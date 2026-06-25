MotoGP: Márquez e Acosta dão primeiras impressões sobre parceria em 2027

Marc Márquez e Pedro Acosta minimizaram as especulações sobre uma rivalidade intensa quando correrem como companheiros de equipe da Ducati na MotoGP, no próximo ano.

A Ducati anunciou na quarta-feira a contratação de Acosta para substituir Francesco Bagnaia, formando uma dupla de estrelas ao lado do atual campeão, Márquez.

A perspectiva de ter ambos os pilotos com a mesma moto aumenta ainda mais a expectativa para a era das motos de 850cc da MotoGP, que deve redefinir a hierarquia do grid e colocar Acosta em pé de igualdade com Márquez dentro da garagem da Ducati.

Após o anúncio, Márquez saudou a decisão da Ducati de trazer Acosta da KTM, descrevendo-o como um grande reforço para a equipe de fábrica.

"Pedro era um dos melhores pilotos do mercado, então acho que ele era uma das melhores escolhas para qualquer equipe", disse Márquez. "Ele é um piloto rápido, jovem e que traz novidade. Por isso, será muito rápido desde o início.”

"Mas não vou me aprofundar muito, porque tenho um enorme respeito pelo Pecco, que é meu atual companheiro de equipe."

Questionado se disputar posições com Acosta seria como correr contra uma versão mais jovem de si mesmo, Márquez brincou: "Teremos tempo durante o inverno para falar sobre isso." Acosta foi apontado como a próxima grande estrela ao subir para a categoria principal em 2024, tendo impressionado o paddock com seus resultados nas categorias de acesso.

Em menos de três anos na MotoGP, ele evoluiu de um piloto rápido, porém inconstante, para um dos destaques do grid, conquistando sua primeira vitória em corridas sprint na etapa da Tailândia, em março.

No entanto, ele foi bastante prejudicado pelo equipamento à sua disposição, já que a KTM não conseguiu oferecer grande resistência ao domínio da Aprilia e da Ducati nos últimos anos.

Além disso, Acosta enfrentou pouca concorrência interna na KTM, superando em desempenho todos os outros pilotos da equipe somados em 2025.

Embora formar dupla com Márquez na Ducati represente o maior desafio de sua carreira, Acosta afirmou que, na verdade, está ansioso para aprender com Márquez.

"Já disse muitas vezes que é uma honra compartilhar experiências com o Marc", disse Acosta. "Ele está mais ou menos no fim da carreira. Eu estou apenas começando a minha.”

"Por isso, acho que é uma boa oportunidade para tentar aprender com ele, tentar absorver um pouco da sua experiência.”

"Ele foi o último remanescente de uma era em que competiu contra grandes pilotos como Dani [Pedrosa], Jorge [Lorenzo] e Valentino [Rossi] no início de sua trajetória na MotoGP. Ele traz muita experiência desses caras.”

"Eu ainda estou no início da minha trajetória na MotoGP. Nessa fase de gerenciar as corridas e a pressão... ele é um cara que já conquistou nove títulos. Ele tem muita experiência. Talvez ele possa compartilhar isso comigo também (risos)."

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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