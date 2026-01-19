Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire
MotoGP Lançamento da Ducati

MotoGP: Márquez afirma que estará perto da plena forma apenas na abertura da temporada

Espanhol espera estar totalmente recuperado a tempo para início de 2026, quando terá a chance de conquistar oitavo título na categoria rainha

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Add as a preferred source
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez revelou que está “se sentindo cada vez melhor” antes dos testes de pré-temporada da MotoGP, mas admitiu que só estará próximo da plena forma na corrida de abertura da temporada 2026 na Tailândia.

Leia também:

O atual campeão mundial enfrentou um “inverno longo e difícil” após uma queda causada pelo rival da Aprilia, Marco Bezzecchi, no GP da Indonésia, que lhe causou uma fratura no ombro direito.

Após retornar à Espanha, ele decidiu passar por cirurgia e passou o restante do ano afastado, perdendo as quatro últimas etapas da temporada de 2025.

Falando no lançamento da moto da Ducati para 2026 em Madonna di Campiglio, o piloto de 32 anos revelou que fez muito progresso com o ombro direito, mas a recuperação não foi linear.

"Se você me perguntasse [sobre minha saúde] duas semanas atrás, eu diria mais ou menos,” contou à imprensa, incluindo o Motorsport.com.

“Mas, como em toda recuperação ou reabilitação, temos altos e baixos, e agora começo a me sentir cada vez melhor. Não sei qual é a porcentagem em que estou [em termos de recuperação], porque não sei qual será meu 100% - acho que será o mesmo de antes - mas preciso analisar isso e tentar descobrir".

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Ducati Corse

"Foi um inverno [europeu] longo e difícil do ponto de vista mental por causa de muitas sessões de fisioterapia, muitas sessões de academia com pouco peso. Mas passo a passo, estou me sentindo melhor agora. Posso dizer que na Tailândia estarei perto dos meus 100%. Esse era o objetivo e acho que vamos alcançá-lo".

Depois de passar mais de dois meses sem pilotar qualquer tipo de motocicleta, Márquez voltou à ação em uma moto de terra no final de dezembro para continuar sua recuperação.

Desde então, completou várias voltas na Ducati Panigale na pista de Apar, em Valência, mas terá que esperar até o teste de Sepang, de 3 a 5 de fevereiro, para pilotar uma moto de MotoGP novamente.

Com base na quilometragem acumulada até agora, Márquez acredita que a resistência continua sendo sua principal fraqueza, que espera se tornar mais evidente quanto mais tempo pilotar durante o teste de Sepang.

Questionado sobre o que sente falta, o espanhol respondeu: “Durabilidade. Por exemplo, consigo pilotar muito bem em um nível normal por um dia, mas no segundo dia, caio muito. Isso significa que precisamos continuar trabalhando e tentar focar nessa resistência de longa duração".

"Já prevejo que na Malásia vou me sentir super bem no primeiro dia. [Mas] do primeiro para o segundo dia, ou até mesmo para ir dois dias seguidos na academia, não consigo ter um bom desempenho no segundo dia - algo que consegui no ano passado. Vamos ver. Temos um mês e meio [para recuperar] e estamos no caminho certo.”

Apesar das dúvidas persistentes sobre sua resistência física, Márquez enfatizou que sua velocidade pura não foi perdida. “Você nunca perde a velocidade,” disse. “Claro, nos primeiros dias em que pilotei, estava muito duro e não tinha velocidade".

“Em uma volta rápida eu tinha velocidade, se eu quisesse, mas não em uma distância longa. Agora, passo a passo, começo a recuperar a velocidade. É o que entendo com a última lesão, se sinto que minha condição física está boa, a velocidade está lá".

“Por isso, não fiquei preocupado com o teste em Valência, não fiquei preocupado em perder a corrida de Valência. Meu ponto fraco é o lado físico, então se cuidar disso, a velocidade está lá".

MARC RETORNA! Aldeguer operado. Biaggi x ROSSI x Márquez... DIOGO, Toprak e cia | HAMILTON RODRIGUES

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Márquez e Ducati têm renovação apalavrada até fim de 2028
Próximo artigo MotoGP: Bagnaia acredita "ter potencial para tornar a vida de Márquez mais difícil" em 2026

Principais comentários

Mais de
Rachit Thukral

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP: Ducati revela pintura de moto de Márquez e Bagnaia para 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Ducati revela pintura de moto de Márquez e Bagnaia para 2026

Dakar 2026: Benavides derrota Brabec por dois segundos em final dramático das motos

Dakar
Dakar
Dakar
Dakar 2026: Benavides derrota Brabec por dois segundos em final dramático das motos
Mais de
Marc Marquez

MotoGP: Márquez e Ducati têm renovação apalavrada até fim de 2028

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez e Ducati têm renovação apalavrada até fim de 2028

MotoGP: Márquez admite que ‘corpo vai me obrigar a me aposentar antes da minha mente’

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez admite que ‘corpo vai me obrigar a me aposentar antes da minha mente’

MotoGP: Marc Márquez fará teste com Ducati de rua nesta semana em Valência

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Marc Márquez fará teste com Ducati de rua nesta semana em Valência
Mais de
Ducati Team

MotoGP: Bagnaia acredita "ter potencial para tornar a vida de Márquez mais difícil" em 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Bagnaia acredita "ter potencial para tornar a vida de Márquez mais difícil" em 2026

MotoGP: Honda faz mais um teste com moto de 2027, enquanto Ducati define estreia da GP27

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Honda faz mais um teste com moto de 2027, enquanto Ducati define estreia da GP27

MotoGP - Marc Márquez fala sobre possível retorno à Honda no futuro: "É mais teoria do que prática"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Marc Márquez fala sobre possível retorno à Honda no futuro: "É mais teoria do que prática"

Últimas notícias

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"