
|
+0.296
1'37.096
|0.017
|151.087
|16
|Raúl FernándezTrackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|9
|
+0.548
1'37.348
|0.252
|150.696
|17
|Jorge MartínAprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|9
|
+0.578
1'37.378
|0.030
|150.650
|18
|Johann ZarcoLCR Honda
|5
|Honda
|8
|
+0.629
1'37.429
|0.051
|150.571
|19
|Miguel OliveiraPramac Racing
|88
|Yamaha
|9
|
+0.633
1'37.433
|0.004
|150.565
|20
|Álex RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|9
|
+0.638
1'37.438
|0.005
|150.557
|21
|Ai OguraTrackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+1.115
1'37.915
|0.477
|149.823
Q2
Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores no segundo treino livre do final de semana: Marc Márquez, Pedro Acosta, Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Joan Mir, Pol Espargaró, Luca Marini e Fabio Quartararo.
Já nos minutos iniciais, um revés para Acosta. Melhor colocado no TL2 da sexta, o espanhol da KTM se desequilibrou na curva 8 e viu sua moto capotar diversas vezes na brita. Acosta saiu correndo para voltar aos boxes e buscar a reserva, retornado à pista com sete minutos ainda no relógio.
No estouro do relógio, mais uma queda de piloto da KTM, agora de Pol Espargaró no segundo setor.
No final, Marc Márquez voou para garantir a pole com 01min36s518, botando impressionantes 0s290 em cima do segundo colocado, Marco Bezzecchi, enquanto Fabio di Giannantonio fechou a primeira fila, em terceiro.
Completam as posições de quarto a 12º: Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Joan Mir, Álex Márquez e Pol Espargaró. Lembrando que Aléx Márquez também terá que pagar uma punição de três posições no grid do domingo.
A MotoGP volta à pista do Balaton Park ainda neste sábado. A corrida sprint do GP da Hungria tem largada marcada para 10h. Todas as sessões com transmissão da ESPN e do Disney+. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.
Resultado do Q2 (Posições de 01º a 12º nos grids):
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|Marc MárquezDucati Team
|93
|Ducati
|8
|
1'36.518
|151.992
|2
|Marco BezzecchiAprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
+0.290
1'36.808
|0.290
|151.537
|3
|Fabio di GiannantonioTeam VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.354
1'36.872
|0.064
|151.436
|4
|Enea BastianiniTech 3
|23
|KTM
|8
|
+0.424
1'36.942
|0.070
|151.327
|5
|Franco MorbidelliTeam VR46
|21
|Ducati
|8
|
+0.513
1'37.031
|0.089
|151.188
|6
|Fabio QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|8
|
+0.524
1'37.042
|0.011
|151.171
|7
|Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|6
|
+0.581
1'37.099
|0.057
|151.082
|8
|Fermín AldeguerGresini Racing
|54
|Ducati
|8
|
+0.612
1'37.130
|0.031
|151.034
|9
|Luca MariniRepsol Honda Team
|10
|Honda
|8
|
+0.659
1'37.177
|0.047
|150.961
|10
|Joan MirRepsol Honda Team
|36
|Honda
|9
|
+0.721
1'37.239
|0.062
|150.865
|11
|Álex MárquezGresini Racing
|73
|Ducati
|9
|
+0.731
1'37.249
|0.010
|150.849
|12
|Pol EspargaróTech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.104
1'37.622
|0.373
|150.273
