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Márquez critica exigências promocionais da MotoGP após pódio "desumano" na sprint da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
Márquez critica exigências promocionais da MotoGP após pódio "desumano" na sprint da Indonésia
Relato da corrida
MotoGP GP da Indonésia

MotoGP: Márquez aproveita erros de Martín, vence sprint da Indonésia e assume liderança; Moreira é 17º

Espanhol da Aprilia cometeu dois erros durante a prova que lhe custaram não somente a ponta da sprint como também o top 3

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP tem um novo líder. Marc Márquez aproveitou dois erros de Jorge Martín para vencer a corrida sprint do GP da Indonésia e, de quebra, assumir a ponta do campeonato, com Ai Ogura e Fabio di Giannantonio no pódio enquanto o espanhol da Aprilia terminou apenas em quarto. Diogo Moreira teve uma boa largada, chegou a subir para 12º, mas acabou em 17º.

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O pole Fernández saiu mal e foi engolido na largada, caindo para quarto na chegada à primeira curva, perdendo posições para Di Giannantonio, Márquez e Bezzecchi. Porém, na confusão, Fernández e Bezzecchi foram ao chão.

Com isso, Martín se aproveitou e apareceu para assumir a ponta, com Márquez em segundo e Ogura subindo de sétimo para terceiro, com Di Giannantonio e Acosta fechando o top 5 no fim da primeira volta, de 13. Outro que se deu bem foi Moreira, subindo de 21º para 12º.

 

Aos poucos, Martín fez se valer da vantagem que a Aprilia mostrou no início do fim de semana. Na terceira volta, a vantagem já era de mais de 1s, enquanto Márquez também abria 1s para Ogura, que tinha Di Giannantonio e Acosta na cola. Já Moreira se mantinha em 12º, logo atrás de Binder.

Quando a prova entrava na metade, Martín subia a vantagem para Márquez para 1s5, enquanto o espanhol mantinha Ogura a 1s de diferença. O japonês até conseguia imprimir um ritmo melhor, mas precisava se preocupar com os perseguidores Di Giannantonio e Acosta em sua cola. Moreira vinha perdendo ritmo e posições, caindo para 16º.

 

Mas, logo na sequência, um erro de Martín abriu caminho para que Márquez assumisse a ponta. O espanhol da Aprilia errou na trajetória da curva. Curiosamente, o espanhol da Ducati conseguiu abrir rapidamente uma vantagem, enquanto o campeão de 2024 passou a ser pressionado por Ogura. Acosta tomava uma punição de volta longa por limites de pista, caindo para sexto.

Menos de uma volta depois, a situação voltava a se normalizar e Martín iniciava uma aproximação a Márquez. Porém. no fim da penúltima volta, um novo erro do espanhol da Aprilia complicou ainda mais sua situação, caindo para quarto.

 

No final, Marc Márquez garantiu uma vitória importantíssima na sprint da Indonésia, que lhe deu, de quebra, a liderança do campeonato. Ai Ogura e Fabio di Giannantonio fecharam o pódio. Completaram o top 9 da zona de pontos: Jorge Martín, Álex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Diogo Moreira terminou em 17º.

A MotoGP encerra sua passagem por Mandalika na madrugada de sábado para domingo. Às 4h tem a largada do GP da Indonésia, 17ª etapa da temporada 2026, com transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

Resultado final da sprint do GP da Indonésia de MotoGP: 

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'37.125

   170.9   12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.509

19'37.634

 0.509 170.9   9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.835

19'37.960

 0.326 170.8   7
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+1.947

19'39.072

 1.112 170.7   6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+3.410

19'40.535

 1.463 170.5   5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+5.478

19'42.603

 2.068 170.2   4
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+7.036

19'44.161

 1.558 169.9   3
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+10.039

19'47.164

 3.003 169.5   2
9 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 13

+10.248

19'47.373

 0.209 169.5   1
10 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+13.288

19'50.413

 3.040 169.0    
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+16.834

19'53.959

 3.546 168.5    
12 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 13

+17.646

19'54.771

 0.812 168.4    
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+18.285

19'55.410

 0.639 168.3    
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+18.956

19'56.081

 0.671 168.2    
15 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+19.227

19'56.352

 0.271 168.2    
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+19.293

19'56.418

 0.066 168.2    
17 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 13

+19.562

19'56.687

 0.269 168.2    
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+23.472

20'00.597

 3.910 167.6    
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+23.834

20'00.959

 0.362 167.6    
20 Spain A. Espargaro Repsol Honda Team 41 Honda 13

+38.336

20'15.461

 14.502 165.6    
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 0

+13 Voltas

7.806

 13 Voltas   Acidente  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 0

+13 Voltas

7.838

 0.032   Acidente  
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Primeiro PÓDIO de MOREIRA! Vem aí a VAGA na HRC? MÁRQUEZ vence e PRESSIONA MARTÍN, MXON e +

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