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MotoGP: Márquez já está "mais forte mentalmente do que antes", diz Moreira

Brasileiro analisou a situação dos principais candidatos à briga pelo título de 2026

Guilherme Longo Gerald Dimbreck
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda, Marc Marquez, Ducati Team

Para Diogo Moreira, Marc Márquez é o piloto mentalmente mais forte na briga pelo título da MotoGP mas, ao analisar os demais candidatos, o brasileiro acredita que vai levar a melhor quem estiver mais preparado no momento, lembrando que basta um erro para que tudo mude.

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Atual campeão, Márquez superou um déficit de 102 pontos em apenas sete etapas para retomar a liderança da MotoGP. Após a vitória em Misano, o espanhol empatou com Jorge Martín em pontos, mas sai com a vantagem no critério de desempate, de mais vitórias no ano. Por outro lado, Marco Bezzecchi sofreu mais um abandono e, com isso, está a 33 pontos dos dois.

Na coletiva pré-GP da Áustria desta quinta-feira, Moreira foi questionado pelos jornalistas sobre sua visão acerca da briga pelo título de 2026 e a situação dos principais candidatos.

"Eu acredito que todos tenham errado um pouco. Márquez teve seus momentos ruins no início do ano. Bezzecchi também errou um pouco agora, Martín também. Acho que agora tudo está muito nivelado. Acredito que a situação do campeonato está muito igualada e, daqui até o fim da temporada, devemos ter algo muito interessante, porque sabemos que podem acontecer muitas coisas em uma etapa, alguém pode errar, pode chover".

"No final, vai ganhar o piloto mais preparado de todos. É uma pena que [Ai] Ogura tenha ficado de fora das últimas etapa, porque ele vinha muito forte. Mas ainda restam muitas corridas pela frente".

O brasileiro da LCR lembrou que, para além dos candidatos ao título, os outros pilotos do grid também têm um papel importante neste processo.

"[Pedro] Acosta está sempre ali, Álex [Márquez] também. Em uma corrida ou outra há outras pessoas. Haverá pessoas que entrarão no meio, pelo bem ou pelo mal. Porque muitas pessoas acham que o campeonato é só de algumas pessoas, que só eles podem vencer mas, no fim, há mais pessoas dispostas a vencer uma corrida ou lutar pelo pódio".

Mas, de qualquer forma, Moreira acredita que o campeonato tem um favorito muito claro: Márquez.

"No final, todos sabemos como Marc é, e como ele consegue entender diferentes situações. Acredito que, neste momento, já disse antes, que ele está mais forte mentalmente do que antes. Vejo ele pronto e, até agora, vem recuperando muitos pontos, e isso ajuda muito mentalmente".

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

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