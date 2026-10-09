MotoGP: Marco Bezzecchi lidera TL1 em Mandalika; Moreira cai e é 20º
Sessão foi marcada por algumas quedas e sustos, mas o top 4 do campeonato cravou boas voltas
Marco Bezzecchi foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Indonésia. O piloto da Aprilia liderou um quarteto que também ocupa as quatro primeiras posições no Campeonato Mundial da MotoGP.
Sob sol forte e temperatura de 31°C, Bezzecchi registrou o melhor tempo com 1min30s132. Marc Márquez ficou em segundo lugar, 0s237 atrás. Jorge Martín ficou em terceiro com 1min30s398 minutos, e Pedro Acosta completou o top 4 com um tempo de 1min30s426 minutos.
Fernández lidera o pelotão dos perseguidores
Atrás dos quatro líderes, Raúl Fernández foi o piloto mais rápido. Com 1:30,534, ele ocupa o quinto lugar. Franco Morbidelli ficou em sexto, enquanto seu companheiro de equipe, Fábio Di Giannantonio, ficou em sétimo. Fabio Quartararo apareceu em oitavo lugar, com 1:30,783 minutos.
Três quedas nos treinos
O TL1 também marcou os primeiros incidentes na pista. Diogo Moreira sofreu uma queda logo no início, na Curva 1, o ponto de frenagem mais difícil do Circuito Internacional Pertamina Mandalika.
Dez minutos depois, Ai Ogura caiu na sequência rápida das curvas 7, 8 e 9. Após a queda, saiu um pouco de fumaça de sua moto. Por isso, um comissário correu até ele com um extintor, mas, felizmente, Ogura saiu ileso.
Cerca de 15 minutos antes do final, foi a vez de Fermin Aldeguer. O piloto da Gresini-Ducati derrapou com a roda dianteira na curva 1 ao frear. Ele também saiu ileso. Assim, todos os três pilotos que sofreram quedas se saíram bem.
TL1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
1'30.132
|172.147
|316
|2
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|18
|
+0.237
1'30.369
|0.237
|171.696
|316
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+0.266
1'30.398
|0.029
|171.640
|314
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|21
|
+0.294
1'30.426
|0.028
|171.587
|317
|5
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|20
|
+0.402
1'30.534
|0.108
|171.383
|311
|6
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+0.571
1'30.703
|0.169
|171.063
|312
|7
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+0.631
1'30.763
|0.060
|170.950
|313
|8
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|21
|
+0.651
1'30.783
|0.020
|170.913
|311
|9
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|14
|
+0.658
1'30.790
|0.007
|170.899
|313
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|18
|
+0.720
1'30.852
|0.062
|170.783
|314
|11
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|22
|
+0.835
1'30.967
|0.115
|170.567
|309
|12
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|20
|
+0.958
1'31.090
|0.123
|170.337
|315
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|24
|
+0.995
1'31.127
|0.037
|170.267
|316
|14
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|19
|
+1.168
1'31.300
|0.173
|169.945
|315
|15
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+1.240
1'31.372
|0.072
|169.811
|306
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+1.404
1'31.536
|0.164
|169.507
|313
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|21
|
+1.478
1'31.610
|0.074
|169.370
|309
|18
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|18
|
+1.580
1'31.712
|0.102
|169.181
|315
|19
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|20
|
+1.606
1'31.738
|0.026
|169.133
|312
|20
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|17
|
+1.635
1'31.767
|0.029
|169.080
|315
|21
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+1.747
1'31.879
|0.112
|168.874
|317
|22
|A. Espargaro Repsol Honda Team
|41
|Honda
|19
|
+2.777
1'32.909
|1.030
|167.002
|311
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