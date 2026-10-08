Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

European Le Mans
European Le Mans
Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

F1: Verstappen se livra de punição por infração e mantém pole sprint em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen se livra de punição por infração e mantém pole sprint em Singapura

F1: Caos na classificação sprint deixa equipes furiosas e Aston Martin considera protesto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Caos na classificação sprint deixa equipes furiosas e Aston Martin considera protesto
Reações
MotoGP GP da Indonésia

MotoGP - Márquez critica falta de união dos pilotos em debates importantes: "Cada um pensa nos seus interesses"

Mas espanhol acredita que o caminho natural para o futuro da categoria é a criação de uma Associação de Pilotos como a da F1 - mas ideia já surgiu e foi descartada no passado

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

O anúncio do novo formato de fim de semana da MotoGP a partir de 2027 escancarou novamente um problema antigo do Mundial de Motovelocidade: a falta de união dos pilotos em debates importantes, em especial os de segurança. Marc Márquez criticou o egoísmo de seus colegas, mas vê um potencial futuro positivo.

Leia também:

O novo modelo de fim de semana, com a adição de uma classificação sprint, totalizando dois qualis de 15 minutos por etapa com as 22 motos simultaneamente na pista, tem sido amplamente criticado pelos fãs, enquanto os próprios pilotos apresentam opiniões divididas.

Diogo Moreira, Francesco Bagnaia e Luca Marini estão entre os que veem a novidade como "interessante", enquanto outros, como Márquez, acreditam que a mudança coloca ainda mais pressão e risco para os pilotos, que já estão bastante no limite com a programação atual.

"O interessante é saber qual é o objetivo dessa mudança, porque, para os pilotos, simplesmente será mais exigente”, disse o heptacampeão da MotoGP. Mas o próprio espanhol controlou sua crítica por não ser um participante assíduo da Comissão de Segurança e da reunião realizada em Motegi, onde Carlos Ezpeleta, vice-CEO da MotoGP, informou sobre o assunto aos (quatro) presentes.

Ao avaliar o novo formato, há duas posições claramente opostas. Por outro lado, há um ponto em que há unanimidade no grid: os pilotos não são ouvidos o suficiente e, principalmente, isso se deve à sua própria irresponsabilidade por não terem sido capazes de se organizar em um coletivo que os represente, como, por exemplo, acontece na Fórmula 1 com a Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA), fundada em 1961, e que zela pelos interesses coletivos dos pilotos. O atual presidente é o ex-piloto austríaco Alexander Wurz, e conta com Carlos Sainz e George Russell como diretores.

Nos últimos três anos, na MotoGP, houve tentativas de criar uma organização semelhante, e chegou-se até a eleger Sylvain Guintoli como representante. No final de 2023, o francês chegou a iniciar os trâmites para formalizar a constituição da associação, o que acabou não dando em nada. Naquela ocasião, vários pilotos não consideraram que as eventuais despesas operacionais da sociedade fossem justificadas, de modo que o processo foi suspenso.

Com o anúncio do novo formato, que tornará ainda mais intenso o fim de semana a partir da próxima temporada, a falta de voz dos protagonistas da competição voltou a ser um assunto no paddock do circuito de Mandalika.

“Não importa o que a gente ache, não nos deram escolha”, afirmou Pedro Acosta. “A decisão foi tomada entre o campeonato e as equipes; nós, pilotos, não tivemos voz alguma. Você aceita porque é assim que as coisas são”, concordou Álex Márquez, que, nesse aspecto, se alinhou totalmente com seu irmão mais velho.

“As equipes e a organização decidem; ou você aceita ou vai embora. O formato foi alterado, foi oficializado, e nós, pilotos, tivemos poucas informações sobre o assunto. Mas também não posso falar muito, porque tenho me concentrado mais na minha temporada do que em outras coisas”, reconheceu heptacampeão.

O espanhol é um dos mais veteranos do grid e, se há alguém que a organização leva em consideração, é ele. Por isso, há quem o veja como o candidato ideal para liderar essa eventual associação de pilotos, embora ele não se sinta em condições de assumir esse papel, pelo menos agora que ainda está no grid.

“Enquanto estiver na ativa, é impossível liderar uma comissão de pilotos”, disse o piloto da Ducati.

“O problema da MotoGP é que a média de idade é muito baixa. Cada um pensa nos próprios interesses, somos egoístas e é difícil fazer com que entrem em razão”, explicou. “Mas, se você olhar a longo prazo, todos queremos a mesma coisa: estar aqui, correr rápido, vencer e ter a segurança necessária para poder ter uma carreira esportiva o mais longa possível. Eu, com o passar dos anos, acabei percebendo isso”.

Chegados a este ponto, a solução é uma só, embora provavelmente seja preciso esperar um pouco até que uns e outros pilotos, os mais jovens e os que já são menos, cheguem a um consenso: “Mais cedo ou mais tarde, a associação acabará se formando, como acontece na Fórmula 1”.

O FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP DO BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Após pódio, Moreira brinca sobre expectativas para Mandalika: "Já falaram que tenho que vencer"
Próximo artigo MotoGP - Pódio em Motegi ajudou Moreira a crescer mentalmente: "Sei que posso estar com o pessoal da frente"

Principais comentários
Mais de
Germán Garcia Casanova

MotoGP - Pilotos 'se conformam' com a realização do GP do Catar: "Se jogarem uma bomba, tomara que não caia perto"

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP - Pilotos 'se conformam' com a realização do GP do Catar: "Se jogarem uma bomba, tomara que não caia perto"

Pilotos da MotoGP dividem opiniões sobre novo formato de fim de semana para 2027

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
Pilotos da MotoGP dividem opiniões sobre novo formato de fim de semana para 2027

MotoGP: Aldeguer passa por cirurgia para acelerar recuperação da perna

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Aldeguer passa por cirurgia para acelerar recuperação da perna
Mais de
Marc Marquez

MotoGP: Marco Bezzecchi lidera TL1 em Mandalika; Moreira cai e é 20º

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Marco Bezzecchi lidera TL1 em Mandalika; Moreira cai e é 20º

MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Márquez lidera TL1 em Motegi à frente das Aprilias; Moreira é 11º

MotoGP: Um ano após "encontrar a paz" em Motegi, o que mudou no novo Márquez?

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Um ano após "encontrar a paz" em Motegi, o que mudou no novo Márquez?
Mais de
Ducati Team

MotoGP: CEO da KTM revela real motivo por trás de ida de Acosta para Ducati; entenda

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: CEO da KTM revela real motivo por trás de ida de Acosta para Ducati; entenda

MotoGP: Marc Márquez revela que quase abandonou GP da Áustria

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Marc Márquez revela que quase abandonou GP da Áustria

MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

MotoGP
MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Acosta lidera primeiro treino na Áustria; Moreira é 9º

Últimas notícias

F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Por que Antonelli não pode voltar à configuração anterior do carro em Singapura

Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

European Le Mans
ELMS European Le Mans
Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura