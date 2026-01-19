Marc Márquez revelou que está “se sentindo cada vez melhor” antes dos testes de pré-temporada da MotoGP, mas admitiu que só estará próximo da plena forma na corrida de abertura da temporada 2026 na Tailândia.

O atual campeão mundial enfrentou um “inverno longo e difícil” após uma queda causada pelo rival da Aprilia, Marco Bezzecchi, no GP da Indonésia, que lhe causou uma fratura no ombro direito.

Após retornar à Espanha, ele decidiu passar por cirurgia e passou o restante do ano afastado, perdendo as quatro últimas etapas da temporada de 2025.

Falando no lançamento da moto da Ducati para 2026 em Madonna di Campiglio, o piloto de 32 anos revelou que fez muito progresso com o ombro direito, mas a recuperação não foi linear.

"Se você me perguntasse [sobre minha saúde] duas semanas atrás, eu diria mais ou menos,” contou à imprensa, incluindo o Motorsport.com.

“Mas, como em toda recuperação ou reabilitação, temos altos e baixos, e agora começo a me sentir cada vez melhor. Não sei qual é a porcentagem em que estou [em termos de recuperação], porque não sei qual será meu 100% - acho que será o mesmo de antes - mas preciso analisar isso e tentar descobrir".

"Foi um inverno [europeu] longo e difícil do ponto de vista mental por causa de muitas sessões de fisioterapia, muitas sessões de academia com pouco peso. Mas passo a passo, estou me sentindo melhor agora. Posso dizer que na Tailândia estarei perto dos meus 100%. Esse era o objetivo e acho que vamos alcançá-lo".

Depois de passar mais de dois meses sem pilotar qualquer tipo de motocicleta, Márquez voltou à ação em uma moto de terra no final de dezembro para continuar sua recuperação.

Desde então, completou várias voltas na Ducati Panigale na pista de Apar, em Valência, mas terá que esperar até o teste de Sepang, de 3 a 5 de fevereiro, para pilotar uma moto de MotoGP novamente.

Com base na quilometragem acumulada até agora, Márquez acredita que a resistência continua sendo sua principal fraqueza, que espera se tornar mais evidente quanto mais tempo pilotar durante o teste de Sepang.

Questionado sobre o que sente falta, o espanhol respondeu: “Durabilidade. Por exemplo, consigo pilotar muito bem em um nível normal por um dia, mas no segundo dia, caio muito. Isso significa que precisamos continuar trabalhando e tentar focar nessa resistência de longa duração".

"Já prevejo que na Malásia vou me sentir super bem no primeiro dia. [Mas] do primeiro para o segundo dia, ou até mesmo para ir dois dias seguidos na academia, não consigo ter um bom desempenho no segundo dia - algo que consegui no ano passado. Vamos ver. Temos um mês e meio [para recuperar] e estamos no caminho certo.”

Apesar das dúvidas persistentes sobre sua resistência física, Márquez enfatizou que sua velocidade pura não foi perdida. “Você nunca perde a velocidade,” disse. “Claro, nos primeiros dias em que pilotei, estava muito duro e não tinha velocidade".

“Em uma volta rápida eu tinha velocidade, se eu quisesse, mas não em uma distância longa. Agora, passo a passo, começo a recuperar a velocidade. É o que entendo com a última lesão, se sinto que minha condição física está boa, a velocidade está lá".

“Por isso, não fiquei preocupado com o teste em Valência, não fiquei preocupado em perder a corrida de Valência. Meu ponto fraco é o lado físico, então se cuidar disso, a velocidade está lá".

