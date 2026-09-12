MotoGP: Márquez domina em Misano e vence sprint; Moreira é 11º
Marco Bezzechi e Jorge Martín completam o pódio
Marc Marquez, Ducati Team
Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images
A MotoGP finalizou o sábado do GP de San Marino com a corrida sprint e após superar Marco Bezzechi na primeira curva, Marc Márquez dominou em Misano e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada. O heptacampeão liderou de ponta a ponta e garantiu pontos preciosos para o campeonato, sendo acompanhado no pódio pelas duas Aprilias, com Bezzechi em segundo e Jorge Martín em terceiro.
Como foi
A largada aconteceu sem acidentes mas já com Márquez tomando a liderança de Bezzechi nos primeiros metros. Logo atrás, Fabio Di Giannantonio também ganhou posições importantes e era terceiro na primeira volta. No meio do pelotão, Diogo Moreira ganhou cinco posições e era décimo.
Largando na segunda colocação, Fermin Aldeguer perdeu quatro posições. Na volta dois, o top cinco era Márquez, Bezzechi, Di Giannantonio, Martín e Pedro Acosta.
Em disputa pela quinta colocação, Álex Márquez mergulhou e superou Aldeguer, conquistando a posição. Aldeguer também foi superado por Acosta e Raul Fernandez.
Brigando pelo P10, Quartararo se aproximou muito da traseira da moto de Moreira, tocou o brasileiro e caiu na curva 14. A bandeira amarela foi rapidamente acionada mas o francês conseguiu retornar sozinho à prova.
Márquez liderava com tranquilidade, seguido por Bezzechi, mas, logo atrás, o líder do campeonato Jorge Martín aproveitou a oportunidade certa e superou Di Giannantonio, alcançando o P3. O italiano da VR46 passou então a ser perseguido por Álex Márquez.
A vantagem do espanhol da Ducati era de menos de um segundo, com Bezzechi se aproximando cada vez mais. A quatro voltas para o final, Márquez estava cerca de 0,6s do italiano da Aprilia.
No fim, Márquez resistiu à ameaça de Bezzechi e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, com Martín completando o pódio. Brasileiro da LCR, Moreira terminou como 11º.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Abandono
|Pontos
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|13
|
19'48.519
|166.4
|12
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+1.068
19'49.587
|1.068
|166.2
|9
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|13
|
+3.538
19'52.057
|2.470
|165.9
|7
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|13
|
+3.968
19'52.487
|0.430
|165.8
|6
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+4.348
19'52.867
|0.380
|165.7
|5
|6
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+6.944
19'55.463
|2.596
|165.4
|4
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+7.707
19'56.226
|0.763
|165.3
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|13
|
+8.832
19'57.351
|1.125
|165.1
|2
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+11.712
20'00.231
|2.880
|164.7
|1
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|13
|
+14.534
20'03.053
|2.822
|164.3
|11
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|13
|
+17.043
20'05.562
|2.509
|164.0
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|13
|
+17.405
20'05.924
|0.362
|164.0
|13
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|13
|
+17.763
20'06.282
|0.358
|163.9
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+18.181
20'06.700
|0.418
|163.8
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|13
|
+18.476
20'06.995
|0.295
|163.8
|16
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|13
|
+18.752
20'07.271
|0.276
|163.8
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+21.113
20'09.632
|2.361
|163.5
|18
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+20.698
20'09.217
|163.5
|19
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|13
|
+21.740
20'10.259
|1.042
|163.4
|20
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|13
|
+22.054
20'10.573
|0.314
|163.3
|21
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|13
|
+24.419
20'12.938
|2.365
|163.0
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