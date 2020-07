MotoGP: Marc Márquez está fora de GP da Andaluzia

Marc Márquez não correrá o GP da Andaluzia de MotoGP, devido às consequências do acidente que fraturou seu braço direito no último domingo, tendo que realizar uma cirurgia do úmero nesta semana.

O espanhol chegou a ser declarado apto oa correr, fez os treinos livre 3 e 4, mas não conseguiu completar uma volta rápida no Q1, durante a sessão classificatória.

Com a ausência, isso significa que ele perderá uma corrida de MotoGP pela primeira vez em sua carreira. A última vez que Márquez perdeu um GP por lesão foi em 2011, em Valência, quando estava na Moto2.

Cal Crutchlow se classificou em 13º no Q1, apesar de ter sofrido uma lesão no pulso também nesta semana, enquanto Alex Rins, que se classificou em 20º, passou por procedimento cirúrgico no ombro direito fraturado e deslocado.

