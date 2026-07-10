MotoGP: Márquez 'dá troco' em Fernández e lidera TL2 na Alemanha; Moreira é 17º

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Espanhol da Trackhouse havia liderado a sessão prática inaugural na Saxônia, mas compatriota terminou o dia à frente no Sachsenring; Q1 terá vários campeões

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez fez jus ao seu histórico no Sachsenring e liderou o TL2 do GP da Alemanha de MotoGP, com um tempo de 1.19.394 que o confirmou 'com folga' diretamente no Q2 do quali para a etapa alemã, disputado neste sábado na Saxônia.

O espanhol da Ducati oficial de fábrica ficou à frente do compatriota Raúl Fernández, segundo colocado com a Aprilia Trackhouse. O top 3 foi completado por Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati -- o italiano segue com o recorde da pista, 1.19.071.

O editor recomenda:

Álex Márquez, espanhol da Gresini Ducati, foi o quarto, enquanto o australiano Jack Miller, da Pramac Yamaha, fechou as cinco primeiras posições, sendo a grande supresa positiva da sessão. 

Vencedor da última etapa, o japonês Ai Ogura foi sexto com a Trackhouse Aprilia, à frente dos pilotos de fábrica da marca italiana, respectivamente Marco Bezzecchi, da Itália, e Jorge Martín, espanhol que lidera o campeonato na chegada à Alemanha

O nono colocado foi o espanhol Pedro Acosta, da KTM, enquanto o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da VR46 Ducati, completou o top 10, sendo o último a garantir a classsificação direta para o Q2 do quali deste sábado (5h50 de Brasília, na ESPN 4).

O final da sessão prática nº 2 na Saxônia foi marcado por queda de Enea Bastianini, da Tech3 KTM. Em busca de um lugar no top 10, o italiano caiu na curva 8 e gerou uma bandeira amarela, que pouco impactou o TL. Bastianini, por sua vez, ficou só em 11º.

O Q1, portanto, terá os campeões mundiais Francesco 'Pecco' Bagnaia, italiano da Ducati que terminou o TL2 em 13ª, Fabio Quartararo, francês que foi 15º com a Yamaha de fábrica, e Joan Mir, espanhol que foi 16º com a Honda oficial.

O brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda, foi 17º, à frente do espanhol Maverick Viñales, da Tech3 KTM, de Toprak Razgatlioglu, da Pramac Yamaha, do espanhol Álex Rins, da Yamaha de fábrica, e do companheiro de LCR Cal Crutchlow, inglês que substitui o lesionado Johann Zarco, da França. Neste sábado, além do quali, às 5h50, há ainda a disputa da sprint, às 10h, também na ESPN 4 e com cobertura do Motorsport.com.

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo) 1:19.394
2. Raul Fernandez (Trackhouse Racing) +0.166
3. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.280
4. Alex Marquez (Gresini Racing) +0.317
5. Jack Miller (Pramac Yamaha) +0.447
6. Ai Ogura (Trackhouse Racing) +0.512
7. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +0.602
8. Jorge Martin (Aprilia Racing)   +0.617
9. Pedro Acosta (KTM Factory Racing) +0.632
10. Franco Morbidelli (VR46) +0.638
11. Enea Bastianini (KTM Tech3) +0.651
12. Brad Binder (KTM Factory Racing) +0.674
13. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) +0.738
14. Luca Marini (Honda HRC) +0.820
15. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) +0.824
16. Joan Mir (Honda HRC) +0.834
17. Diogo Moreira (LCR Honda) +0.928
18. Maverick Vinales (KTM Tech3) +1.157
19. Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) +1.467
20. Alex Rins (Monster Energy Yamaha) +1.620
21. Cal Crutchlow (Castrol Honda) +1.727

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

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