MotoGP: Márquez 'dá troco' em Fernández e lidera TL2 na Alemanha; Moreira é 17º
Espanhol da Trackhouse havia liderado a sessão prática inaugural na Saxônia, mas compatriota terminou o dia à frente no Sachsenring; Q1 terá vários campeões
Marc Márquez fez jus ao seu histórico no Sachsenring e liderou o TL2 do GP da Alemanha de MotoGP, com um tempo de 1.19.394 que o confirmou 'com folga' diretamente no Q2 do quali para a etapa alemã, disputado neste sábado na Saxônia.
O espanhol da Ducati oficial de fábrica ficou à frente do compatriota Raúl Fernández, segundo colocado com a Aprilia Trackhouse. O top 3 foi completado por Fabio di Giannantonio, da VR46 Ducati -- o italiano segue com o recorde da pista, 1.19.071.
Álex Márquez, espanhol da Gresini Ducati, foi o quarto, enquanto o australiano Jack Miller, da Pramac Yamaha, fechou as cinco primeiras posições, sendo a grande supresa positiva da sessão.
Vencedor da última etapa, o japonês Ai Ogura foi sexto com a Trackhouse Aprilia, à frente dos pilotos de fábrica da marca italiana, respectivamente Marco Bezzecchi, da Itália, e Jorge Martín, espanhol que lidera o campeonato na chegada à Alemanha.
O nono colocado foi o espanhol Pedro Acosta, da KTM, enquanto o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da VR46 Ducati, completou o top 10, sendo o último a garantir a classsificação direta para o Q2 do quali deste sábado (5h50 de Brasília, na ESPN 4).
O final da sessão prática nº 2 na Saxônia foi marcado por queda de Enea Bastianini, da Tech3 KTM. Em busca de um lugar no top 10, o italiano caiu na curva 8 e gerou uma bandeira amarela, que pouco impactou o TL. Bastianini, por sua vez, ficou só em 11º.
O Q1, portanto, terá os campeões mundiais Francesco 'Pecco' Bagnaia, italiano da Ducati que terminou o TL2 em 13ª, Fabio Quartararo, francês que foi 15º com a Yamaha de fábrica, e Joan Mir, espanhol que foi 16º com a Honda oficial.
O brasileiro Diogo Moreira, da LCR Honda, foi 17º, à frente do espanhol Maverick Viñales, da Tech3 KTM, de Toprak Razgatlioglu, da Pramac Yamaha, do espanhol Álex Rins, da Yamaha de fábrica, e do companheiro de LCR Cal Crutchlow, inglês que substitui o lesionado Johann Zarco, da França. Neste sábado, além do quali, às 5h50, há ainda a disputa da sprint, às 10h, também na ESPN 4 e com cobertura do Motorsport.com.
|1.
|Marc Marquez (Ducati Lenovo)
|1:19.394
|2.
|Raul Fernandez (Trackhouse Racing)
|+0.166
|3.
|Fabio Di Giannantonio (VR46)
|+0.280
|4.
|Alex Marquez (Gresini Racing)
|+0.317
|5.
|Jack Miller (Pramac Yamaha)
|+0.447
|6.
|Ai Ogura (Trackhouse Racing)
|+0.512
|7.
|Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
|+0.602
|8.
|Jorge Martin (Aprilia Racing)
|+0.617
|9.
|Pedro Acosta (KTM Factory Racing)
|+0.632
|10.
|Franco Morbidelli (VR46)
|+0.638
|11.
|Enea Bastianini (KTM Tech3)
|+0.651
|12.
|Brad Binder (KTM Factory Racing)
|+0.674
|13.
|Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)
|+0.738
|14.
|Luca Marini (Honda HRC)
|+0.820
|15.
|Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)
|+0.824
|16.
|Joan Mir (Honda HRC)
|+0.834
|17.
|Diogo Moreira (LCR Honda)
|+0.928
|18.
|Maverick Vinales (KTM Tech3)
|+1.157
|19.
|Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha)
|+1.467
|20.
|Alex Rins (Monster Energy Yamaha)
|+1.620
|21.
|Cal Crutchlow (Castrol Honda)
|+1.727
ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Marc Márquez revela que conversou com Honda antes de renovar com Ducati
MotoGP: "Não consigo fazer mais do que isso", diz Márquez após sprint
Márquez se coloca na briga pelo título da MotoGP após cortar 60 pontos de Bezzecchi em 2 etapas
MotoGP: Ducati renova com VR46 e Gresini e permanece com seis motos em 2027
MotoGP - Bagnaia escreve 'carta de despedida' para Ducati: "Nunca esquecerei o que fomos"
MotoGP - "Candidato ideal": Ducati explica escolha de Acosta para dupla com Márquez
Últimas notícias
MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha
FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo
MotoGP: Rio de Janeiro surge como principal candidato para sediar lançamento da temporada 2027; saiba detalhes
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários