MotoGP: Márquez diminui diferença para Martín após sprint no Japão; veja como está o campeonato
No sábado (03), Diogo Moreira conquistou seu primeiro pódio na categoria rainha
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
A MotoGP completou a sprint neste sábado (03) em Motegi, no Japão, com direito ao primeiro pódio de Diogo Moreira na categoria e mais uma vitória para Marc Márquez.
O brasileiro da LCR Honda cruzou originalmente a linha de chegada na quarta posição, mas avançou para segundo após Jorge Martín e Enea Bastianini receberem punições por excederem os limites de pista.
Com isso, Moreira conquistou nove pontos e alcançou seu primeiro pódio desde a estreia na MotoGP em 2026.
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|J. MartinAprilia Racing Team
|313
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|32
|16
|18
|32
|7/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|M. MarquezDucati Team
|306
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|10
|37
|37
|20
|12/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|268
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|23
|23
|9
|23
|4/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|234
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|15
|26
|20
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|230
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|15
|9
|15
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|227
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9
|-
|-
|19
|5/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|205
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|25
|2
|13
|4
|2/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|A. MarquezGresini Racing
|158
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|19
|22
|25
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. BagnaiaDucati Team
|156
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|-
|-
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|F. AldeguerGresini Racing
|115
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|14
|15
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|103
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|8
|8
|5
|6/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|L. MariniRepsol Honda Team
|98
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|7
|2
|8
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|94
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|8
|6
|5
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|D. MoreiraLCR Honda
|74
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|6
|10
|-
|1
|9/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|62
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|-
|6
|-
|1/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|F. MorbidelliTeam VR46
|56
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|7
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoLCR Honda
|48
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|9
|3/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|33
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|J. MillerPramac Racing
|28
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|4
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|24
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|18
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|2
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|P. EspargaroTech 3
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|T. NakagamiRepsol Honda Team
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|C. CrutchlowLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|L. SavadoriTrackhouse Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|S. ChantraLCR Honda
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Márquez venceu de ponta a ponta e somou 12 pontos, enquanto Martín, que havia terminado a prova em segundo, caiu para terceiro e ficou com sete. Bastianini também perdeu uma posição e terminou em quarto.
Martín chegou ao Japão como líder e terminou sábado ainda na primeira posição, agora com 313 pontos. Márquez, por sua vez, chegou aos 306 pontos e reduziu para nove pontos a diferença para o rival. Bezzecchi permanece em terceiro, com 268, seguido por Acosta, com 234, e Fabio Di Giannantonio, com 230. Ai Ogura é o sexto, com 227 pontos.
Para Moreira, o pódio também representou um salto importante na classificação. O brasileiro chegou a Motegi com 62 pontos e, após os nove conquistados na Sprint, passou a 71 pontos, mantendo a 14ª posição no Mundial. Ele está à frente de Fabio Quartararo, que soma 62, e atrás de Brad Binder, com 94.
FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão
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