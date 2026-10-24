Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Márquez assume liderança após vitória na sprint da Austrália; Confira como fica campeonato

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Márquez assume liderança após vitória na sprint da Austrália; Confira como fica campeonato

MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono

MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega

NASCAR Truck
NASCAR Truck
Talladega
Sammy Smith conquista primeira vitória na NASCAR Truck em um final emocionante de Talladega

F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA

Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP dos Estados Unidos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação do GP dos Estados Unidos de F1

F1: Leclerc domina treinos em Austin, Antonelli é 2º e Bortoleto bem, mas com punição; Participe do Sexta-Livre AO VIVO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Leclerc domina treinos em Austin, Antonelli é 2º e Bortoleto bem, mas com punição; Participe do Sexta-Livre AO VIVO
MotoGP GP da Austrália

MotoGP: Márquez assume liderança após vitória na sprint da Austrália; Confira como fica campeonato

Espanhol da Ducati chega a dez pontos de vantagem

Olivia Nogueira
Publicado:
Add as a preferred source
Race start

Race start

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

Marc Márquez aproveitou mais uma oportunidade para maximizar as oportunidades que aparecem por seu caminho ao vencer a corrida sprint do GP da Austrália de MotoGP. O espanhol da Ducati largou da pole e, apesar de ter precisado se defender dos ataques de Jorge Martín, viu o rival cair na volta oito e sair sem pontos de Phillip Island. 

Leia também:

Com isso, Márquez assume a liderança do campeonato de pilotos mais uma vez em 2026, com 365 pontos, uma vantagem de dez pontos em relação ao vice Martín. Marco Bezzechi é terceiro com 315 pontos. 

Quem também sobre uma posição na tabela é Pedro Acosta, agora quarto colocado, embora empatado em número de pontos com Ai Ogura. Nono colocado na corrida curta da Austrália, o brasileiro Diogo Moreira também avançou uma colocação na classificação e super Fabio Quartararo, chegando aos 75 pontos.

Campeonato pós sprint da Austrália 

Posição Piloto Pontos
1 SpainM. MarquezDucati Team 365
2 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 355
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 315
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 263
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 263
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 252
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 236
8 SpainA. MarquezGresini Racing 181
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 166
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 125
11 ItalyE. BastianiniTech 3 122
12 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 108
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 107
14 BrazilD. MoreiraLCR Honda 75
15 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 74
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 59
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 51
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 30
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 25
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18
22 SpainM. ViñalesTech 3 12
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9
24 SpainA. FernandezPramac Racing 6
25 SpainP. EspargaroTech 3 5
26 JapanT. NakagamiRepsol Honda Team 3
27 ThailandS. ChantraRepsol Honda Team 3
28 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda  
29 GermanyJ. FolgerTech 3  
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team  
31 ItalyM. PirroGresini Racing  
32 SpainA. EspargaroRepsol Honda Team  

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono
Mais de
Olivia Nogueira

MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono

F1: Leclerc domina treinos em Austin, Antonelli é 2º e Bortoleto bem, mas com punição; Participe do Sexta-Livre AO VIVO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Leclerc domina treinos em Austin, Antonelli é 2º e Bortoleto bem, mas com punição; Participe do Sexta-Livre AO VIVO

F1: Mercedes adia estreia de unidade de potência atualizada; novidade pode chegar em São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Mercedes adia estreia de unidade de potência atualizada; novidade pode chegar em São Paulo

Últimas notícias

MotoGP: Márquez assume liderança após vitória na sprint da Austrália; Confira como fica campeonato

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Márquez assume liderança após vitória na sprint da Austrália; Confira como fica campeonato

MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Márquez vence sprint de Phillip Island marcada por queda de Martín; Moreira é nono

MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Márquez supera queda precoce e crava pole na Austrália com mais de 1s de vantagem; Moreira é 10º

F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026