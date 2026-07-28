Próximo do fim da pausa na temporada 2026 da MotoGP, as fabricantes voltaram à pista para acelerar o desenvolvimento das motos de 2027. Os testes da nova era da categoria começaram nesta terça-feira (28) em Jerez e seguem para Mugello na próxima semana.

As atividades começaram nesta terça-feira (28), no circuito espanhol. Augusto Fernández e Andrea Dovizioso, pilotos de testes e desenvolvimento da Yamaha, entraram na pista para dar continuidade ao desenvolvimento da YZR M1 de 2027, a moto de 850 cc da marca japonesa.

Além de uma restrição na potência, a nova regulamentação reduz a presença de elementos aerodinâmicos, elimina os dispositivos de altura e introduz um novo fabricante de pneus, a Pirelli, que substituirá a Michelin.

Sem muitos avanços pelo restante de 2026 com o modelo deste ano, que introduziu pela primeira vez um motor V4, substituindo o lendário quatro em linha -, a fabricante concentra agora todos os seus esforços na moto de 2027, que será entregue a Jorge Martín e Ai Ogura no teste de pré-temporada de Valência em 1º de dezembro. Este deve ser o primeiro contato dos dois com os novos pneus Pirelli.

Próxima parada: Mugello

Enquanto a Yamaha segue um pouco por conta própria, já que pode realizar testes em qualquer circuito graças ao seu status nas concessões, as demais fabricantes são obrigadas a compartilharem a pista e os custos nas sessões.

As equipes de testes de Ducati, KTM, Aprilia e Honda — que, após o GP da Alemanha, voltou à categoria D das concessões —, retomarão o trabalho em um teste conjunto na próxima semana em Mugello.

Mais especificamente, a pista italiana foi alugada para os dias 5 e 6 de agosto, quarta e quinta-feira, coincidindo praticamente com o início do GP da Grã-Bretanha, que será realizado no fim de semana de 9 de agosto em Silverstone.

Takaaki Nakagami, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Essas mesmas quatro fabricantes já realizaram um teste conjunto em Barcelona em meados de julho (dias 15 e 16) e, três semanas depois, voltam ao trabalho com, em teoria, os mesmos pilotos.

A Honda se concentrará no protótipo de 2027 com o piloto de testes Takaaki Nakagami, que também participará como wild card em Motegi, enquanto continua aguardando que Aleix Espargaró, o outro piloto de desenvolvimento, se recupere de sua lesão.

As fabricantes europeus, Ducati, KTM e Aprilia, também trabalharão durante esses dois dias com a moto do próximo ano, embora não se descarte a possibilidade de testar alguma peça da moto atual, que as marcas italianas continuam desenvolvendo em meio à disputa pelo título, enquanto a austríaca continua com os testes para determinar a origem do problema de confiabilidade que a afeta nas corridas.

Por fim, a KTM recebeu autorização para abrir os motores, algo que, no entanto, só ocorrerá após Silverstone.

Antes do fim do mês de agosto, na terça e na quarta-feira que antecedem o GP de Aragón (28 a 30), as equipes de testes da Yamaha e da Ducati voltarão ao trabalho, desta vez em um teste conjunto em Misano.

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