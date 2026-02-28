Marc Márquez afirma que “nunca vai reclamar” por causa das penalidades, mas mesmo assim se mostrou combativo em seus comentários após a sprint do GP da Tailândia de MotoGP deste sábado, em Buriram.

O veterano espanhol foi obrigado a recuar uma posição na última volta da corrida, após uma manobra agressiva sobre Pedro Acosta no final da volta anterior. Assim como seu rival mais jovem, Márquez acreditava que se tratava simplesmente de uma corrida acirrada.

“É uma competição”, disse Márquez após a corrida. “Somos pilotos e queremos lutar pela vitória. E foi o que fizemos, até a última curva".

Foi nesse momento que Márquez teve que entregar a vitória a Acosta, após receber a notícia da penalidade em seu painel.

“A ultrapassagem foi [executada] da melhor maneira possível, porque eu já estava na frente antes do ápice da curva. Eu estava meia moto à frente dele. Para mim, foi uma manobra perfeita", explicou.

Davide Tardozzi, gerente de equipe da Ducati Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Chefe de Márquez na Ducati, Davide Tardozzi, teve uma opinião semelhante após a bandeira quadriculada: “Já vimos muitas ultrapassagens desse tipo. Marc não tocou em Pedro, não saiu da pista, então acho que a penalidade não é justa. Eles são caras inteligentes que querem vencer corridas. Então, tanto Marc quanto Pedro sabem exatamente como fazer esse tipo de trabalho e tenho certeza de que Pedro, na [mesma] posição, faria o mesmo".

Márquez também questionou o momento da penalidade, que recebeu ao sair da penúltima curva na última volta. Isso significava que não havia tempo para perder uma posição e ainda se recuperar.

“Se você quer ser rigoroso com as regras, se quer ter muitas penalidades e muitas mensagens no painel da moto, faça isso, mas faça bem feito. Por que você leva um minuto e meio para me dar a mensagem? Dê-me na saída da curva 3 se estiver claro ou espere e analise o incidente no final da corrida, com os dois pilotos", pediu o atual campeão mundial.

Lutando para controlar suas emoções, Márquez disse que simplesmente se concentraria em se adaptar: “Essa penalidade... é a nova MotoGP. Precisamos nos adaptar às novas regras. É a única coisa a fazer.”

Questionado se falaria com o presidente do painel de comissários, Simon Crafar, Márquez foi enfático, esclarecendo que não. "Não sou comissário, sou piloto. Nunca reclamo e nunca reclamarei. Vou adaptar meu estilo de pilotagem às necessidades da moto e do campeonato".

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!