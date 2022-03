MotoGP: Márquez comemora bom desempenho em circuito desfavorável

Carregar reprodutor de áudio

Marc Márquez manteve-se na pole durante alguns minutos, até que Jorge Martín e Enea Bastianini o superaram, embora vá largar da primeira linha do grid do GP do Catar da MotoGP neste domingo.

O piloto da Honda não conquista a pole position desde o GP do Japão de 2019, mas este sábado, em Losail, o espanhol esteve perto no primeiro GP do ano, chegando a ser o primeiro até ao último minuto.

"Foi uma boa volta, com Pecco Bagnaia como referência, isso te dá os dois décimos que te colocam na primeira fila. Mas o melhor foi o TL4, tive o ritmo e estamos bem, mas amanhã é domingo e temos que esperar", resumiu.

"No ano passado, onde mais sofri foi aos sábados, comecei muito atrás com o ritmo. Neste circuito tive que fazer malabarismos para sair na frente, sempre me custou aqui, eles não são meu ponto forte, mas vamos melhorar", explicou Márquez.

Embora largar da primeira fila seja uma vantagem, ele admite que as mudanças na pista devem ser levadas em conta.

"O vento mudou e foi estranho porque as Suzuki não foram tão rápidas como ontem, e outros pilotos, como Johann Zarco ou Jorge Martín, foram rápidos", disse ele.

Outra das chaves para o espanhol é a escolha dos pneus, que agora estão divididos entre compostos macios e médios.

"Amanhã acho que a escolha da maioria será a mais macia".

Quanto a saber se este resultado deixa clara a melhora física evidente, ele fez uma pausa.

"Irei para circuitos, melhores e piores, o importante é manter uma regularidade, a temporada é muito longa, mas este circuito que sempre nos custa, no momento estamos economizando bem. Mas falta amanhã, quando os pontos são dados.”

