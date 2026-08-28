MotoGP: Márquez está "escondendo seu verdadeiro ritmo", afirma Bezzecchi
Italiano da Aprilia foi o mais rápido do segundo treino livre, com direito a bater o recorde da pista, mas acredita que resultado não mostre o cenário real
Marco Bezzecchi fechou a sexta-feira como o piloto mais rápido do GP de Aragón de MotoGP, com direito ao novo recorde da pista espanhola. Porém, ele acredita que a realidade é bem diferente desse cenário, afirmando que Marc Márquez está escondendo seu ritmo real neste primeiro dia de atividades.
Enquanto Márquez, que é visto como o favorito no fim de semana devido às suas oito vitórias no circuito, liderou o TL1, Bezzecchi superou Marc e Álex no TL2 para terminar à frente, com direito ao recorde da pista.
No entanto, Bezzecchi continua convencido de que o piloto da Ducati ainda é o nome a ser batido em Aragón. O piloto da Aprilia fez um pequeno aceno ao rival ao resumir seu próprio desempenho.
“Eu estava me sentindo bem com a moto. Comecei bem esta manhã e, à tarde, entre as sessões, consegui dar um pequeno passo adiante. Em termos de pilotagem, ainda estou cometendo alguns erros, mas me senti bem”, explicou.
“As condições da pista são sempre muito estranhas e mudam muito rapidamente, então o nível de aderência aqui não é o melhor — e também por causa das características da pista. Normalmente, no ângulo de frenagem, você nunca carrega de verdade a dianteira, então sim, é como pilotar sempre com essa sensação".
“É verdade que o Marc com certeza está escondendo um pouco seu verdadeiro ritmo, porque ele nem fez a segunda tentativa, e tenho certeza de que amanhã ele será o homem a ser batido, mas, no momento, está tudo bem para mim".
Marc Márquez, Ducati Team
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Márquez, por sua vez, negou que estivesse pegando leve nos treinos, insistindo que estava buscando desde a primeira sessão.
“É um circuito para atacar e, portanto, preciso atacar”, disse ele. “Não importa, vamos ver como vou me sair. Mas, como é um circuito com curvas à esquerda e a maioria dos pontos de frenagem forte fica do lado esquerdo, acredito que isso não será um problema. Por isso, entrei no modo de ataque desde o TL1".
“Estou abaixo do recorde, mas não sou o mais rápido. Isso significa que todo mundo está super rápido e tudo está muito equilibrado. Vai ser um fim de semana difícil, mas estamos lá, lutando com os pilotos de ponta. Então, isso é o mais importante".
Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP - Márquez minimiza importância de Aragón para campeonato: "Não é questão de vida ou morte"
MotoGP: Após domínio da Aprilia em Silverstone, Aragón será verdadeiro teste para Márquez
F1: Márquez convenceu Hadjar a não correr na Holanda após lesão; entenda
MotoGP: Pneus Pirelli terão compostos coloridos a partir de 2027, como na F1
MotoGP: Com lesão na mão, Ai Ogura está fora do GP de Aragón
MotoGP - Di Giannantonio mostra preocupação com Ducati: "Somos a segunda força"
Últimas notícias
F1: Ex-chefe de Bortoleto faz aparição surpresa no paddock e reacende rumores de ida para Aston Martin
Indy nega anúncio de prefeito de Barranquilla sobre etapa na Colômbia em 2028
F1: McLaren duvida de alegação da Mercedes sobre falta de dinheiro para atualizações
MotoGP: Márquez está "escondendo seu verdadeiro ritmo", afirma Bezzecchi
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários