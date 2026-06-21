MotoGP: Márquez brilha e vence o GP da República Tcheca; Moreira é 11º
Ausência de Bezzecchi permite que Márquez reduza diferença no campeonato para apenas 40 pontos; vantagem do italiano era de 102 em Mugello
A MotoGP fechou sua passagem por Brno com um bom GP da República Tcheca. Marc Márquez fez uma boa exibição, pressionando e superando Francesco Bagnaia e Ai Ogura para triunfar, com o japonês em segundo e o italiano em terceiro. Já Diogo Moreira teve uma prova difícil. Sem ritmo, terminou apenas em 11º após largar em quinto.
O grid deste domingo veio com duas baixas, com Álex Márquez desistindo do fim de semana após a classificação, e com Marco Bezzecchi suspenso pela agressão ao fiscal. A ausência do líder do campeonato deu a Diogo Moreira uma posição no grid, com o brasileiro largando em quinto.
Além disso, o campeão de 2024 Jorge Martín entrou na corrida sabendo que teria que pagar uma dupla volta longa, uma punição carregada do strike causado na largada do GP da Hungria.
Enquanto Ogura manteve a ponta, Di Giannantonio caiu para quinto, perdendo posições para Márquez, Bagnaia e Moreira, que ia bem, subindo para quarto. A primeira volta foi marcada por uma disputa entre os companheiros de Ducati, com Pecco superando o multicampeão e partindo pra cima de Ogura.
Ao final da primeira volta, Ogura liderava com Bagnaia em segundo, Márquez em terceiro, Moreira em quarto e Acosta em quinto, pressionando muito o brasileiro, conseguindo a ultrapassagem poucas curvas depois.
Antes mesmo do fim da segunda volta, Bagnaia ultrapassava Ogura pela liderança e, rapidamente, começou a abrir. Márquez seguiu o companheiro de equipe na sequência. Acosta, Di Giannantonio e Moreira vinham em um pelotão próprio, mas ainda bem próximos dos três primeiros. Lá atrás, Quartararo caía e causava a primeira amarela da prova.
No início da quinta volta, de um total de 21, Bagnaia liderava com 0s3 para Márquez, que tinha 0s8 para Ogura, com Acosta em quarto a 0s4. Di Giannantonio era o quinto com Moreira em sexto a 1s2, tendo Mir em sua cola. O campeão de 2020 foi o único do grid que optou ir à pista com macios na traseira, o que lhe dava vantagem no início da prova.
Martín cumpriu suas duas voltas longas mas, em especial a segunda, surpreendeu a todos pelo retorno agressivo do espanhol ao traçado, cruzando a pista na frente de Binder.
Bagnaia e Márquez passavam a travar uma disputa própria pela vitória, com os dois separados por pouco menos de 0s3 na décima volta, com Ogura já ficando a 1s atrás. Acosta e Di Giannantonio fechavam o top 5, com Moreira em oitavo, seguido de perto por Fernández.
Com os dois pilotos da Ducati envolvidos na briga, Ogura achou o caminho para reduzir novamente a diferença, baixando para pouco mais de meio segundo quando a corrida chegava à metade. Lá atrás, Moreira era ultrapassado por Fernández, caindo para nono, com Marini a 0s7.
A aproximação de Ogura fez com que Márquez aumentasse o ritmo, chegando a 0s1 de Bagnaia a sete voltas do fim, abrindo 0s7 para o japonês. O atual campeão conseguiu dar o bote no giro seguinte, imediatamente abrindo 0s7, e deixando o companheiro de equipe com Ogura em sua cola.
Sem ritmo, Bagnaia também perdeu a segunda posição para Ogura, que iniciou a caça a Márquez, deixando Pecco para trás. A três voltas do fim, a diferença entre eles era de 0s7.
No final, Marc Márquez conquistou uma vitória importantíssima para abrir novamente o caso pelo octacampeonato da MotoGP, reduzindo a vantagem de Bezzecchi, que era de 102 pontos em Mugello, para apenas 40. Ai Ogura foi o segundo, enquanto Francesco Bagnaia completou o pódio, tendo que segurar Fabio di Giannantonio nos metros finais.
Completaram o top 10: Joan Mir, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Luca Marini, Jorge Martín e Enea Bastianini. Diogo Moreira foi o 11º, enquanto Pedro Acosta abandonou nos metros finais com problemas na moto.
A MotoGP segue com as atividades da temporada 2026 já no próximo fim de semana com o GP da Holanda, décima etapa do campeonato, na Catedral da Velocidade em Assen.
Confira o resultado final do GP da República Tcheca de MotoGP:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|21
|
39'51.297
|25
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|21
|
+0.421
39'51.718
|0.421
|20
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|21
|
+2.255
39'53.552
|1.834
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|21
|
+2.424
39'53.721
|0.169
|13
|5
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|21
|
+12.810
40'04.107
|10.386
|11
|6
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|21
|
+14.874
40'06.171
|2.064
|10
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|21
|
+18.657
40'09.954
|3.783
|9
|8
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|21
|
+21.265
40'12.562
|2.608
|8
|9
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|21
|
+21.401
40'12.698
|0.136
|7
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|21
|
+22.273
40'13.570
|0.872
|6
|11
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|21
|
+22.881
40'14.178
|0.608
|5
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+22.942
40'14.239
|0.061
|4
|13
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|21
|
+25.003
40'16.300
|2.061
|3
|14
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|21
|
+25.806
40'17.103
|0.803
|2
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|21
|
+26.360
40'17.657
|0.554
|1
|16
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|21
|
+33.121
40'24.418
|6.761
|17
|C. Crutchlow LCR Honda
|35
|Honda
|21
|
+44.784
40'36.081
|11.663
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+1 Volta
38'28.095
|1 Volta
|Abandono
|dnf
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|17
|
+4 Voltas
33'04.025
|3 Voltas
|Abandono
|dnf
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|1
|
+20 Voltas
2'59.130
|16 Voltas
|Acidente
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MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!
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