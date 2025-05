MotoGP: Marini sofre lesão grave durante treinos no Japão

Luca Marini não participará das 8 Horas de Suzuka, embora sua presença fosse certa. No entanto, não será por causa de uma escolha da Honda, a fabricante pela qual ele corre na MotoGP, mas por causa de uma lesão terrível.

O piloto sofreu um acidente grave hoje cedo, quando pretendia fazer uma sessão de testes em preparação para as 8 Horas de Suzuka.

Após o GP do Reino Unido, o piloto oficial da Honda HRC viajou para Suzuka para realizar uma primeira sessão de testes com a CBR1000RR SP, a moto com a qual participaria da famosa corrida de resistência. O primeiro dia foi concluído com sucesso, mas no início do segundo ele sofreu uma queda muito forte, que resultou em vários ferimentos.

O comunicado emitido pela Honda HRC fala de um quadril esquerdo deslocado, ligamentos danificados no joelho esquerdo, múltiplas fraturas no esterno e na clavícula esquerda e um pneumotórax no quadril direito.

Um boletim assustador para Luca, que foi transferido para o hospital local e estabilizado. Ele permanecerá em observação no Japão até que seja considerado apto a viajar pela equipe médica que o trata.

Portanto, Marini será substituído por Iker Lecuona nas 8 Horas de Suzuka. A equipe que o acompanha na MotoGP o apoiará durante todo o processo de reabilitação e espera tê-lo na moto o mais rápido possível.

