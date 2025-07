MotoGP: Márquez domina e vence em Brno; Martín é sétimo

A MotoGP viu Marc Márquez vencer mais uma vez, ratificando o favoritismo do espanhol a mais um título. Marco Bezzechi, da Aprilia, chegou a liderar em Brno, mas acabou ficando com o segundo lugar. O pódio foi completado por Pedro Acosta, da KTM.

Bagnaia manteve a liderança na largada, com Marc Márquez muito próximo. Bezzechi, que largou do quarto lugar e superou Fabio Quartararo nos primeiros metros, aproveitou a disputa entre os companheiros de equipe e chegou ao P2. Na segunda volta, o italiano da Aprilia superou Bagnaia e assumiu a ponta, com Márquez passando o companheiro de equipe.

Álex Márquez cometeu um erro na curva 12, ocasionando uma bandeira amarela no setor 4. Joan Mir acabou sendo prejudicado pelo incidente e também abandonou.

Valendo a quinta posição, Enea Bastianini pressionou Quartararo e levou a melhor. O francês da Yamaha também foi superado por Raul Fernandez logo em seguida. Algum tempo depois, Bastianini também superou Baganaia, tomando o P4, porém, o italiano da KTM Tech3 cometeu um erro na curva 3 e foi parar na brita. A bandeira amarela foi acionada mais uma vez, no setor 1. Na volta 8, Márquez atacou Bezzechi e assumiu a liderança.

Márquez, Bezzechi, Acosta, Bagnaia, Fernandez, Quartararo, Martín, Miller, Binder e Zarco eram o top 10 na metade da prova, com o espanhol da Ducati liderando com tranquilidade.

Nas voltas finais, Jack Miller ultrapassou Brad Binder pelo P8, mas o australiano da Pramac devolveu a posição. Logo em seguida, Aldeguer superou Miller. O espanhol da Gresini atacou Binder e conquistou o P8.

No fim, Marc Márquez venceu com facilidade, reafirmando o favoritismo no campeonato. Bezzechi e Acosta também subiram ao pódio; Bagnaia e Fernandez fecharam o top 5 em Brno.

