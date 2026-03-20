Segundo colocado no TL2 do GP do Brasil de MotoGP em Goiânia, Marc Márquez disse que gostou do layout do circuito de Goiânia, mas evita fazer previsões sobre a ordem de forças para a prova do domingo, afirmando que somente a previsão do tempo dirá qual marca é a favorita.

A sexta-feira em Goiânia foi bastante afetada pela chuva, inclusive com a programação sendo atrasada por conta da pista molhada. Mas, no geral, a MotoGP entregou dois trenos bem interessantes no novo circuito do calendário, com Johann Zarco à frente no TL2 e as cinco marcas representadas no top 5.

Em coletiva após o fim das atividades de pista, Márquez diz que aprovou o traçado do Autódromo Internacional Ayrton Senna, independente da interferência da chuva.

"No fim, o layout da pista é super legal, e eu gosto dele. Você precisa separar um layout que é bom para o seu estilo de corrida, e um bom layout. Esse é um bom traçado, porque o setor 1 é fluido, mas depois vem o setor 2 e 3, que eu gosto. E vamos ver se amanhã podemos andar pelo menos em condições secas, porque assim, vamos entender melhor onde estamos".

Questionado sobre a possível ordem de forças para a classificação e as duas corridas do fim de semana, o espanhol acredita que apenas uma entidade sabe qual é o veredito:

"O clima tem a resposta. Então, é difícil. É verdade que não são pontos difíceis [de ultrapassagem], e você pode ter uma corrida com todo mundo agrupado. Pode ser. Mas depende também da temperatura, dos pneus traseiros. Os pneus traseiros, nós não sabemos. O problema é que não sabemos como os eles vão se comportar em condições quentes".

"Eu prefiro [correr] no seco, do que as condições que tivemos a tarde. No seco, a pressão foi boa e segura. Nesta tarde, honestamente, sim, nós estamos rápidos. Mas o risco é super alto, especialmente no setor 1. A velocidade é alta, e um pequeno erro pode ter consequências muito grandes".

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