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No sábado (03), Diogo Moreira conquistou seu primeiro pódio na categoria rainha

Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A MotoGP completou a sprint neste sábado (03) em Motegi, no Japão, com direito ao primeiro pódio de Diogo Moreira na categoria e mais uma vitória para Marc Márquez.

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O brasileiro da LCR Honda cruzou originalmente a linha de chegada na quarta posição, mas avançou para segundo após Jorge Martín e Enea Bastianini receberem punições por excederem os limites de pista.

Com isso, Moreira conquistou nove pontos e alcançou seu primeiro pódio desde a estreia na MotoGP em 2026.

Posição Piloto Pontos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan Indonesia Australia Malaysia Qatar Portugal Spain
1 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 313 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 7/3 - - - - - -
2 SpainM. MarquezDucati Team 306 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 12/1 - - - - - -
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 268 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 4/6 - - - - - -
4 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 234 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 - - - - - - -
5 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 - - - - - - -
6 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 227 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 5/5 - - - - - -
7 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 205 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 2/8 - - - - - -
8 SpainA. MarquezGresini Racing 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 - - - - - - -
9 ItalyF. BagnaiaDucati Team 156 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 - - - - - - -
10 SpainF. AldeguerGresini Racing 115 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 - - - - - - -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 103 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 6/4 - - - - - -
12 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 98 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 - - - - - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 94 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 - - - - - - -
14 BrazilD. MoreiraLCR Honda 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9/2 - - - - - -
15 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 62 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 1/9 - - - - - -
16 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 56 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - - - - - - - -
17 FranceJ. ZarcoLCR Honda 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3/7 - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - - - - - - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac Racing 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - - - - - - - -
20 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - - - - - - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - - - - - - - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - -
24 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
25 SpainP. EspargaroTech 3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - -
26 JapanT. NakagamiRepsol Honda Team 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - -
27 United KingdomC. CrutchlowLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ThailandS. ChantraLCR Honda   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Márquez venceu de ponta a ponta e somou 12 pontos, enquanto Martín, que havia terminado a prova em segundo, caiu para terceiro e ficou com sete. Bastianini também perdeu uma posição e terminou em quarto.

Martín chegou ao Japão como líder e terminou sábado ainda na primeira posição, agora com 313 pontos. Márquez, por sua vez, chegou aos 306 pontos e reduziu para nove pontos a diferença para o rival. Bezzecchi permanece em terceiro, com 268, seguido por Acosta, com 234, e Fabio Di Giannantonio, com 230. Ai Ogura é o sexto, com 227 pontos.

Para Moreira, o pódio também representou um salto importante na classificação. O brasileiro chegou a Motegi com 62 pontos e, após os nove conquistados na Sprint, passou a 71 pontos, mantendo a 14ª posição no Mundial. Ele está à frente de Fabio Quartararo, que soma 62, e atrás de Brad Binder, com 94.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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