MotoGP - Márquez detalha incidente que o tirou do GP da Tailândia: "Não quis correr riscos"

Marc Márquez atribuiu sua saída do GP da Tailândia de MotoGP com um pneu furado à má sorte. O espanhol saiu da pista a poucas voltas do final da corrida, explicando que foi uma tentativa consciente de evitar uma queda, adotando uma abordagem que priorizava a segurança.

Embora cruzar o meio-fio para a área de escape de asfalto normalmente não tenha consequências técnicas, isso prejudicou o espanhol nesta ocasião.

“Eu estava pilotando de forma segura, mas tive azar”, disse Márquez à imprensa após a corrida. "Eu pulei aquele meio-fio centenas de vezes nos testes. [Foi o mesmo] durante os treinos e nunca aconteceu o que aconteceu agora. Eles são feitos para que você possa saltar de uma maneira adequada, mas, quando saltei, já senti que o pneu traseiro tinha explodido, com um grande impacto também na traseira. Normalmente, saltamos muitas vezes sobre ele, mas, desta vez, havia algo como uma grande pedra ali e destruiu o meu pneu traseiro".

O problema com o pneu de Marc Márquez foi definitivamente fatal. Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez, que ainda está se recuperando dos ferimentos sofridos no GP da Indonésia do ano passado, ressaltou que estava tentando evitar a queda.

“No meio da curva já senti a traseira deslizar um pouco, mais do que o normal. O pneu também estava [desgastado]... então percebi que estava forçando demais a moto e disse ‘Ok, não quero correr riscos. Mesmo que perca tempo, vou sair da pista e voltar’. Mas essa [abordagem segura] hoje não foi a melhor decisão, porque acho que tive muito azar em destruir a traseira", falou.

Márquez era quarto colocado no momento do incidente, após uma corrida tranquila e conservadora, e acredita que poderia ter conseguido mais nas últimas voltas: “O quarto lugar era certo. [Sendo] otimista, o terceiro lugar. E por que não o segundo?”.

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!