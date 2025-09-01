No próximo fim de semana, Marc Márquez pode se tornar o terceiro piloto a vencer mais de duas vezes na MotoGP no Circuito de Barcelona, e o quarto a fazê-lo com dois fabricantes diferentes. No entanto, diferente do que pode parecer, o traçado catalão tem sido, historicamente, um verdadeiro calo no sapato. Ele nunca conseguiu demonstrar todo o seu talento ali, embora em 2014, ano em que venceu as dez primeiras corridas consecutivas, e em 2019, quando foi imbatível com a Honda, tenha conseguido triunfar em sua corrida em casa.

Portanto, para um piloto que está acostumado a vencer, a visita a Montmeló geralmente se torna uma dor de cabeça. O Motorsport.com perguntou a Márquez, após a vitória no Balaton Park, como ele via a visita deste ano a Barcelona e se, com a Ducati, seu gosto pela pista poderia mudar.

"Gosto de Montmeló porque é meu circuito de casa, mas odiaria se não fosse", disse o líder do campeonato. "Se o circuito estivesse do outro lado do mundo, seria o último para o qual eu iria", enfatizou.

"Mas sendo a corrida em casa, é sempre um GP muito especial. Não é que o circuito seja feio, pelo contrário, é um dos mais bonitos do calendário, mas é um dos que eu sempre achei mais difíceis", adicionou.

No ano passado, com a Gresini Ducati, Marc já estava perto da vitória em Barcelona, com um pódio duplo. Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mesmo nas categorias de base, Márquez só conseguiu uma vitória em Barcelona, em 2010, quando venceu a corrida de 125cc. Na MotoGP, ele competiu com uma Honda até 2023. Na última temporada, com a Ducati GP23 da Gresini, terminou suas duas passagens por Montmeló com um terceiro lugar na corrida de maio, o GP da Catalunha, e um segundo lugar na última corrida da temporada, o GP Solidario.

Este ano, com a Ducati GP25 e um domínio avassalador da temporada, ninguém duvida que o espanhol é o favorito para vencer em todos os circuitos, como provou na Áustria, onde nunca havia vencido antes, e o fez em seu retorno das férias.

"Barcelona é um daqueles finais de semana que, em qualquer outro ano, eu teria marcado em vermelho como 'vamos sofrer', mas este ano estou indo com a mente aberta para ver até onde podemos chegar", comentou.

Claro favorito para vencer em todas pistas

No momento, Márquez lidera o Campeonato Mundial com 455 pontos, tendo vencido dez corridas, as últimas sete consecutivas, além de 13 vitórias em sprints em 14 possíveis e oito pole positions. Números que tornam absolutamente impossível descartar o #93 da vitória.

"Pode ser um fim de semana como o da Holanda, por exemplo, em que consegui vencer, mas sem ser o mais rápido", diz ele, antes de adotar um perfil discreto e evitar criar grandes expectativas: "Veremos como nos sairemos em Barcelona, mas um pódio seria um ótimo resultado", diz ele, aparentemente com toda a seriedade.

Com 175 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Álex Márquez, se ele marcar dez ou mais pontos do que o piloto da Gresini em Barcelona no fim de semana, Marc deixará seu circuito "amaldiçoado" com a possibilidade de ser Campeão Mundial de MotoGP na semana seguinte, em Misano, com seis GPs pela frente e 222 pontos ainda em disputa.

DIOGO BRILHA e MÁRQUEZ REINA na HUNGRIA! Circuito é RUIM? Final INSANA no ARENA CROSS e DI GRASSI!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-GP da Hungria:

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!