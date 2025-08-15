Todas as categorias

Edição

Brasil
Relato do treino livre
MotoGP GP da Áustria

MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia

Espanhol busca triunfar em um dos poucos circuitos do calendário atual no qual ainda não venceu

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP está de volta! As férias de verão da principal categoria do motociclismo mundial acabaram nesta sexta-feira, com pilotos indo à pista para o primeiro treino livre para o GP da Áustria. Com um histórico de domínio no Red Bull Ring, as expectativas se confirmaram para uma boa performance da Ducati, com Marc Márquez liderando a sessão, à frente de seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia.

Leia também:

O piloto da Ducati, que liderou o primeiro treino livre pela décima vez este ano, deu uma volta abaixo do recorde da pista, mantido por Bagnaia desde o ano passado (01min29s840), baixando-o em quase meio segundo para 01min29s376 e batendo o italiano por 0s310, sendo a primeira vez no ano em que os pilotos da equipe oficial fizeram uma dobradinha nos treinos livres.

Marc e Pecco optaram por uma combinação de pneus dianteiros macios e traseiros duros, com uma mudança no caso do espanhol em sua segunda passagem pela roda dianteira. O hexacampeão busca sua primeira vitória no Red Bull Ring desde que o GP da Áustria voltou ao calendário, em 2016. Nesse período, a Ducati dominou os registros, com a KTM sendo a única outra a triunfar no local.

O terceiro tempo foi do piloto da Aprilia Marco Bezzecchi, que com um pneu dianteiro duro e um traseiro médio ficou a 0s076 de Bagnaia, confirmando a tendência do italiano em ser o rival da Ducati neste fim de semana. Duas GP24, de Álex Márquez e Franco Morbidelli, completaram um top 5 com quatro Desmosedici.

Na sequência, três campeões mundiais, com Joan Mir em sexto, Fabio Quartararo em sétimo e Jorge Martín em oitavo. A KTM completou o top 10 com Pedro Acosta e Enea Bastianini.

A MotoGP volta à pista do Red Bull Ring mais uma vez nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP da Áustria. A sessão começa às 10h, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL1 da MotoGP na Áustria:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

1'29.376

   174.248  
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 19

+0.310

1'29.686

 0.310 173.645  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 18

+0.386

1'29.762

 0.076 173.498  
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.412

1'29.788

 0.026 173.448  
5 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+0.461

1'29.837

 0.049 173.353  
6 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 18

+0.477

1'29.853

 0.016 173.323  
7 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 18

+0.548

1'29.924

 0.071 173.186  
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 18

+0.569

1'29.945

 0.021 173.145  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 21

+0.580

1'29.956

 0.011 173.124  
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.581

1'29.957

 0.001 173.122  
11 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+0.638

1'30.014

 0.057 173.013  
12 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 19

+0.677

1'30.053

 0.039 172.938  
13 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+0.713

1'30.089

 0.036 172.869  
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+0.891

1'30.267

 0.178 172.528  
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 20

+0.974

1'30.350

 0.083 172.369  
16 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 18

+1.034

1'30.410

 0.060 172.255  
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+1.046

1'30.422

 0.012 172.232  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 19

+1.189

1'30.565

 0.143 171.960  
19 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+1.205

1'30.581

 0.016 171.930  
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 16

+1.307

1'30.683

 0.102 171.736  
21 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 20

+1.506

1'30.882

 0.199 171.360  
Ver resultados completos  

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST: 

In this article
Germán Garcia Casanova MotoGP Marc Marquez Johann Zarco Alex Marquez Jack Miller Maverick Viñales Franco Morbidelli Alex Rins Fabio Quartararo Enea Bastianini Francesco Bagnaia Jorge Martin Brad Binder Miguel Oliveira Luca Marini Joan Mir Fabio Di Giannantonio Marco Bezzecchi Raul Fernandez Ai Ogura Somkiat Chantra Pedro Acosta Fermin Aldeguer Red Bull KTM Factory Racing Aprilia Racing Team Pramac Racing Movistar Yamaha MotoGP Ducati Team Repsol Honda Team Tech 3 LCR Honda Team VR46 Gresini Racing Trackhouse Racing Team
