A MotoGP completou a sprint neste sábado (03) em Motegi, no Japão, com direito ao primeiro pódio de Diogo Moreira na categoria e mais uma vitória para Marc Márquez.

O brasileiro da LCR Honda cruzou originalmente a linha de chegada na quarta posição, mas avançou para segundo após Jorge Martín e Enea Bastianini receberem punições por excederem os limites de pista.

Com isso, Moreira conquistou nove pontos e alcançou seu primeiro pódio desde a estreia na MotoGP em 2026.

Márquez venceu de ponta a ponta e somou 12 pontos, enquanto Martín, que havia terminado a prova em segundo, caiu para terceiro e ficou com sete. Bastianini também perdeu uma posição e terminou em quarto.

Martín chegou ao Japão como líder e terminou sábado ainda na primeira posição, agora com 313 pontos. Márquez, por sua vez, chegou aos 306 pontos e reduziu para nove pontos a diferença para o rival. Bezzecchi permanece em terceiro, com 268, seguido por Acosta, com 234, e Fabio Di Giannantonio, com 230. Ai Ogura é o sexto, com 227 pontos.

Para Moreira, o pódio também representou um salto importante na classificação. O brasileiro chegou a Motegi com 62 pontos e, após os nove conquistados na Sprint, passou a 71 pontos, mantendo a 14ª posição no Mundial. Ele está à frente de Fabio Quartararo, que soma 62, e atrás de Brad Binder, com 94.

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