MotoGP: Márquez domina e vence a sprint da Hungria, à frente de di Giannantonio e Morbidelli
Corrida curta do Balaton Park foi marcada por dois grandes incidentes ainda na primeira volta e que podem render mais punições para o domingo
A MotoGP fechou o sábado no Balaton Park com uma movimentada corrida sprint do GP da Hungria, marcada por dois grandes incidentes ainda na primeira volta. Mas o hexacampeão Marc Márquez nem tomou ciência do que ocorreu atrás, entregando uma performance dominante para vencer mais uma, com Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli completando o top 3.
Márquez largou bem e se livrou de uma confusão que rolou atrás. Em uma boa saída, Quartararo chegou na curva 1 em segundo, mas acabou indo ao chão em um contato com di Giannantonio e, depois, com Bastianini. Antes mesmo do fim da primeira volta, mais um incidente, envolvendo Zarco, Bastianini e Rins com os dois últimos abandonando.
A direção de prova confirmou que ambos os incidentes seriam investigados após o fim da corrida.
No início da segunda volta, Márquez liderava com quase 1s de vantagem para di Giannantonio, com Morbidelli, Marini e Mir completando o top 5. Álex Márquez era o nono e Bagnaia o 14º.
Quando a prova chegava à metade, Acosta tentava atacar e se defender ao mesmo tempo em um pelotão com quatro motos, perdeu o equilíbrio e escorregou no setor intermediário. O espanhol conseguiu retornar, mas em 17º, à frente apenas de seu companheiro de equipe, Binder.
Neste momento, Márquez disparava na frente, abrindo 2s para di Giannantonio, que tinha 1s para Morbidelli. Marini, que vinha em quarto, tentava manter a distância para Aldeguer, que já havias ultrapassado Mir.
No final, Marc Márquez dominou para vencer mais uma na temporada 2025. Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli fecharam o pódio. Completaram o top 9 que pontuou: Luca Marini, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Marco Bezzechi, Álex Márquez e Jorge Martín Já Francesco Bagnaia ficou apenas em 13º.
A MotoGP volta ao Balaton Park no domingo para o GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
21'13.465
|12
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+2.095
21'15.560
|2.095
|9
|3
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+3.595
21'17.060
|1.500
|7
|4
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+4.890
21'18.355
|1.295
|6
|5
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+5.692
21'19.157
|0.802
|5
|6
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|13
|
+6.147
21'19.612
|0.455
|4
|7
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+6.266
21'19.731
|0.119
|3
|8
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+7.332
21'20.797
|1.066
|2
|9
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|13
|
+10.779
21'24.244
|3.447
|1
|10
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|13
|
+12.905
21'26.370
|2.126
|11
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+13.148
21'26.613
|0.243
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+14.097
21'27.562
|0.949
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+14.891
21'28.356
|0.794
|14
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|13
|
+15.342
21'28.807
|0.451
|15
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|13
|
+15.467
21'28.932
|0.125
|16
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+21.007
21'34.472
|5.540
|17
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+22.245
21'35.710
|1.238
|18
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|12
|
+1 Lap
21'36.186
|1 Lap
|dnf
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|0
|
+13 Laps
57.998
|12 Laps
|Abandono
|dnf
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|0
|
+13 Laps
58.200
|0.202
|Abandono
|dnf
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|0
|
+13 Laps
4.102
|Abandono
|Ver resultados completos
DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Quartararo e Bastianini são punidos após incidentes na sprint da Hungria
NASCAR Brasil: Camilo supera Barrichello e conquista pole no Velocitta
MotoE: Granado é sétimo na corrida 2 da Hungria; Casadei confirma vitória dupla na etapa
“Apaixonado” pela NASCAR Brasil, Barrichello se diz lisonjeado em brigar por título aos 53 anos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários