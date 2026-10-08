O anúncio do novo formato de fim de semana da MotoGP a partir de 2027 escancarou novamente um problema antigo do Mundial de Motovelocidade: a falta de união dos pilotos em debates importantes, em especial os de segurança. Marc Márquez criticou o egoísmo de seus colegas, mas vê um potencial futuro positivo.

O novo modelo de fim de semana, com a adição de uma classificação sprint, totalizando dois qualis de 15 minutos por etapa com as 22 motos simultaneamente na pista, tem sido amplamente criticado pelos fãs, enquanto os próprios pilotos apresentam opiniões divididas.

Diogo Moreira, Francesco Bagnaia e Luca Marini estão entre os que veem a novidade como "interessante", enquanto outros, como Márquez, acreditam que a mudança coloca ainda mais pressão e risco para os pilotos, que já estão bastante no limite com a programação atual.

"O interessante é saber qual é o objetivo dessa mudança, porque, para os pilotos, simplesmente será mais exigente”, disse o heptacampeão da MotoGP. Mas o próprio espanhol controlou sua crítica por não ser um participante assíduo da Comissão de Segurança e da reunião realizada em Motegi, onde Carlos Ezpeleta, vice-CEO da MotoGP, informou sobre o assunto aos (quatro) presentes.

Ao avaliar o novo formato, há duas posições claramente opostas. Por outro lado, há um ponto em que há unanimidade no grid: os pilotos não são ouvidos o suficiente e, principalmente, isso se deve à sua própria irresponsabilidade por não terem sido capazes de se organizar em um coletivo que os represente, como, por exemplo, acontece na Fórmula 1 com a Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA), fundada em 1961, e que zela pelos interesses coletivos dos pilotos. O atual presidente é o ex-piloto austríaco Alexander Wurz, e conta com Carlos Sainz e George Russell como diretores.

Nos últimos três anos, na MotoGP, houve tentativas de criar uma organização semelhante, e chegou-se até a eleger Sylvain Guintoli como representante. No final de 2023, o francês chegou a iniciar os trâmites para formalizar a constituição da associação, o que acabou não dando em nada. Naquela ocasião, vários pilotos não consideraram que as eventuais despesas operacionais da sociedade fossem justificadas, de modo que o processo foi suspenso.

Com o anúncio do novo formato, que tornará ainda mais intenso o fim de semana a partir da próxima temporada, a falta de voz dos protagonistas da competição voltou a ser um assunto no paddock do circuito de Mandalika.

“Não importa o que a gente ache, não nos deram escolha”, afirmou Pedro Acosta. “A decisão foi tomada entre o campeonato e as equipes; nós, pilotos, não tivemos voz alguma. Você aceita porque é assim que as coisas são”, concordou Álex Márquez, que, nesse aspecto, se alinhou totalmente com seu irmão mais velho.

“As equipes e a organização decidem; ou você aceita ou vai embora. O formato foi alterado, foi oficializado, e nós, pilotos, tivemos poucas informações sobre o assunto. Mas também não posso falar muito, porque tenho me concentrado mais na minha temporada do que em outras coisas”, reconheceu heptacampeão.

O espanhol é um dos mais veteranos do grid e, se há alguém que a organização leva em consideração, é ele. Por isso, há quem o veja como o candidato ideal para liderar essa eventual associação de pilotos, embora ele não se sinta em condições de assumir esse papel, pelo menos agora que ainda está no grid.

“Enquanto estiver na ativa, é impossível liderar uma comissão de pilotos”, disse o piloto da Ducati.

“O problema da MotoGP é que a média de idade é muito baixa. Cada um pensa nos próprios interesses, somos egoístas e é difícil fazer com que entrem em razão”, explicou. “Mas, se você olhar a longo prazo, todos queremos a mesma coisa: estar aqui, correr rápido, vencer e ter a segurança necessária para poder ter uma carreira esportiva o mais longa possível. Eu, com o passar dos anos, acabei percebendo isso”.

Chegados a este ponto, a solução é uma só, embora provavelmente seja preciso esperar um pouco até que uns e outros pilotos, os mais jovens e os que já são menos, cheguem a um consenso: “Mais cedo ou mais tarde, a associação acabará se formando, como acontece na Fórmula 1”.

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