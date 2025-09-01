Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
MotoGP GP da Catalunha

MotoGP - Márquez: "Gosto de Montmeló porque é meu circuito de casa, mas odiaria se não fosse"

Historicamente, líder absoluto da temporada teve dificuldades no circuito de Barcelona, mas, em 2025, é o favorito para mais uma vitória nesta temporada

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: MotoGP

No próximo fim de semana, Marc Márquez pode se tornar o terceiro piloto a vencer mais de duas vezes na MotoGP no Circuito de Barcelona, e o quarto a fazê-lo com dois fabricantes diferentes. No entanto, diferente do que pode parecer, o traçado catalão tem sido, historicamente, um verdadeiro calo no sapato. Ele nunca conseguiu demonstrar todo o seu talento ali, embora em 2014, ano em que venceu as dez primeiras corridas consecutivas, e em 2019, quando foi imbatível com a Honda, tenha conseguido triunfar em sua corrida em casa.

Leia também:

Portanto, para um piloto que está acostumado a vencer, a visita a Montmeló geralmente se torna uma dor de cabeça. O Motorsport.com perguntou a Márquez, após a vitória no Balaton Park, como ele via a visita deste ano a Barcelona e se, com a Ducati, seu gosto pela pista poderia mudar.

"Gosto de Montmeló porque é meu circuito de casa, mas odiaria se não fosse", disse o líder do campeonato. "Se o circuito estivesse do outro lado do mundo, seria o último para o qual eu iria", enfatizou.

"Mas sendo a corrida em casa, é sempre um GP muito especial. Não é que o circuito seja feio, pelo contrário, é um dos mais bonitos do calendário, mas é um dos que eu sempre achei mais difíceis", adicionou.

El pasado año, con la Ducati de Gresini, Marc ya acarició la victoria en Barcelona con un doble podio

No ano passado, com a Gresini Ducati, Marc já estava perto da vitória em Barcelona, com um pódio duplo.

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mesmo nas categorias de base, Márquez só conseguiu uma vitória em Barcelona, em 2010, quando venceu a corrida de 125cc. Na MotoGP, ele competiu com uma Honda até 2023. Na última temporada, com a Ducati GP23 da Gresini, terminou suas duas passagens por Montmeló com um terceiro lugar na corrida de maio, o GP da Catalunha, e um segundo lugar na última corrida da temporada, o GP Solidario.

Este ano, com a Ducati GP25 e um domínio avassalador da temporada, ninguém duvida que o espanhol é o favorito para vencer em todos os circuitos, como provou na Áustria, onde nunca havia vencido antes, e o fez em seu retorno das férias.

"Barcelona é um daqueles finais de semana que, em qualquer outro ano, eu teria marcado em vermelho como 'vamos sofrer', mas este ano estou indo com a mente aberta para ver até onde podemos chegar", comentou.

Claro favorito para vencer em todas pistas

No momento, Márquez lidera o Campeonato Mundial com 455 pontos, tendo vencido dez corridas, as últimas sete consecutivas, além de 13 vitórias em sprints em 14 possíveis e oito pole positions. Números que tornam absolutamente impossível descartar o #93 da vitória.

"Pode ser um fim de semana como o da Holanda, por exemplo, em que consegui vencer, mas sem ser o mais rápido", diz ele, antes de adotar um perfil discreto e evitar criar grandes expectativas: "Veremos como nos sairemos em Barcelona, mas um pódio seria um ótimo resultado", diz ele, aparentemente com toda a seriedade.

Com 175 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Álex Márquez, se ele marcar dez ou mais pontos do que o piloto da Gresini em Barcelona no fim de semana, Marc deixará seu circuito "amaldiçoado" com a possibilidade de ser Campeão Mundial de MotoGP na semana seguinte, em Misano, com seis GPs pela frente e 222 pontos ainda em disputa.

DIOGO BRILHA e MÁRQUEZ REINA na HUNGRIA! Circuito é RUIM? Final INSANA no ARENA CROSS e DI GRASSI!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Hungria:

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

In this article
Germán Garcia Casanova MotoGP Marc Marquez Ducati Team
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Honda oficializa renovações de Marini e Zarco

Principais comentários
Germán Garcia Casanova
Mais de
Germán Garcia Casanova
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Márquez: "Sei que o que estou fazendo não é normal. É excepcional"
MotoGP: GP da Catalunha terá a volta de Chantra e Viñales e dois wildcards; saiba mais

MotoGP: GP da Catalunha terá a volta de Chantra e Viñales e dois wildcards; saiba mais

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: GP da Catalunha terá a volta de Chantra e Viñales e dois wildcards; saiba mais
MotoGP - Bagnaia: "É essencial resolver os problemas deste ano para estabelecer as bases para 2026"

MotoGP - Bagnaia: "É essencial resolver os problemas deste ano para estabelecer as bases para 2026"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Bagnaia: "É essencial resolver os problemas deste ano para estabelecer as bases para 2026"
Marc Marquez
Mais de
Marc Marquez
MotoGP - Dall'Igna: 'Esperamos ter encontrado o caminho certo de Bagnaia'

MotoGP - Dall'Igna: 'Esperamos ter encontrado o caminho certo de Bagnaia'

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Dall'Igna: 'Esperamos ter encontrado o caminho certo de Bagnaia'
MotoGP - Dall'Igna: Ano de Marc Márquez é "consagração de um campeão redescoberto"

MotoGP - Dall'Igna: Ano de Marc Márquez é "consagração de um campeão redescoberto"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Dall'Igna: Ano de Marc Márquez é "consagração de um campeão redescoberto"
MotoGP - Márquez não esconde facilidade para vencer na Hungria: "Não vou mentir, foi tranquilo"

MotoGP - Márquez não esconde facilidade para vencer na Hungria: "Não vou mentir, foi tranquilo"

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Márquez não esconde facilidade para vencer na Hungria: "Não vou mentir, foi tranquilo"
Ducati Team
Mais de
Ducati Team
MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria

MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP - Marc Márquez: "Tive paciência para passar, pressionar e controlar" GP da Hungria
MotoGP: Como Marc Márquez pode conquistar o heptacampeonato em Misano

MotoGP: Como Marc Márquez pode conquistar o heptacampeonato em Misano

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Como Marc Márquez pode conquistar o heptacampeonato em Misano
MotoGP: Resignado, Bagnaia analisa performance decepcionante na sprint da Hungria

MotoGP: Resignado, Bagnaia analisa performance decepcionante na sprint da Hungria

MotoGP
GP da Hungria
MotoGP: Resignado, Bagnaia analisa performance decepcionante na sprint da Hungria

Últimas notícias

GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado

GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado

MGP MotoGP
GP da Catalunha
GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado
WEC: Peugeot anuncia Nick Cassidy para temporada de 2026

WEC: Peugeot anuncia Nick Cassidy para temporada de 2026

WEC WEC
COTA
WEC: Peugeot anuncia Nick Cassidy para temporada de 2026
GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3

GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3

F1 Fórmula 1
GP da Itália
GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3
Indy: Herta brinca com rumores de ida para F2 em meio a especulações sobre anúncio

Indy: Herta brinca com rumores de ida para F2 em meio a especulações sobre anúncio

Indy Indy
Nashville
Indy: Herta brinca com rumores de ida para F2 em meio a especulações sobre anúncio

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros