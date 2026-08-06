MotoGP - Márquez coloca pressão sobre rivais: "Ganhar outro título não mudará minha vida"

Marc Márquez acredita que a pressão pelo título da MotoGP de 2026 está muito mais sobre seus adversários do que sobre ele. De volta à disputa pelo campeonato após uma impressionante reação nas últimas corridas, o piloto da Ducati afirmou que conquistar mais um título teria pouco impacto em sua carreira, ao contrário do que aconteceria com a maioria de seus rivais.

"Eles me deram uma segunda chance. Mas, para mim, conquistar outro título não mudará minha vida; para três deles, mudará", afirmou o espanhol nesta quinta-feira, antes do GP da Grã-Bretanha.

A MotoGP chega à metade da temporada neste fim de semana, em Silverstone, com uma das disputas pelo campeonato mais equilibradas dos últimos anos. Jorge Martín lidera a classificação, mas apenas 24 pontos separam o líder do quinto colocado. Até Pedro Acosta, sétimo na tabela e 60 pontos atrás, segue matematicamente na briga.

Márquez protagonizou a maior reação do campeonato. Após o GP da Itália, o espanhol ocupava apenas a oitava colocação, 102 pontos atrás de Marco Bezzecchi, então líder do Mundial. Apenas quatro etapas depois, ele já aparece em terceiro lugar, superou o italiano na classificação e reduziu a diferença para apenas 18 pontos em relação a Martín.

Com 11 etapas ainda pela frente, o piloto da Ducati voltou a ser apontado como o principal favorito para conquistar o oitavo título da MotoGP e o décimo campeonato mundial de sua carreira.

"Dos cinco que estão na briga pelo título, dizem que sou o favorito porque ninguém quer essa pressão", comentou Márquez, sem especificar qual piloto ele considera fora da disputa.

Na avaliação do espanhol, a reviravolta só foi possível porque seus adversários desperdiçaram a grande vantagem construída na primeira metade da temporada.

"Eles me deram uma segunda chance. Com uma vantagem de 100 pontos, se o líder tivesse feito um trabalho razoável, eu não teria conseguido alcançá-lo", afirmou, em referência aos quatro abandonos consecutivos de Marco Bezzecchi desde Mugello.

Apesar de estar novamente entre os principais candidatos ao título, Márquez acredita que uma disputa envolvendo vários pilotos torna a situação ainda mais complicada.

"Prefiro duelar contra um do que contra quatro, porque não dá para controlar quatro."

Cautela para Silverstone

Mesmo vivendo seu melhor momento na temporada, Márquez evita fazer previsões para o GP da Grã-Bretanha. Silverstone não costuma ser um de seus circuitos mais favoráveis — sua única vitória na pista aconteceu em 2014, e nenhum piloto conseguiu repetir o triunfo no traçado desde 2013.

Além disso, o espanhol admite que ainda está se adaptando às limitações provocadas pela lesão no ombro.

"A pausa me ajudou a entender que este ombro é diferente. Ele me obriga a pilotar de outra maneira. Não estou pronto para atacar em todos os circuitos."

Por isso, a estratégia para o fim de semana será adotar uma abordagem mais conservadora.

"Aqui, em Silverstone, vou começar na defensiva; depois, veremos como o fim de semana se desenrola."

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

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