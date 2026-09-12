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MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Márquez domina em Misano e vence sprint; Moreira é 11º

Marco Bezzechi e Jorge Martín completam o pódio

Olivia Nogueira
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

A MotoGP finalizou o sábado do GP de San Marino com a corrida sprint e após superar Marco Bezzechi na primeira curva, Marc Márquez dominou em Misano e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada. O heptacampeão liderou de ponta a ponta e garantiu pontos preciosos para o campeonato, sendo acompanhado no pódio pelas duas Aprilias, com Bezzechi em segundo e Jorge Martín em terceiro. 

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Como foi 

A largada aconteceu sem acidentes mas já com Márquez tomando a liderança de Bezzechi nos primeiros metros. Logo atrás, Fabio Di Giannantonio também ganhou posições importantes e era terceiro na primeira volta. No meio do pelotão, Diogo Moreira ganhou cinco posições e era décimo. 

Largando na segunda colocação, Fermin Aldeguer perdeu quatro posições. Na volta dois, o top cinco era Márquez, Bezzechi, Di Giannantonio, Martín e Pedro Acosta. 

Em disputa pela quinta colocação, Álex Márquez mergulhou e superou Aldeguer, conquistando a posição. Aldeguer também foi superado por Acosta e Raul Fernandez. 

Brigando pelo P10, Quartararo se aproximou muito da traseira da moto de Moreira, tocou o brasileiro e caiu na curva 14. A bandeira amarela foi rapidamente acionada mas o francês conseguiu retornar sozinho à prova.

Márquez liderava com tranquilidade, seguido por Bezzechi, mas, logo atrás, o líder do campeonato Jorge Martín aproveitou a oportunidade certa e superou Di Giannantonio, alcançando o P3. O italiano da VR46 passou então a ser perseguido por Álex Márquez.

A vantagem do espanhol da Ducati era de menos de um segundo, com Bezzechi se aproximando cada vez mais. A quatro voltas para o final, Márquez estava cerca de 0,6s do italiano da Aprilia. 

No fim, Márquez resistiu à ameaça de Bezzechi e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, com Martín completando o pódio. Brasileiro da LCR, Moreira terminou como 11º.

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Abandono Pontos
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

19'48.519

   166.4   12
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+1.068

19'49.587

 1.068 166.2   9
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+3.538

19'52.057

 2.470 165.9   7
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+3.968

19'52.487

 0.430 165.8   6
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+4.348

19'52.867

 0.380 165.7   5
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+6.944

19'55.463

 2.596 165.4   4
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+7.707

19'56.226

 0.763 165.3   3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+8.832

19'57.351

 1.125 165.1   2
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+11.712

20'00.231

 2.880 164.7   1
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 13

+14.534

20'03.053

 2.822 164.3    
11 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 13

+17.043

20'05.562

 2.509 164.0    
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 13

+17.405

20'05.924

 0.362 164.0    
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+17.763

20'06.282

 0.358 163.9    
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+18.181

20'06.700

 0.418 163.8    
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+18.476

20'06.995

 0.295 163.8    
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 13

+18.752

20'07.271

 0.276 163.8    
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+21.113

20'09.632

 2.361 163.5    
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+20.698

20'09.217

   163.5    
19 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 13

+21.740

20'10.259

 1.042 163.4    
20 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13

+22.054

20'10.573

 0.314 163.3    
21 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 13

+24.419

20'12.938

 2.365 163.0    
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DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +

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