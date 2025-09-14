Marc Márquez entregou neste domingo uma grande resposta após o abandono na corrida sprint do GP de San Marino de MotoGP. Em Misano, o hexacampeão conquistou sua 11ª vitória em 16 GPs disputados e deu um grande passo rumo ao título. Mas a vitória não veio com facilidade, com o espanhol afirmando que esta foi a corrida mais difícil do ano até aqui.

O piloto da Ducati teve que compensar o acidente sofrido na Sprint de sábado sem se deixar esquecer, mas mesmo dessa vez tendo que trabalhar duro contra um forte Marco Bezzecchi. O pole manteve sua Aprilia na liderança ao fazer uma ótima largada e, no único pequeno deslize que cometeu, o espanhol foi um falcão para tirar vantagem, assumindo a liderança e, a partir daí, tentando estabelecer seu próprio ritmo.

Ao contrário de outras vezes, no entanto, Bezzecchi foi uma pedra em seu sapato até o último metro, com a Aprilia conseguindo acompanhar de perto o espanhol, mas Márquez desta vez teve uma precisão incrível em cada curva, volta e aceleração, cruzando merecidamente a linha em primeiro lugar pela décima primeira vez nesta temporada.

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Hoje encontrei um Marco incrível, ele estava no nível do meu irmão Álex em Barcelona, muito alto. Fiquei atrás dele, pressionei-o a cometer um erro e, quando ele cometeu um erro, assumi a liderança. Tentei mantê-lo atrás de mim fazendo voltas rápidas, mas ele ficou lá até o final e estava indo muito rápido", reconheceu.

"Foi uma corrida muito difícil, ainda mais do que a da semana passada em Barcelona, talvez a mais difícil da temporada. Mesmo sem ultrapassagens, acho que conseguimos fazer um bom show, mas é difícil ultrapassar aqui, especialmente quando você está tão perto dos que estão à sua frente. Na Sprint, tive que fazer algo em um local estranho para ultrapassar Marco, mas hoje foi uma corrida de alta tensão até o fim".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ao fazer isso, Márquez ganhou o match point do Mundial em Motegi, mas também se redimiu em grande estilo, apresentando um desempenho forte e respondendo àqueles que o insultaram e zombaram dele quando ele caiu ontem. Isso, na verdade, o motivou ainda mais.

"Depois do erro de ontem, a única coisa que eu precisava para me recuperar era correr ao máximo e obter um bom resultado. Eu me concentrei mais e tentei tirar todas as ideias do papel. Tardozzi havia me dito que a prioridade era vencer a corrida com a Ducati em casa e depois pensar no título. Depois do erro, no paddock, encontrei muitas pessoas, recebi muito apoio, mas alguém também fez alguns comentários não muito bons; isso me cobrou cada vez mais e esta manhã acordei com o fogo dentro de mim".

"O título? Vamos ver se conseguimos fechá-lo no Japão, caso contrário, iremos para a Indonésia, mas não há pressão. Enquanto isso, pensamos nos testes de amanhã, que depois de um fim de semana como esse serão difíceis. Mas eles devem ser feitos...".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!