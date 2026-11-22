Muito mais tenso do que o habitual em uma corrida de MotoGP, Marc Márquez cumpriu praticamente à risca o que havia previsto antes da prova e se afastou ao ver muitos de seus rivais ultrapassando-o, sem que ele — um amante das disputas acirradas e especialista em duelos corpo a corpo — fizesse nada para impedir isso.

O espanhol estava perfeitamente ciente de que o nono lugar lhe garantiria aquele título tão almejado, pelo qual havia lutado tanto, e acabou cruzando a linha de chegada em oitavo, a mais de 18 segundos de Marco Bezzecchi, o vencedor.

O pior resultado das provas que ele completou, no dia mais feliz de toda uma temporada marcada pelo sacrifício e pela resiliência — qualidades que o levaram a protagonizar a maior recuperação da história da competição (102 pontos). Um sofrimento que, como ele mesmo reconheceu assim que desceu da moto, chegou a fazê-lo duvidar de si mesmo.

"Agora é hora de ser feliz. Sei o quanto sofri, sei que, no meio da temporada, as pessoas ao meu redor acreditaram mais em mim do que eu mesmo. No ano passado, disse que foi um campeonato em que fiquei em paz comigo mesmo, e este é dedicado a todos eles”, resumiu o recém-coroado campeão, que recebeu o capacete comemorativo de seu último título das mãos de Giacomo Agostini, com quem agora está empatado em títulos mundiais na categoria principal.

No ano passado, o piloto voltou a ser coroado campeão após seis anos, e depois o calvário que seu braço direito lhe causou. A conquista aconteceu no Japão, onde ele não conseguiu conter as lágrimas. Em Motegi, enquanto encontrava paz consigo mesmo, Márquez se emocionou profundamente.

Desta vez, a dor e a angústia foram ainda maiores até depois de Le Mans, quando ele decidiu se submeter a uma nova cirurgia para resolver os problemas de ligamento causados pelo nervo radial daquele braço maltratado. A partir de então, o piloto da Ducati mudou sua estratégia para passar a administrar cada corrida de acordo com seu estado físico, sua velocidade e seu nível de energia.

Marc Márquez, Ducati Team

"Em Le Mans, ninguém acreditava em mim. Eu me esforcei para ver no que dava. Naquele momento, simplesmente continuei, dando tudo de mim, de segunda a domingo. Meu círculo de amigos e familiares se adaptou ao meu estilo de vida, e sou muito grato por isso”, reconheceu o protagonista do dia, do fim de semana e da temporada, que neste domingo conseguiu se recuperar da queda de sábado, a uma volta e meia do final, e que, se tivesse evitado, teria lhe permitido antecipar em um dia a conquista do título.

"No ano passado, foi um título conquistado sob muita pressão, mas por instinto. Este ano, o instinto não estava funcionando, então foi um título de adaptação. E foi isso que se viu hoje, quando consegui me adaptar. Ontem não consegui me adaptar e falhei”, acrescentou o catalão, orgulhoso por ter conseguido igualar os oito títulos de Agostini.

“Agora é hora de aproveitar o momento, o que a vida me deu, o que é minha paixão. Igualar o Ago, o maior em títulos, é um privilégio”, enfatizou Márquez.

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