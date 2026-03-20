MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia
Heptacampeão diz que prefere a pista seca para disputa da corrida no domingo
Segundo colocado no TL2 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia, Marc Márquez disse que gostou do layout do circuito de Goiânia, mas evita fazer previsões sobre a ordem de forças para a prova do domingo, afirmando que somente a previsão do tempo dirá qual marca é a favorita.
A sexta-feira em Goiânia foi bastante afetada pela chuva, inclusive com a programação sendo atrasada por conta da pista molhada. Mas, no geral, a MotoGP entregou dois trenos bem interessantes no novo circuito do calendário, com Johann Zarco à frente no TL2 e as cinco marcas representadas no top 5.
Em coletiva após o fim das atividades de pista, Márquez diz que aprovou o traçado do Autódromo Internacional Ayrton Senna, independente da interferência da chuva.
"No fim, o layout da pista é super legal, e eu gosto dele. Você precisa separar um layout que é bom para o seu estilo de corrida, e um bom layout. Esse é um bom traçado, porque o setor 1 é fluido, mas depois vem o setor 2 e 3, que eu gosto. E vamos ver se amanhã podemos andar pelo menos em condições secas, porque assim, vamos entender melhor onde estamos".
Questionado sobre a possível ordem de forças para a classificação e as duas corridas do fim de semana, o espanhol acredita que apenas uma entidade sabe qual é o veredito:
"O clima tem a resposta. Então, é difícil. É verdade que não são pontos difíceis [de ultrapassagem], e você pode ter uma corrida com todo mundo agrupado. Pode ser. Mas depende também da temperatura, dos pneus traseiros. Os pneus traseiros, nós não sabemos. O problema é que não sabemos como os eles vão se comportar em condições quentes".
"Eu prefiro [correr] no seco, do que as condições que tivemos a tarde. No seco, a pressão foi boa e segura. Nesta tarde, honestamente, sim, nós estamos rápidos. Mas o risco é super alto, especialmente no setor 1. A velocidade é alta, e um pequeno erro pode ter consequências muito grandes".
JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: "Não sei o que aconteceu" com a moto, admite Morbidelli após problemas no TL2 do GP do Brasil
MotoGP: Mesmo com chuva, pilotos elogiam pista "fantástica" e "super legal" de Goiânia
MotoGP: Márquez acredita que "o clima tem a resposta" sobre ordem de forças em Goiânia
MotoGP: Moreira diz que sexta não mostrou "situação real" da pista de Goiânia, mas prevê corrida "bem animada"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários