MotoGP - Marini é atingido no peito por detrito na Áustria: “Poderia ter sido muito pior”

Luca Marini, da HRC, afirmou que teve sorte de ter escapado de consequências graves depois que detritos da moto Yamaha de Fabio Quartararo o atingiram fortemente no peito durante o GP da Áustria de MotoGP.

Largando em 15º lugar, Marini passou grande parte da corrida fora da zona de pontuação, mesmo com Johann Zarco mostrando que a Honda tinha ritmo para terminar entre os 10 primeiros.

Enquanto Quartararo perdia posições com uma Yamaha pouco competitiva após largar em nono, Marini percebeu uma oportunidade de entrar entre os 15 primeiros, ultrapassando o campeão de 2021 na volta 21.

No entanto, a breve disputa entre os dois não foi isenta de drama, com o italiano ficando com dores após ser atingido por uma asa que se soltou da moto de Quartararo: “Acho que foi a asa do Quartararo, porque vi uma peça azul que me atingiu na frenagem da curva 4”, lembrou Marini.

“Não sei se ele teve contato com alguém na reta entre as curvas 3 e 4. Vi a asa, tentei desviar, mas ela acertou aqui [no peito]. Senti muita dor, um pouco nessas duas curvas. Depois, tentei esquecer isso e me concentrar novamente na minha pilotagem".

Questionado se estava se sentindo bem no final da corrida, ele acrescentou: “Sim, [eu estava] só um pouco preocupado no começo. Tenho um pouco de dor aqui no peito, mas, felizmente, tudo correu bem; poderia ter sido muito pior".

Luca Marini, Honda HRC Foto: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Em uma das corridas mais difíceis do ano, Marini cruzou a linha de chegada em 14º lugar, após ultrapassar Diogo Moreira nas últimas voltas.

Sua diferença para o melhor piloto da Honda, Zarco, ficou em seis segundos; o mais preocupante, porém, é que ele também foi superado pelo piloto de testes da marca, Takaaki Nakagami, que terminou uma posição à frente, em 13º, substituindo Joan Mir.

O piloto de 29 anos explicou que o pneu traseiro mais rígido que a Michelin trouxe para Spielberg o afetou mais do que alguns outros pilotos no grid: “Tive muita dificuldade com esse pneu traseiro”, afirmou. “Tive muitos problemas com a temperatura na traseira e muitas derrapagens".

“Não consigo lidar melhor do que isso, porque não estou abrindo o acelerador, estou mantendo a moto totalmente reta, não estou usando o dispositivo e tentando manter a temperatura o mais baixa possível".

“Mas, mesmo assim, tenho 20 graus a mais do que os outros pilotos da Honda, então realmente não entendo. Claro, talvez seja porque sou alto e peso mais do que os outros, mas, caramba, foram um sábado e um domingo realmente difíceis. Não esperava por isso".

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