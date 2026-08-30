Um dos pontos altos do GP de Aragón de MotoGP deste domingo foi a bela disputa entre Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta pela liderança, com o espanhol da Ducati usando o vácuo na reta oposta para dar o bote na Aprilia.

Na 6ª volta de 23, Márquez colocou sua Ducati por dentro de Bezzecchi na Curva 15, repetindo uma manobra que havia feito contra a outra Aprilia, de Jorge Martín, no início da corrida. Mas a disputa entre os dois estava longe de terminar, com Bezzecchi revidando com uma saída melhor.

Os dois correram lado a lado por toda a reta oposta, esbarrando os ombros enquanto suas motos pareciam serem puxadas uma em direção à outra pelo efeito do vácuo, antes que Márquez conseguisse frear um pouco mais tarde para concluir a manobra. Foi uma das ultrapassagens mais espetaculares da temporada, com os dois pilotos oferecendo relatos fascinantes da batalha após a corrida.

A visão de Bezzecchi

Bezzecchi disse que sua posição na pista acabou custando-lhe a chance de revidar contra Márquez, já que ele estava muito à esquerda para frear normalmente na curva. Isso também permitiu que Acosta entrasse na disputa: o piloto da KTM adiou seu ponto de frenagem até o último momento para contornar por fora.

“Tivemos uma batalha incrível com o vácuo”, disse o italiano. “Ouvi a moto dele, então sabia que ele tentaria uma manobra na chicane. Então, pensei: ‘tudo bem, vou tentar cortar e sair super rápido para, pelo menos, disputar algumas curvas’. A moto dele acelero bem, a minha também, então estávamos próximos. Foi uma sensação estranha, porque, com o ar, eu estava chegando perto dele, mas não queria chegar muito perto".

“Então, o ar parecia me puxar e depois me empurrar para longe, e a mesma coisa aconteceu três, quatro vezes. A moto estava se movendo e, durante toda a reta, eu ficava assim, tentando adivinhar onde ele iria frear. Eu queria frear mais tarde, mas estava muito à esquerda e perdi a posição para o Pedro".

“Eu queria dificultar um pouco a vida do Pedro. Acho que ele ia me superar de qualquer jeito, mas pelo menos ter um pouco mais de disputa teria sido melhor; só que não foi possível para mim".

A visão de Márquez

Depois de perder a liderança na largada ao não conseguir desengatar o dispositivo de altura e cair para terceiro, Márquez rapidamente ultrapassou Martín antes de esperar sua hora atrás de Bezzecchi. Mas antes mesmo de completar um terço da prova, ele iniciou sua investida, pressionando o pole, mesmo com Acosta seguindo a dupla.

O vácuo lateral manteve os dois pilotos próximos um do outro na pista, e Márquez revelou que chegou a dar uma pequena levantada na roda dianteira ao acelerar na reta de volta.

“Foi um momento incrível. Um momento assustador”, resumiu Márquez. “Houve um momento lá no final da reta em que senti como se as motos estivessem se sugando uma à outra. Estávamos grudados. Tentei passar pelo lado direito, mas mesmo na sexta marcha tive um pequeno wheelie e foi impossível me afastar da moto dele".

“Mas, em determinado momento, Marco cedeu um pouco porque estava em uma zona de turbulência. E, a partir daí, disputamos a liderança. Foi um momento assustador, mas um bom espetáculo para os fãs".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

A visão de Acosta

Acosta aproveitou a disputa entre os dois, ultrapassando a Aprilia de Bezzecchi antes de desafiar Márquez pela liderança. No entanto, o atual campeão começou a se distanciar de seu compatriota por volta da metade da corrida com uma série de voltas mais rápidas, deixando o piloto da KTM para se contentar com o segundo lugar.

Questionado sobre como viu a disputa pela liderança entre Bezzecchi e Márquez, o piloto da KTM disse: “Era minha chance de tentar alcançar Marc e Marco e tentar acompanhá-los".

“Marco estava impondo um ritmo incrível no início da corrida e Marc estava se esforçando muito para alcançá-lo. Eu só tentava acompanhar. Os dois estavam à esquerda e eu só estava tentando. Fiquei um pouco no vácuo e então simplesmente fui para a direita. Estava na posição certa. Mesmo que eu tivesse que usar um pouco a zebra, foi uma manobra fácil, dada a velocidade com que eu vinha".

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