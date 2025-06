Marc Márquez, líder do campeonato de 2025 da MotoGP e vencedor da corrida de domingo (8), está experimentando o novo pacote aerodinâmico da Ducati nos testes de Aragón na manhã de segunda-feira (9).

O hexacampeão da categoria rainha foi para a pista 15 minutos após a abertura do pitlane, e o fez com a mesma moto com a qual conquistou a vitória no GP de Aragón. Ele rapidamente estabeleceu a volta mais rápida (1min46s771) para liderar a tabela de tempos.

Após a primeira stint, Marc Márquez retornou ao box da Ducati, onde uma carenagem com o novo pacote aerodinâmico preto estava esperando por ele, claramente distinguível da moto pintada de vermelho e da GP25 que Pecco Bagnaia, companheiro de equipe, tinha pronta.

Esta é a aparência do novo pacote aerodinâmico que Marc Márquez está testando no teste de Motorland. Foto de: German Garcia Casanova

Pelo regulamento, a Ducati só pode fazer uma atualização aerodinâmica da carenagem por temporada, e nesta segunda-feira eles estão testando essa atualização, que pode começar a ser usada, se Marc der o OK, a partir do GP da Itália.

A Ducati alugou o circuito de Barcelona na quarta e quinta-feira para um teste particular com Michele Pirro, que provavelmente trabalhará nas indicações de Marc nessa importante área hoje.

Marc baixou o tempo para 1min46s549, já abaixo do recorde de volta mais rápida estabelecido no domingo, na penúltima volta (21ª) da corrida. E ele melhorou novamente, para 1min45s927, já perto do recorde de pole nesse circuito (1min45s704) que ele mesmo estabeleceu no sábado.

Novo pacote aerodinâmico da Ducati. Foto de: German Garcia Casanova

Sem dúvida, números impressionantes para o piloto da Ducati, que não se importa se vai com a GP25, com a carenagem antiga ou com a nova aerodinâmica.

Na primeira hora e meia de teste, Marc completou 18 voltas, melhorando seu tempo em cada uma das três saídas e baixando para 1m45s9 na 17ª volta antes de retornar aos boxes.

Bagnaia, com a motocicleta convencional em termos de aerodinâmica, completou 23 voltas na primeira hora e meia de testes, com o terceiro tempo mais rápido na tabela de tempos (1m46s571).

O italiano, que no domingo instalou um disco de freio de 355 mm, o maior que o fornecedor oferece na MotoGP, está trabalhando para entender por que essa mudança o ajudou a melhorar e, acima de tudo, como Davide Tardozzi explicou ao Motorsport.com, ele está testando peças que descartou na GP25 e que Márquez está usando em seu lugar.

O novo pacote aerodinâmico da Ducati. Foto de: German Garcia Casanova

"Teremos uma nova aerodinâmica e também tentaremos outras coisas que Pecco deixou de fora para melhorar a motocicleta. Marc já está usando algumas delas, então, a partir de amanhã, pediremos a Pecco para testá-las novamente para ver se ele pode melhorar ainda mais".

Algumas dessas peças foram descartadas por Pecco, mas foram úteis para Marc, então a Ducati quer que o piloto italiano as teste novamente para ver se alguma delas pode ajudá-lo.

