MotoGP GP da Áustria

MotoGP - Márquez: "Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer"

Espanhol lidera o campeonato com 142 pontos de vantagem e, neste domingo, venceu uma corrida no Red Bull Ring pela primeira vez

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez voltou das férias da MotoGP exatamente da mesma forma que saiu: vencendo e dominando. Dessa vez, porém, ele fez isso em Spielberg, um circuito onde ainda não havia vencido. No Red Bull Ring, o espanhol teve de fazer dois ataques para ultrapassar Marco Bezzecchi, que liderou grande parte da corrida. Depois de uma primeira tentativa nos estágios iniciais, o espanhol deu uma pausa e permitiu que o italiano se distanciasse por pouco mais de um segundo, voltando a atacá-lo quando faltavam nove voltas para o final.

A segunda ofensiva foi boa, graças ao aumento da aceleração da Ducati, e assim ele foi direto para uma vitória que está começando a parecer rotineira. O #93 já venceu em 21 circuitos diferentes, o mesmo número de Casey Stoner, e apenas Valentino Rossi (23) e Mick Doohan (24) conseguiram mais do que ele. 

"Era um circuito pelo qual eu estava ansioso. Eu queria tentar vencer com a Ducati porque foi com ela que eu perdi, na última volta, nas últimas vezes", disse Márquez, que vai para as últimas nove etapas do calendário com sua segunda melhor campanha na MotoGP, a melhor é a de 2010 - dez vitórias consecutivas. "Estamos trabalhando muito bem, tenho uma sequência incrível e retomar o campeonato com 37 pontos é muito bom", acrescentou. 

"Tive muita dificuldade para ultrapassar Bezzecchi. Tive que deixá-lo se afastar um pouco para 'dar um descanso' aos pneus e, no final, tínhamos muito pouca borracha", explicou, destacando também a performance de Fermín Aldeguer, que acabou cruzando a linha de chegada em segundo lugar, apenas um segundo atrás dele. 

Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Jure Makovec / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

A dobradinha (sprint e corrida principal), combinada com os outros resultados, significa que o piloto da Ducati vai para a Hungria no próximo fim de semana com 142 pontos à frente de seu irmão, Álex Márquez, que terminou em décimo lugar depois de cumprir a penalidade de volta longa que levou de Brno. São quase quatro GPs de vantagem. 

"Faltam nove corridas e o importante é entender os limites da corrida. Com essa sequência, vai ser difícil aceitar o dia em que eu não puder vencer. Estou trabalhando duro mentalmente para isso", finalizou Márquez. 

Germán Garcia Casanova MotoGP Marc Marquez Ducati Team
Germán Garcia Casanova
Marc Marquez
Ducati Team
