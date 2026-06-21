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MotoGP GP da República Tcheca

MotoGP: Márquez brilha e vence o GP da República Tcheca; Moreira é 11º

Ausência de Bezzecchi permite que Márquez reduza diferença no campeonato para apenas 40 pontos; vantagem do italiano era de 102 em Mugello

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP fechou sua passagem por Brno com um bom GP da República Tcheca. Marc Márquez fez uma boa exibição, pressionando e superando Francesco Bagnaia e Ai Ogura para triunfar, com o japonês em segundo e o italiano em terceiro. Já Diogo Moreira teve uma prova difícil. Sem ritmo, terminou apenas em 11º após largar em quinto.

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O grid deste domingo veio com duas baixas, com Álex Márquez desistindo do fim de semana após a classificação, e com Marco Bezzecchi suspenso pela agressão ao fiscal. A ausência do líder do campeonato deu a Diogo Moreira uma posição no grid, com o brasileiro largando em quinto.

Além disso, o campeão de 2024 Jorge Martín entrou na corrida sabendo que teria que pagar uma dupla volta longa, uma punição carregada do strike causado na largada do GP da Hungria.

 

Enquanto Ogura manteve a ponta, Di Giannantonio caiu para quinto, perdendo posições para Márquez, Bagnaia e Moreira, que ia bem, subindo para quarto. A primeira volta foi marcada por uma disputa entre os companheiros de Ducati, com Pecco superando o multicampeão e partindo pra cima de Ogura.

Ao final da primeira volta, Ogura liderava com Bagnaia em segundo, Márquez em terceiro, Moreira em quarto e Acosta em quinto, pressionando muito o brasileiro, conseguindo a ultrapassagem poucas curvas depois. 

Antes mesmo do fim da segunda volta, Bagnaia ultrapassava Ogura pela liderança e, rapidamente, começou a abrir. Márquez seguiu o companheiro de equipe na sequência. Acosta, Di Giannantonio e Moreira vinham em um pelotão próprio, mas ainda bem próximos dos três primeiros. Lá atrás, Quartararo caía e causava a primeira amarela da prova. 

 

No início da quinta volta, de um total de 21, Bagnaia liderava com 0s3 para Márquez, que tinha 0s8 para Ogura, com Acosta em quarto a 0s4. Di Giannantonio era o quinto com Moreira em sexto a 1s2, tendo Mir em sua cola. O campeão de 2020 foi o único do grid que optou ir à pista com macios na traseira, o que lhe dava vantagem no início da prova.

Martín cumpriu suas duas voltas longas mas, em especial a segunda, surpreendeu a todos pelo retorno agressivo do espanhol ao traçado, cruzando a pista na frente de Binder.

 

Bagnaia e Márquez passavam a travar uma disputa própria pela vitória, com os dois separados por pouco menos de 0s3 na décima volta, com Ogura já ficando a 1s atrás. Acosta e Di Giannantonio fechavam o top 5, com Moreira em oitavo, seguido de perto por Fernández.

Com os dois pilotos da Ducati envolvidos na briga, Ogura achou o caminho para reduzir novamente a diferença, baixando para pouco mais de meio segundo quando a corrida chegava à metade. Lá atrás, Moreira era ultrapassado por Fernández, caindo para nono, com Marini a 0s7.

 

A aproximação de Ogura fez com que Márquez aumentasse o ritmo, chegando a 0s1 de Bagnaia a sete voltas do fim, abrindo 0s7 para o japonês. O atual campeão conseguiu dar o bote no giro seguinte, imediatamente abrindo 0s7, e deixando o companheiro de equipe com Ogura em sua cola.

Sem ritmo, Bagnaia também perdeu a segunda posição para Ogura, que iniciou a caça a Márquez, deixando Pecco para trás. A três voltas do fim, a diferença entre eles era de 0s7.

 

No final, Marc Márquez conquistou uma vitória importantíssima para abrir novamente o caso pelo octacampeonato da MotoGP, reduzindo a vantagem de Bezzecchi, que era de 102 pontos em Mugello, para apenas 40. Ai Ogura foi o segundo, enquanto Francesco Bagnaia completou o pódio, tendo que segurar Fabio di Giannantonio nos metros finais.

Completaram o top 10: Joan Mir, Fermín Aldeguer, Raúl Fernández, Luca Marini, Jorge Martín e Enea Bastianini. Diogo Moreira foi o 11º, enquanto Pedro Acosta abandonou nos metros finais com problemas na moto.

A MotoGP segue com as atividades da temporada 2026 já no próximo fim de semana com o GP da Holanda, décima etapa do campeonato, na Catedral da Velocidade em Assen.

Confira o resultado final do GP da República Tcheca de MotoGP:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 21

39'51.297

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.421

39'51.718

 0.421     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+2.255

39'53.552

 1.834     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+2.424

39'53.721

 0.169     13
5 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+12.810

40'04.107

 10.386     11
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 21

+14.874

40'06.171

 2.064     10
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+18.657

40'09.954

 3.783     9
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+21.265

40'12.562

 2.608     8
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+21.401

40'12.698

 0.136     7
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 21

+22.273

40'13.570

 0.872     6
11 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 21

+22.881

40'14.178

 0.608     5
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+22.942

40'14.239

 0.061     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+25.003

40'16.300

 2.061     3
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+25.806

40'17.103

 0.803     2
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+26.360

40'17.657

 0.554     1
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+33.121

40'24.418

 6.761      
17 United Kingdom C. Crutchlow LCR Honda 35 Honda 21

+44.784

40'36.081

 11.663      
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+1 Volta

38'28.095

 1 Volta   Abandono  
dnf Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 17

+4 Voltas

33'04.025

 3 Voltas   Abandono  
dnf France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 1

+20 Voltas

2'59.130

 16 Voltas   Acidente  
Ver resultados completos

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

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