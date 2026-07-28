MotoGP: Marcas realizam testes com motos de 2027 antes da etapa de Silverstone
Enquanto a Yamaha faz uma sessão solo nesta semana em Jerez, as outras quatro realizam um teste conjunto em Mugello antes das atividades em Silverstone
Próximo do fim da pausa na temporada 2026 da MotoGP, as fabricantes voltaram à pista para acelerar o desenvolvimento das motos de 2027. Os testes da nova era da categoria começaram nesta terça-feira (28) em Jerez e seguem para Mugello na próxima semana.
As atividades começaram nesta terça-feira (28), no circuito espanhol. Augusto Fernández e Andrea Dovizioso, pilotos de testes e desenvolvimento da Yamaha, entraram na pista para dar continuidade ao desenvolvimento da YZR M1 de 2027, a moto de 850 cc da marca japonesa.
Além de uma restrição na potência, a nova regulamentação reduz a presença de elementos aerodinâmicos, elimina os dispositivos de altura e introduz um novo fabricante de pneus, a Pirelli, que substituirá a Michelin.
Sem muitos avanços pelo restante de 2026 com o modelo deste ano, que introduziu pela primeira vez um motor V4, substituindo o lendário quatro em linha -, a fabricante concentra agora todos os seus esforços na moto de 2027, que será entregue a Jorge Martín e Ai Ogura no teste de pré-temporada de Valência em 1º de dezembro. Este deve ser o primeiro contato dos dois com os novos pneus Pirelli.
Próxima parada: Mugello
Enquanto a Yamaha segue um pouco por conta própria, já que pode realizar testes em qualquer circuito graças ao seu status nas concessões, as demais fabricantes são obrigadas a compartilharem a pista e os custos nas sessões.
As equipes de testes de Ducati, KTM, Aprilia e Honda — que, após o GP da Alemanha, voltou à categoria D das concessões —, retomarão o trabalho em um teste conjunto na próxima semana em Mugello.
Mais especificamente, a pista italiana foi alugada para os dias 5 e 6 de agosto, quarta e quinta-feira, coincidindo praticamente com o início do GP da Grã-Bretanha, que será realizado no fim de semana de 9 de agosto em Silverstone.
Takaaki Nakagami, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Essas mesmas quatro fabricantes já realizaram um teste conjunto em Barcelona em meados de julho (dias 15 e 16) e, três semanas depois, voltam ao trabalho com, em teoria, os mesmos pilotos.
A Honda se concentrará no protótipo de 2027 com o piloto de testes Takaaki Nakagami, que também participará como wild card em Motegi, enquanto continua aguardando que Aleix Espargaró, o outro piloto de desenvolvimento, se recupere de sua lesão.
As fabricantes europeus, Ducati, KTM e Aprilia, também trabalharão durante esses dois dias com a moto do próximo ano, embora não se descarte a possibilidade de testar alguma peça da moto atual, que as marcas italianas continuam desenvolvendo em meio à disputa pelo título, enquanto a austríaca continua com os testes para determinar a origem do problema de confiabilidade que a afeta nas corridas.
Por fim, a KTM recebeu autorização para abrir os motores, algo que, no entanto, só ocorrerá após Silverstone.
Antes do fim do mês de agosto, na terça e na quarta-feira que antecedem o GP de Aragón (28 a 30), as equipes de testes da Yamaha e da Ducati voltarão ao trabalho, desta vez em um teste conjunto em Misano.
Qual o PIOR piloto da MotoGP 2026 até aqui? Honda de fábrica: MOREIRA ou ALONSO? Tudo do MERCADO e +
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