MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia
Espanhol busca triunfar em um dos poucos circuitos do calendário atual no qual ainda não venceu
A MotoGP está de volta! As férias de verão da principal categoria do motociclismo mundial acabaram nesta sexta-feira, com pilotos indo à pista para o primeiro treino livre para o GP da Áustria. Com um histórico de domínio no Red Bull Ring, as expectativas se confirmaram para uma boa performance da Ducati, com Marc Márquez liderando a sessão, à frente de seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia.
O piloto da Ducati, que liderou o primeiro treino livre pela décima vez este ano, deu uma volta abaixo do recorde da pista, mantido por Bagnaia desde o ano passado (01min29s840), baixando-o em quase meio segundo para 01min29s376 e batendo o italiano por 0s310, sendo a primeira vez no ano em que os pilotos da equipe oficial fizeram uma dobradinha nos treinos livres.
Marc e Pecco optaram por uma combinação de pneus dianteiros macios e traseiros duros, com uma mudança no caso do espanhol em sua segunda passagem pela roda dianteira. O hexacampeão busca sua primeira vitória no Red Bull Ring desde que o GP da Áustria voltou ao calendário, em 2016. Nesse período, a Ducati dominou os registros, com a KTM sendo a única outra a triunfar no local.
O terceiro tempo foi do piloto da Aprilia Marco Bezzecchi, que com um pneu dianteiro duro e um traseiro médio ficou a 0s076 de Bagnaia, confirmando a tendência do italiano em ser o rival da Ducati neste fim de semana. Duas GP24, de Álex Márquez e Franco Morbidelli, completaram um top 5 com quatro Desmosedici.
Na sequência, três campeões mundiais, com Joan Mir em sexto, Fabio Quartararo em sétimo e Jorge Martín em oitavo. A KTM completou o top 10 com Pedro Acosta e Enea Bastianini.
A MotoGP volta à pista do Red Bull Ring mais uma vez nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP da Áustria. A sessão começa às 10h, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado do TL1 da MotoGP na Áustria:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
1'29.376
|174.248
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|19
|
+0.310
1'29.686
|0.310
|173.645
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|18
|
+0.386
1'29.762
|0.076
|173.498
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|19
|
+0.412
1'29.788
|0.026
|173.448
|5
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|21
|
+0.461
1'29.837
|0.049
|173.353
|6
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|18
|
+0.477
1'29.853
|0.016
|173.323
|7
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|18
|
+0.548
1'29.924
|0.071
|173.186
|8
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|18
|
+0.569
1'29.945
|0.021
|173.145
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|21
|
+0.580
1'29.956
|0.011
|173.124
|10
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|19
|
+0.581
1'29.957
|0.001
|173.122
|11
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|21
|
+0.638
1'30.014
|0.057
|173.013
|12
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|19
|
+0.677
1'30.053
|0.039
|172.938
|13
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|21
|
+0.713
1'30.089
|0.036
|172.869
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|21
|
+0.891
1'30.267
|0.178
|172.528
|15
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|20
|
+0.974
1'30.350
|0.083
|172.369
|16
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|18
|
+1.034
1'30.410
|0.060
|172.255
|17
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|17
|
+1.046
1'30.422
|0.012
|172.232
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|19
|
+1.189
1'30.565
|0.143
|171.960
|19
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|22
|
+1.205
1'30.581
|0.016
|171.930
|20
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|16
|
+1.307
1'30.683
|0.102
|171.736
|21
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|20
|
+1.506
1'30.882
|0.199
|171.360
|Ver resultados completos
