MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Márquez aumenta vantagem pelo título; confira tabela de classificação

Espanhol da Ducati está 142 pontos a frente do irmão mais novo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP finalizou mais um fim de semana de competição, o GP da Áustria. A primeira etapa após a pausa de verão foi, mais uma vez, dominada pelo principal nome da temporada de 2025: Marc Márquez. O espanhol venceu a sprint e a corrida principal, aumentando ainda mais a vantagem sobre o vice-líder, seu irmão, Álex Márquez

A vantagem de Márquez foi de 120 para 142 pontos após a etapa no Red Bull Ring e o top 3 do campeonato se manteve o mesmo: Marc e Álex Márquez, seguidos por Pecco Bagnaia. Marco Bezzechi continua como quarto colocado, mas Fabio DiGiannantonio perdeu duas colocações e, agora, Pedro Acosta é quinto. Confira a tabela completa: 

Classificação da MotoGP após a Áustria

Posição Piloto Pontos
1 SpainM. MarquezDucati Team 418
2 SpainA. MarquezGresini Racing 276
3 ItalyF. BagnaiaDucati Team 221
4 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 178
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 144
6 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 144
7 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 144
8 SpainF. AldeguerGresini Racing 121
9 FranceJ. ZarcoLCR Honda 114
10 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 103
11 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 82
12 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 73
13 SpainM. ViñalesTech 3 69
14 ItalyE. BastianiniTech 3 63
15 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 55
16 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 53
17 AustraliaJ. MillerPramac Racing 52
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 42
19 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 42
20 JapanT. NakagamiLCR Honda 10
21 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 9
22 SpainP. EspargaroTech 3 8
23 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team 8
24 PortugalM. OliveiraPramac Racing 6
25 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6
26 ThailandS. ChantraLCR Honda 1
27 SpainA. EspargaroRepsol Honda Team  

Redação Motorsport.com MotoGP
