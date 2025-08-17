A MotoGP finalizou mais um fim de semana de competição, o GP da Áustria. A primeira etapa após a pausa de verão foi, mais uma vez, dominada pelo principal nome da temporada de 2025: Marc Márquez. O espanhol venceu a sprint e a corrida principal, aumentando ainda mais a vantagem sobre o vice-líder, seu irmão, Álex Márquez.

A vantagem de Márquez foi de 120 para 142 pontos após a etapa no Red Bull Ring e o top 3 do campeonato se manteve o mesmo: Marc e Álex Márquez, seguidos por Pecco Bagnaia. Marco Bezzechi continua como quarto colocado, mas Fabio DiGiannantonio perdeu duas colocações e, agora, Pedro Acosta é quinto. Confira a tabela completa:

Classificação da MotoGP após a Áustria

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

