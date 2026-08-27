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MotoGP - Marini defende Moreira como sucessor na Honda: "Está fazendo tudo certo"

Marca japonesa tem seus quatro pilotos de 2027 definidos, mas ainda não anunciou quem correrá na equipe oficial ao lado de Quartararo: Moreira ou Alonso

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Já tendo seu futuro garantido na MotoGP para 2027, com uma vaga confirmada na Tech3 KTM, Luca Marini falou abertamente sobre o plano de sucessão da Honda, defendendo que é Diogo Moreira quem deveria ficar na outra garagem da equipe de fábrica ao lado de Fabio Quartararo no próximo ano.

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Desde antes do início da temporada, com a escalada repentina do mercado de pilotos, Marini já sabia que não seguiria na Honda para 2027, devido às contratações de Fabio Quartararo e de David Alonso, enquanto Diogo Moreira e Johann Zarco já tinham acordos plurianuais em ação.

Apesar da Honda já ter seus quatro nomes definidos, a marca japonesa ainda precisa definir quem vai para a equipe oficial e quem vai para a satélite, entre Moreira e Alonso. Segundo apurado pelo Motorsport.com, há uma divisão interna na Honda sobre essa decisão. E, agora, Marini opinou sobre quem deve sucedê-lo na equipe.

"Tanto Moreira quanto Alonso são dois grandes pilotos, mas só posso falar do Diogo, porque é ele que vejo todo fim de semana, porque corro contra ele. E o que posso dizer é que Diogo está fazendo tudo certo. É o que mostram os dados que. vejo. Então, por que não ele?", disse o italiano no dia de mídia pré-GP de Aragón.

No momento, Moreira é o segundo melhor piloto da Honda no Mundial de Pilotos, atrás apenas de Marini. Em seu ano de estreia, o brasileiro tem um sexto lugar no GP da Hungria como melhor resultado.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marini comentou também sobre sua saída da Honda, lamentando que isso ocorra em um momento no qual a fábrica está totalmente voltada ao desenvolvimento da moto 850cc de 2027. Isso, para o piloto, minimiza um pouco o trabalho feito nos últimos dois anos para aperfeiçoar uma moto que, em sua opinião, ainda tem potencial a ser explorado.

“Aprendi muito, e a Honda está bem ciente de tudo o que fiz. É uma pena que as regras mudem em 2027, porque, infelizmente, agora tudo está focado na moto do ano que vem, de modo que não podemos colher os frutos de todo o trabalho feito juntos nos últimos dois anos”, comentou.

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