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MotoGP: Márquez está "escondendo seu verdadeiro ritmo", afirma Bezzecchi

Italiano da Aprilia foi o mais rápido do segundo treino livre, com direito a bater o recorde da pista, mas acredita que resultado não mostre o cenário real

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi fechou a sexta-feira como o piloto mais rápido do GP de Aragón de MotoGP, com direito ao novo recorde da pista espanhola. Porém, ele acredita que a realidade é bem diferente desse cenário, afirmando que Marc Márquez está escondendo seu ritmo real neste primeiro dia de atividades.

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Enquanto Márquez, que é visto como o favorito no fim de semana devido às suas oito vitórias no circuito, liderou o TL1, Bezzecchi superou Marc e Álex no TL2 para terminar à frente, com direito ao recorde da pista.

No entanto, Bezzecchi continua convencido de que o piloto da Ducati ainda é o nome a ser batido em Aragón. O piloto da Aprilia fez um pequeno aceno ao rival ao resumir seu próprio desempenho. 

“Eu estava me sentindo bem com a moto. Comecei bem esta manhã e, à tarde, entre as sessões, consegui dar um pequeno passo adiante. Em termos de pilotagem, ainda estou cometendo alguns erros, mas me senti bem”, explicou.

“As condições da pista são sempre muito estranhas e mudam muito rapidamente, então o nível de aderência aqui não é o melhor — e também por causa das características da pista. Normalmente, no ângulo de frenagem, você nunca carrega de verdade a dianteira, então sim, é como pilotar sempre com essa sensação".

“É verdade que o Marc com certeza está escondendo um pouco seu verdadeiro ritmo, porque ele nem fez a segunda tentativa, e tenho certeza de que amanhã ele será o homem a ser batido, mas, no momento, está tudo bem para mim".

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez, por sua vez, negou que estivesse pegando leve nos treinos, insistindo que estava buscando desde a primeira sessão.

“É um circuito para atacar e, portanto, preciso atacar”, disse ele. “Não importa, vamos ver como vou me sair. Mas, como é um circuito com curvas à esquerda e a maioria dos pontos de frenagem forte fica do lado esquerdo, acredito que isso não será um problema. Por isso, entrei no modo de ataque desde o TL1".

“Estou abaixo do recorde, mas não sou o mais rápido. Isso significa que todo mundo está super rápido e tudo está muito equilibrado. Vai ser um fim de semana difícil, mas estamos lá, lutando com os pilotos de ponta. Então, isso é o mais importante".

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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