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Heptacampeão diz que prefere a pista seca para disputa da corrida no domingo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Segundo colocado no TL2 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia, Marc Márquez disse que gostou do layout do circuito de Goiânia, mas evita fazer previsões sobre a ordem de forças para a prova do domingo, afirmando que somente a previsão do tempo dirá qual marca é a favorita.

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A sexta-feira em Goiânia foi bastante afetada pela chuva, inclusive com a programação sendo atrasada por conta da pista molhada. Mas, no geral, a MotoGP entregou dois trenos bem interessantes no novo circuito do calendário, com Johann Zarco à frente no TL2 e as cinco marcas representadas no top 5.

Em coletiva após o fim das atividades de pista, Márquez diz que aprovou o traçado do Autódromo Internacional Ayrton Senna, independente da interferência da chuva.

"No fim, o layout da pista é super legal, e eu gosto dele. Você precisa separar um layout que é bom para o seu estilo de corrida, e um bom layout. Esse é um bom traçado, porque o setor 1 é fluido, mas depois vem o setor 2 e 3, que eu gosto. E vamos ver se amanhã podemos andar pelo menos em condições secas, porque assim, vamos entender melhor onde estamos". 

Questionado sobre a possível ordem de forças para a classificação e as duas corridas do fim de semana, o espanhol acredita que apenas uma entidade sabe qual é o veredito:

"O clima tem a resposta. Então, é difícil. É verdade que não são pontos difíceis [de ultrapassagem], e você pode ter uma corrida com todo mundo agrupado. Pode ser. Mas depende também da temperatura, dos pneus traseiros. Os pneus traseiros, nós não sabemos. O problema é que não sabemos como os eles vão se comportar em condições quentes".

"Eu prefiro [correr] no seco, do que as condições que tivemos a tarde. No seco, a pressão foi boa e segura. Nesta tarde, honestamente, sim, nós estamos rápidos. Mas o risco é super alto, especialmente no setor 1. A velocidade é alta, e um pequeno erro pode ter consequências muito grandes".

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