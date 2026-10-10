MotoGP: Márquez aproveita erros de Martín, vence sprint da Indonésia e assume liderança; Moreira é 17º
Espanhol da Aprilia cometeu dois erros durante a prova que lhe custaram não somente a ponta da sprint como também o top 3
A MotoGP tem um novo líder. Marc Márquez aproveitou dois erros de Jorge Martín para vencer a corrida sprint do GP da Indonésia e, de quebra, assumir a ponta do campeonato, com Ai Ogura e Fabio di Giannantonio no pódio enquanto o espanhol da Aprilia terminou apenas em quarto. Diogo Moreira teve uma boa largada, chegou a subir para 12º, mas acabou em 17º.
O pole Fernández saiu mal e foi engolido na largada, caindo para quarto na chegada à primeira curva, perdendo posições para Di Giannantonio, Márquez e Bezzecchi. Porém, na confusão, Fernández e Bezzecchi foram ao chão.
Com isso, Martín se aproveitou e apareceu para assumir a ponta, com Márquez em segundo e Ogura subindo de sétimo para terceiro, com Di Giannantonio e Acosta fechando o top 5 no fim da primeira volta, de 13. Outro que se deu bem foi Moreira, subindo de 21º para 12º.
Aos poucos, Martín fez se valer da vantagem que a Aprilia mostrou no início do fim de semana. Na terceira volta, a vantagem já era de mais de 1s, enquanto Márquez também abria 1s para Ogura, que tinha Di Giannantonio e Acosta na cola. Já Moreira se mantinha em 12º, logo atrás de Binder.
Quando a prova entrava na metade, Martín subia a vantagem para Márquez para 1s5, enquanto o espanhol mantinha Ogura a 1s de diferença. O japonês até conseguia imprimir um ritmo melhor, mas precisava se preocupar com os perseguidores Di Giannantonio e Acosta em sua cola. Moreira vinha perdendo ritmo e posições, caindo para 16º.
Mas, logo na sequência, um erro de Martín abriu caminho para que Márquez assumisse a ponta. O espanhol da Aprilia errou na trajetória da curva. Curiosamente, o espanhol da Ducati conseguiu abrir rapidamente uma vantagem, enquanto o campeão de 2024 passou a ser pressionado por Ogura. Acosta tomava uma punição de volta longa por limites de pista, caindo para sexto.
Menos de uma volta depois, a situação voltava a se normalizar e Martín iniciava uma aproximação a Márquez. Porém. no fim da penúltima volta, um novo erro do espanhol da Aprilia complicou ainda mais sua situação, caindo para quarto.
No final, Marc Márquez garantiu uma vitória importantíssima na sprint da Indonésia, que lhe deu, de quebra, a liderança do campeonato. Ai Ogura e Fabio di Giannantonio fecharam o pódio. Completaram o top 9 da zona de pontos: Jorge Martín, Álex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Diogo Moreira terminou em 17º.
A MotoGP encerra sua passagem por Mandalika na madrugada de sábado para domingo. Às 4h tem a largada do GP da Indonésia, 17ª etapa da temporada 2026, com transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
Resultado final da sprint do GP da Indonésia de MotoGP:
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
19'37.125
|170.9
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+0.509
19'37.634
|0.509
|170.9
|9
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+0.835
19'37.960
|0.326
|170.8
|7
|4
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+1.947
19'39.072
|1.112
|170.7
|6
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+3.410
19'40.535
|1.463
|170.5
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+5.478
19'42.603
|2.068
|170.2
|4
|7
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+7.036
19'44.161
|1.558
|169.9
|3
|8
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+10.039
19'47.164
|3.003
|169.5
|2
|9
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|13
|
+10.248
19'47.373
|0.209
|169.5
|1
|10
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+13.288
19'50.413
|3.040
|169.0
|11
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+16.834
19'53.959
|3.546
|168.5
|12
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|13
|
+17.646
19'54.771
|0.812
|168.4
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+18.285
19'55.410
|0.639
|168.3
|14
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+18.956
19'56.081
|0.671
|168.2
|15
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+19.227
19'56.352
|0.271
|168.2
|16
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+19.293
19'56.418
|0.066
|168.2
|17
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|13
|
+19.562
19'56.687
|0.269
|168.2
|18
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|13
|
+23.472
20'00.597
|3.910
|167.6
|19
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+23.834
20'00.959
|0.362
|167.6
|20
|A. Espargaro Repsol Honda Team
|41
|Honda
|13
|
+38.336
20'15.461
|14.502
|165.6
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|0
|
+13 Voltas
7.806
|13 Voltas
|Acidente
|dnf
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|0
|
+13 Voltas
7.838
|0.032
|Acidente
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Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +
Watch: Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +
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