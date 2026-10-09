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Relato do treino livre
MotoGP

MotoGP: Marco Bezzecchi lidera TL1 em Mandalika; Moreira cai e é 20º

Sessão foi marcada por algumas quedas e sustos, mas o top 4 do campeonato cravou boas voltas

Stephanie Aiglsberger
Editado:
MotoGP-FT1 Mandalika 2026: Marco Bezzecchi vor Marquez und Martin

Marco Bezzecchi foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Indonésia. O piloto da Aprilia liderou um quarteto que também ocupa as quatro primeiras posições no Campeonato Mundial da MotoGP.

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Sob sol forte e temperatura de 31°C, Bezzecchi registrou o melhor tempo com 1min30s132. Marc Márquez ficou em segundo lugar, 0s237 atrás. Jorge Martín ficou em terceiro com 1min30s398 minutos, e Pedro Acosta completou o top 4 com um tempo de 1min30s426 minutos.

Fernández lidera o pelotão dos perseguidores

Atrás dos quatro líderes, Raúl Fernández foi o piloto mais rápido. Com 1:30,534, ele ocupa o quinto lugar. Franco Morbidelli ficou em sexto, enquanto seu companheiro de equipe, Fábio Di Giannantonio, ficou em sétimo. Fabio Quartararo apareceu em oitavo lugar, com 1:30,783 minutos.

Três quedas nos treinos

O TL1 também marcou os primeiros incidentes na pista. Diogo Moreira sofreu uma queda logo no início, na Curva 1, o ponto de frenagem mais difícil do Circuito Internacional Pertamina Mandalika.

 

Dez minutos depois, Ai Ogura caiu na sequência rápida das curvas 7, 8 e 9. Após a queda, saiu um pouco de fumaça de sua moto. Por isso, um comissário correu até ele com um extintor, mas, felizmente, Ogura saiu ileso.

 

Cerca de 15 minutos antes do final, foi a vez de Fermin Aldeguer. O piloto da Gresini-Ducati derrapou com a roda dianteira na curva 1 ao frear. Ele também saiu ileso. Assim, todos os três pilotos que sofreram quedas se saíram bem.

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

1'30.132

   172.147 316
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 18

+0.237

1'30.369

 0.237 171.696 316
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.266

1'30.398

 0.029 171.640 314
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 21

+0.294

1'30.426

 0.028 171.587 317
5 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.402

1'30.534

 0.108 171.383 311
6 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.571

1'30.703

 0.169 171.063 312
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.631

1'30.763

 0.060 170.950 313
8 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 21

+0.651

1'30.783

 0.020 170.913 311
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+0.658

1'30.790

 0.007 170.899 313
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.720

1'30.852

 0.062 170.783 314
11 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 22

+0.835

1'30.967

 0.115 170.567 309
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+0.958

1'31.090

 0.123 170.337 315
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+0.995

1'31.127

 0.037 170.267 316
14 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 19

+1.168

1'31.300

 0.173 169.945 315
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.240

1'31.372

 0.072 169.811 306
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+1.404

1'31.536

 0.164 169.507 313
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+1.478

1'31.610

 0.074 169.370 309
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 18

+1.580

1'31.712

 0.102 169.181 315
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+1.606

1'31.738

 0.026 169.133 312
20 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 17

+1.635

1'31.767

 0.029 169.080 315
21 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.747

1'31.879

 0.112 168.874 317
22 Spain A. Espargaro Repsol Honda Team 41 Honda 19

+2.777

1'32.909

 1.030 167.002 311
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Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

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