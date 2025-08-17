MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação
Espanhol da Ducati está 142 pontos a frente do irmão mais novo
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP finalizou mais um fim de semana de competição, o GP da Áustria. A primeira etapa após a pausa de verão foi, mais uma vez, dominada pelo principal nome da temporada de 2025: Marc Márquez. O espanhol venceu a sprint e a corrida principal, aumentando ainda mais a vantagem sobre o vice-líder, seu irmão, Álex Márquez.
A vantagem de Márquez foi de 120 para 142 pontos após a etapa no Red Bull Ring e o top 3 do campeonato se manteve o mesmo: Marc e Álex Márquez, seguidos por Pecco Bagnaia. Marco Bezzechi continua como quarto colocado, mas Fabio DiGiannantonio perdeu duas colocações e, agora, Pedro Acosta é quinto. Confira a tabela completa:
Classificação da MotoGP após a Áustria
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|418
|2
|A. MarquezGresini Racing
|276
|3
|F. BagnaiaDucati Team
|221
|4
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|178
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|144
|6
|F. MorbidelliTeam VR46
|144
|7
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|144
|8
|F. AldeguerGresini Racing
|121
|9
|J. ZarcoLCR Honda
|114
|10
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|103
|11
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|82
|12
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|73
|13
|M. ViñalesTech 3
|69
|14
|E. BastianiniTech 3
|63
|15
|L. MariniRepsol Honda Team
|55
|16
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|53
|17
|J. MillerPramac Racing
|52
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|42
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|42
|20
|T. NakagamiLCR Honda
|10
|21
|J. MartinAprilia Racing Team
|9
|22
|P. EspargaroTech 3
|8
|23
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|8
|24
|M. OliveiraPramac Racing
|6
|25
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|6
|26
|S. ChantraLCR Honda
|1
|27
|A. EspargaroRepsol Honda Team
Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +
Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"
Alonso rejeita crítica dos fãs atuais da F1 sobre idade: "Não têm noção completa"
MotoGP - Michelin: 'Pneus de Bagnaia estavam normais na sprint' apesar de reclamação do italiano
MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários