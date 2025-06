Novamente em grande fase, Marc Márquez volta a elevar suas estatísticas de sucesso na MotoGP. Tendo conquistado em Mugello a 100ª pole de sua carreira e a 93ª vitória no Mundial, o hexacampeão volta a mirar as marcas de seu maior rival, Valentino Rossi - mas nega que esse seja seu objetivo na carreira.

Entre as três classes do Mundial, Rossi acumulou 115 vitórias, 22 a mais que o atual líder da MotoGP. Mas o espanhol pode igualar essa marca até o fim de 2026, caso mantenha a boa forma com a Ducati.

Mas seu objetivo maior é igualar ou superar os recordes de Rossi? Márquez acredita que já tenha superado o principal desafio de sua carreira.

"Independente de eu conseguir nove títulos mundiais ou não, já superei o maior desafio de minha carreira. E isso foi voltar de um momento muito difícil", disse Márquez, relembrando a fase complicada que viveu de 2020 a 2023, com a grave fratura que sofreu no braço em Jerez-2020 e as quatro cirurgias que se seguiram, aliado à queda vertiginosa de performance da Honda.

Em 2022, Márquez deu uma coletiva de imprensa no sábado do fim de semana da corrida de Mugello , na qual anunciou aquela que seria a quarta e última operação. Após o GP, na qual terminou em décimo, ele viajou para os EUA e fez uma pausa de seis GPs após a operação para a recuperação.

"Há três anos, anunciei aqui, nesta sala de coletivas, que viajaria para os Estados Unidos para quebrar meu braço novamente, para que ele ficasse reto. Esse foi o meu maior desafio", relembra Márquez.

Superar essa fase difícil e voltar a ser competitivo foi o maior desafio de sua carreira. "Cada piloto tem sua própria carreira, suas próprias lesões, seu próprio estilo de pilotagem, seu próprio caráter", diz ele, sem querer fazer comparações.

"E agora estou apenas curtindo. É claro que, como piloto da Ducati, sinto a pressão e tentarei vencer o campeonato. Mas, às vezes, não se trata apenas de saber se você pode fazer isso - nós queremos e tentamos. É claro que estou em boa forma. Acho que Álex e eu elevamos um pouco o nível porque estamos nos esforçando. Álex também está tendo o melhor ano de sua carreira até agora. 'Pecco' está cada vez mais perto, e como eu disse há duas corridas: 'Pecco' está mais perto do que os números sugerem".

