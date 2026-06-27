Sem chances de continuar com a Honda por um quarto ano seguido na MotoGP, Luca Marini pode encontrar uma nova casa na KTM, correndo pela equipe satélite Tech3 no lugar de Maverick Viñales, com as negociações já em andamento.

As primeiras movimentações no mercado de pilotos se tornaram oficiais neste fim de semana, após a assinatura do acordo comercial entre o Mundial, as fabricantes e as equipes.

Em Assen, as negociações entre os pilotos que ainda buscam uma vaga e as duas equipes que ainda têm pelo menos uma moto disponível para o próximo ano — Tech3 e Trackhouse — se intensificaram.

Uma das negociações mais chamativas está ocorrendo entre os empresários de Marini e a Tech3, agora nas mãos de um grupo de investidores cujo CEO é o ex-chefe da Haas na F1, Guenther Steiner.

Conforme apurou o Motorsport.com, após três temporadas na Honda, Marini não permanecerá na equipe de fábrica da marca japonesa na próxima temporada e está negociando sua ida para a Tech3, satélite da KTM.

A direção da equipe francesa está interessada no italiano; no entanto, havia algumas reservas por parte da fabricante. Nesta sexta, em Assen, Marini teve uma primeira reunião com o diretor de esportes da KTM, Pit Beirer, após a qual ele “ficou impressionado” com Marini, dando sinal verde para as negociações.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Viñales se despede

A KTM tem Enea Bastianini e Maverick Viñales sob contrato até o final do ano na Tech3, com uma cláusula que permite à fabricante renovar os contratos automaticamente e unilateralmente até 30 de junho.

Nem a marca austríaca nem a Tech3 pretendem exercer essa prorrogação contratual. Dessa forma, na próxima terça-feira, Bastianini poderá oficializar sua ida para a Trackhouse, enquanto Viñales ficará sem vaga no grid para a próxima temporada, como ele mesmo reclamou na quinta-feira, apontando o dedo para a KTM.

Conforme apurou o Motorsport.com, a Tech3 também está negociando com o australiano da Moto2, Senna Agius, que ocuparia a outra vaga da equipe, o que automaticamente deixaria de fora não apenas Viñales, mas também Brad Binder, que está no guarda-chuva da KTM há 15 temporadas, sete delas na MotoGP, sem uma vaga, já que Álex Márquez e Fabio di Giannantonio comporão a formação da equipe oficial para 2027.

Bulega muito perto da VR46

Com Marini a caminho da Tech3, as portas da equipe de seu irmão Valentino Rossi, a VR46, estão se abrindo definitivamente para Nicolò Bulega, piloto de fábrica da Ducati no WSBK.

Atual líder dominante do Mundial, tendo vencido todas as 21 corridas disputadas até aqui no ano, Bulega tem contrato com a fabricante italiana para realizar cinco testes este ano com a moto de 850 cc. Além disso, o italiano quer dar o salto para o Mundial e, finalmente, parece que a Ducati poderá acomodá-lo na equipe satélite

Por enquanto, o acordo ainda não está fechado, já que alguns pontos importantes ainda precisam ser negociados, como qual parte do salário e da moto será paga pela Ducati e qual pela equipe.

Marini desistiu de usar a “carta na manga” de voltar para a equipe do irmão, pois acredita que essa mudança prejudicaria sua credibilidade.

“Devido à sua qualidade e caráter, trazê-lo de volta seria muito interessante para nós, mas ele decidiu buscar seu futuro em outro lugar e temos que respeitar isso. Estamos conversando com Bulega; ele é uma opção, mas não a única”, disseram fontes da equipe de Rossi ao Motorsport.com.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!