Marc Márquez afirma que o resultado difícil no GP da Grã-Bretanha foi inteiramente culpa sua, insistindo que simplesmente não tinha ritmo para disputar as primeiras posições. Mas o heptacampeão afirmou que isso não o abala no que já promete ser um caminho difícil em busca de mais um título na MotoGP.

O piloto da Ducati teve uma corrida sem brilho em Silverstone no domingo, terminando em sétimo após ter chegado a ocupar a terceira posição na primeira volta. Embora a Desmosedici não tenha sido páreo para as Aprilias durante todo o fim de semana, Márquez também teve dificuldades em comparação com seus companheiros de marca, Álex Márquez e Fabio di Giannantonio.

Sua falta de ritmo foi inicialmente atribuída ao desempenho dos pneus, depois que o espanhol perdeu terreno significativo devido a um problema no composto traseiro na sprint do sábado. No entanto, Márquez enfatizou que não houve esse caso no domingo, insistindo que tanto o pneu quanto a moto funcionaram conforme o esperado.

Questionado sobre por que não conseguiu terminar em uma posição melhor na primeira prova o recesso, o piloto de 33 anos deu uma resposta direta: “Eu mesmo. A moto estava funcionando bem, o pneu estava funcionando bem".

“O pneu estava funcionando melhor para todo mundo. Então, o lado bom é que não tivemos uma queda drástica de desempenho. Eu estava me saindo bem nas primeiras voltas e, sim, a queda não foi... O pneu estava ok. Mesmo nas últimas voltas, dava para ser bem rápido. Só que hoje não consegui encontrar uma maneira de melhorar'.

“Aquela sétima posição era algo que já podíamos esperar, em teoria. Um resultado otimista seria ficar entre os cinco primeiros, mas não conseguimos nos sair da melhor maneira possível".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Na quinta-feira, Márquez explicou que seu estilo de pilotagem nunca se adaptou ao traçado de Silverstone. No entanto, no passado, ele conseguia compensar seus pontos fracos acelerando mais em alguns pontos – algo que ele não consegue mais fazer enquanto se recupera de sua lesão no ombro.

Questionado se a lesão ou o estilo de pilotagem era o principal culpado, Márquez não quis se aprofundar, dizendo: “É o que eu tenho e preciso lidar com isso".

Sem entrar em pânico

Márquez havia reacendido sua disputa pelo título com uma sequência de bons resultados antes das férias, conquistando três vitórias nos últimos quatro GPs e subindo para terceiro no campeonato. No entanto, um fim de semana sem brilho fez com que ele caísse para quarto, 40 pontos atrás de Jorge Martín, da Aprilia.

Mas Márquez disse que não tinha motivo para entrar em pânico com sua falta de desempenho, reiterando que perder o título de 2026 não mudará sua vida: “Não [estou em pânico], porque depende do seu objetivo. Meu objetivo é aproveitar a corrida e não é...".

“Sim, [o objetivo é conquistar o título], mas, se isso não acontecer, isso não vai mudar minha vida futura. Pelo motivo que já mencionei no ano passado e na quinta-feira aqui, minha ambição continua a mesma. A maneira de encarar o fim de semana de corrida é a mesma, mas sempre com realismo e sem pressa".

“Ontem, tive aquele grande problema com o pneu que não consegui administrar bem. Ontem, terminei em nono. Hoje, sinto que não foi possível disputar com os outros. Não disputei. Então, é assim que as coisas são. Lutei o suficiente durante minha carreira; vou lutar quando me sentir bem. Mas se não me sentir bem, não vou ficar na moto".

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