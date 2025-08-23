Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
Relato da corrida
MotoGP GP da Hungria

MotoGP: Márquez domina e vence a sprint da Hungria, à frente de di Giannantonio e Morbidelli

Corrida curta do Balaton Park foi marcada por dois grandes incidentes ainda na primeira volta e que podem render mais punições para o domingo

Guilherme Longo
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP fechou o sábado no Balaton Park com uma movimentada corrida sprint do GP da Hungria, marcada por dois grandes incidentes ainda na primeira volta. Mas o hexacampeão Marc Márquez nem tomou ciência do que ocorreu atrás, entregando uma performance dominante para vencer mais uma, com Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli completando o top 3.

Márquez largou bem e se livrou de uma confusão que rolou atrás. Em uma boa saída, Quartararo chegou na curva 1 em segundo, mas acabou indo ao chão em um contato com di Giannantonio e, depois, com Bastianini. Antes mesmo do fim da primeira volta, mais um incidente, envolvendo Zarco, Bastianini e Rins com os dois últimos abandonando.

 

A direção de prova confirmou que ambos os incidentes seriam investigados após o fim da corrida.

No início da segunda volta, Márquez liderava com quase 1s de vantagem para di Giannantonio, com Morbidelli, Marini e Mir completando o top 5. Álex Márquez era o nono e Bagnaia o 14º.

Quando a prova chegava à metade, Acosta tentava atacar e se defender ao mesmo tempo em um pelotão com quatro motos, perdeu o equilíbrio e escorregou no setor intermediário. O espanhol conseguiu retornar, mas em 17º, à frente apenas de seu companheiro de equipe, Binder.

 

Neste momento, Márquez disparava na frente, abrindo 2s para di Giannantonio, que tinha 1s para Morbidelli. Marini, que vinha em quarto, tentava manter a distância para Aldeguer, que já havias ultrapassado Mir.

No final, Marc Márquez dominou para vencer mais uma na temporada 2025. Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli fecharam o pódio. Completaram o top 9 que pontuou: Luca Marini, Fermín Aldeguer, Joan Mir, Marco Bezzechi, Álex Márquez e Jorge Martín Já Francesco Bagnaia ficou apenas em 13º.

A MotoGP volta ao Balaton Park no domingo para o GP da Hungria, 14ª etapa da temporada 2025. A largada está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Disney+.

   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

21'13.465

       12
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+2.095

21'15.560

 2.095     9
3 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+3.595

21'17.060

 1.500     7
4 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+4.890

21'18.355

 1.295     6
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+5.692

21'19.157

 0.802     5
6 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+6.147

21'19.612

 0.455     4
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+6.266

21'19.731

 0.119     3
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+7.332

21'20.797

 1.066     2
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 13

+10.779

21'24.244

 3.447     1
10 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 13

+12.905

21'26.370

 2.126      
11 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+13.148

21'26.613

 0.243      
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+14.097

21'27.562

 0.949      
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+14.891

21'28.356

 0.794      
14 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 13

+15.342

21'28.807

 0.451      
15 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+15.467

21'28.932

 0.125      
16 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+21.007

21'34.472

 5.540      
17 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+22.245

21'35.710

 1.238      
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+1 Lap

21'36.186

 1 Lap      
dnf France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 0

+13 Laps

57.998

 12 Laps   Abandono  
dnf Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 0

+13 Laps

58.200

 0.202   Abandono  
dnf France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 0

+13 Laps

4.102

     Abandono  
Guilherme Longo MotoGP
Principais comentários
