MotoGP: Márquez assume liderança após vitória na sprint da Austrália; Confira como fica campeonato

Marc Márquez aproveitou mais uma oportunidade para maximizar as oportunidades que aparecem por seu caminho ao vencer a corrida sprint do GP da Austrália de MotoGP. O espanhol da Ducati largou da pole e, apesar de ter precisado se defender dos ataques de Jorge Martín, viu o rival cair na volta oito e sair sem pontos de Phillip Island.

Com isso, Márquez assume a liderança do campeonato de pilotos mais uma vez em 2026, com 365 pontos, uma vantagem de dez pontos em relação ao vice Martín. Marco Bezzechi é terceiro com 315 pontos.

Quem também sobre uma posição na tabela é Pedro Acosta, agora quarto colocado, embora empatado em número de pontos com Ai Ogura. Nono colocado na corrida curta da Austrália, o brasileiro Diogo Moreira também avançou uma colocação na classificação e super Fabio Quartararo, chegando aos 75 pontos.

Campeonato pós sprint da Austrália

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