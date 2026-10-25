MotoGP - "Pista estava aceitável": Márquez e Ducati lamentam chance perdida com cancelamento do GP da Austrália

Marc Márquez acredita que as condições da pista em Phillip Island eram “aceitáveis” para a corrida de domingo, sugerindo que o GP da Austrália de MotoGP poderia ter ocorrido com segurança se o helicóptero médico tivesse conseguido voar.

A corrida de MotoGP de domingo foi cancelada após vários atrasos, já que a chuva forte reduziu a visibilidade e impediu a operação do helicóptero médico.

Embora a MotoGP possa contar com uma ambulância de reserva na maioria dos circuitos em caso de acidentes graves, a distância entre Phillip Island e o continente, em Melbourne, exigia o uso de um helicóptero para garantir que qualquer piloto ferido pudesse ser transferido rapidamente para o hospital designado.

Phillip Island registrou chuva forte e ventos de alta velocidade no domingo, conforme previsto, depois que as sessões de sexta-feira e sábado haviam sido concluídas sem interrupções.

No entanto, Márquez afirmou que o clima não havia tornado o circuito em si inseguro, após avaliar as condições durante duas voltas de demonstração atrás do safety car, depois que a corrida foi cancelada.

“É claro que fico triste por todos os fãs em Phillip Island, porque Phillip Island não merecia que sua última corrida fosse cancelada”, disse ele na transmissão oficial da MotoGP. “As condições eram aceitáveis, mas, infelizmente, o helicóptero médico não estava pronto para voar. Portanto, [o cancelamento] foi por motivos de segurança".

“Sinto muito por todos vocês [os fãs]. Nós, pilotos, estávamos prontos para correr, mas hoje não foi possível. Obrigado por apoiarem a MotoGP".

O companheiro de equipe de Márquez, Francesco Bagnaia, fez uma avaliação semelhante da situação, dizendo à TNT Sport: “Está claro que as condições estavam um pouco complicadas e fazia muito frio, mas já corremos em condições piores do que essas.

“É uma pena ter um domingo assim, ter que ficar na garagem em uma pista como esta, da última vez [que a MotoGP visitou Phillip Island]. Só espero que, no futuro, possamos voltar a [Phillip Island para] aproveitar, porque, como vimos ontem, as corridas disputadas nesta pista são incríveis, [são] grandes disputas".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: William West / AFP via Getty Images

O cancelamento encerra prematuramente a trajetória de Phillip Island como sede da MotoGP, com o popular circuito de 4,4 km prestes a ser substituído por um circuito urbano em Adelaide no próximo ano.

“Tenho ótimas lembranças”, disse Márquez. “A pole position de ontem foi uma volta muito boa, assim como a vitória de 2024 na corrida principal. Portanto, Phillip Island sempre será um dos meus circuitos favoritos".

Márquez assumiu a liderança do campeonato na sprint de sábado, após uma batalha épica com Jorge Martín, que mais tarde sofreu uma queda na oitava volta.

O piloto da Aprilia quebrou o antebraço no acidente e foi declarado inapto para correr, o que significa que Márquez quase certamente teria ampliado sua vantagem na pontuação no domingo, se o GP não tivesse sido cancelado.

O chefe da equipe Ducati de fábrica, Davide Tardozzi, admitiu que as condições de pista molhada teriam favorecido Márquez, que conquistou a pole position com 1s5 de vantagem após chuvas durante a madrugada de sábado, mas apoiou a decisão de cancelar a corrida por motivos de segurança.



“Para a Ducati, é óbvio que perdemos uma oportunidade”, disse ele.

“Nessas condições, Marc era o favorito, mas a segurança é fundamental. Não há helicóptero e as condições não são boas".

“Marc sabia que poderia vencer e somar 25 pontos, mas a segurança vem em primeiro lugar, insisto. A primeira coisa em que sempre pensamos na Ducati é a segurança do piloto. E isso vem antes de tudo: esporte, negócios e tudo mais. Pessoalmente, já perdi a carreira de um piloto aqui com [Carl] Fogarty, então não quero ver algo assim acontecer de novo".

“E se a decisão for que, por segurança, temos que desistir, teremos que desistir novamente. Acho que vamos perder uma oportunidade, mas a segurança vem antes do esporte".

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