Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Entrevista
MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint

Hexacampeão falou sobre a reação do público após seu abandono na sprint do sábado

Francesco Corghi
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez entregou neste domingo uma grande resposta após o abandono na corrida sprint do GP de San Marino de MotoGP. Em Misano, o hexacampeão conquistou sua 11ª vitória em 16 GPs disputados e deu um grande passo rumo ao título. Mas a vitória não veio com facilidade, com o espanhol afirmando que esta foi a corrida mais difícil do ano até aqui.

Leia também:

O piloto da Ducati teve que compensar o acidente sofrido na Sprint de sábado sem se deixar esquecer, mas mesmo dessa vez tendo que trabalhar duro contra um forte Marco Bezzecchi. O pole manteve sua Aprilia na liderança ao fazer uma ótima largada e, no único pequeno deslize que cometeu, o espanhol foi um falcão para tirar vantagem, assumindo a liderança e, a partir daí, tentando estabelecer seu próprio ritmo.

Ao contrário de outras vezes, no entanto, Bezzecchi foi uma pedra em seu sapato até o último metro, com a Aprilia conseguindo acompanhar de perto o espanhol, mas Márquez desta vez teve uma precisão incrível em cada curva, volta e aceleração, cruzando merecidamente a linha em primeiro lugar pela décima primeira vez nesta temporada.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Equipe Ducati

Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Hoje encontrei um Marco incrível, ele estava no nível do meu irmão Álex em Barcelona, muito alto. Fiquei atrás dele, pressionei-o a cometer um erro e, quando ele cometeu um erro, assumi a liderança. Tentei mantê-lo atrás de mim fazendo voltas rápidas, mas ele ficou lá até o final e estava indo muito rápido", reconheceu.

"Foi uma corrida muito difícil, ainda mais do que a da semana passada em Barcelona, talvez a mais difícil da temporada. Mesmo sem ultrapassagens, acho que conseguimos fazer um bom show, mas é difícil ultrapassar aqui, especialmente quando você está tão perto dos que estão à sua frente. Na Sprint, tive que fazer algo em um local estranho para ultrapassar Marco, mas hoje foi uma corrida de alta tensão até o fim".

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Equipe Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ao fazer isso, Márquez ganhou o match point do Mundial em Motegi, mas também se redimiu em grande estilo, apresentando um desempenho forte e respondendo àqueles que o insultaram e zombaram dele quando ele caiu ontem. Isso, na verdade, o motivou ainda mais.

"Depois do erro de ontem, a única coisa que eu precisava para me recuperar era correr ao máximo e obter um bom resultado. Eu me concentrei mais e tentei tirar todas as ideias do papel. Tardozzi havia me dito que a prioridade era vencer a corrida com a Ducati em casa e depois pensar no título. Depois do erro, no paddock, encontrei muitas pessoas, recebi muito apoio, mas alguém também fez alguns comentários não muito bons; isso me cobrou cada vez mais e esta manhã acordei com o fogo dentro de mim".

"O título? Vamos ver se conseguimos fechá-lo no Japão, caso contrário, iremos para a Indonésia, mas não há pressão. Enquanto isso, pensamos nos testes de amanhã, que depois de um fim de semana como esse serão difíceis. Mas eles devem ser feitos...".

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Equipe Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Francesco Corghi MotoGP Marc Marquez Ducati Team
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Entenda matemática do 'match point' do heptacampeonato de Marc Márquez no Japão

Principais comentários
Mais de
Francesco Corghi
F1 - Drugovich: Estou pensando em Le Mans para não enlouquecer

F1 - Drugovich: Estou pensando em Le Mans para não enlouquecer

Le Mans
F1 - Drugovich: Estou pensando em Le Mans para não enlouquecer
Com oito brasileiros, confira lista de inscrição completa das 24 Horas de Le Mans

Com oito brasileiros, confira lista de inscrição completa das 24 Horas de Le Mans

Le Mans
Com oito brasileiros, confira lista de inscrição completa das 24 Horas de Le Mans
F1 - Piastri avalia pole em Ímola: "Foi uma sessão muito difícil"

F1 - Piastri avalia pole em Ímola: "Foi uma sessão muito difícil"

Fórmula 1
GP da Emilia Romagna
F1 - Piastri avalia pole em Ímola: "Foi uma sessão muito difícil"
Marc Marquez
Mais de
Marc Marquez
MotoGP: Morbidelli é o mais rápido no primeiro treino em Misano

MotoGP: Morbidelli é o mais rápido no primeiro treino em Misano

MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Morbidelli é o mais rápido no primeiro treino em Misano
MotoGP: Bagnaia tem "talento suficiente" para sair da crise, diz Márquez

MotoGP: Bagnaia tem "talento suficiente" para sair da crise, diz Márquez

MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Bagnaia tem "talento suficiente" para sair da crise, diz Márquez
MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo

MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: Acosta lidera TL1 na Catalunha, Márquez fica em 3º e Bagnaia em penúltimo
Ducati Team
Mais de
Ducati Team
Ezpeleta: "MotoGP não fará absolutamente nada para frear domínio de Marc Márquez"

Ezpeleta: "MotoGP não fará absolutamente nada para frear domínio de Marc Márquez"

MotoGP
GP da Catalunha
Ezpeleta: "MotoGP não fará absolutamente nada para frear domínio de Marc Márquez"
MotoGP - Márquez: "Gosto de Montmeló porque é meu circuito de casa, mas odiaria se não fosse"

MotoGP - Márquez: "Gosto de Montmeló porque é meu circuito de casa, mas odiaria se não fosse"

MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP - Márquez: "Gosto de Montmeló porque é meu circuito de casa, mas odiaria se não fosse"
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

Últimas notícias

F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?

F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Após vitória dominante em Monza, Verstappen pode surpreender em Baku?
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1 - CEO da Ford elogia Mekies como chefe da Red Bull: "Absolutamente a pessoa certa"
MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint

MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint

MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: Márquez diz que venceu em Misano "com o fogo dentro de mim" após erro na Sprint
Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

FE Fórmula E
Drugovich assina com Andretti para a temporada 2026 da Fórmula E, afirma The Race

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros