A MotoGP está de volta! As férias de verão da principal categoria do motociclismo mundial acabaram nesta sexta-feira, com pilotos indo à pista para o primeiro treino livre para o GP da Áustria. Com um histórico de domínio no Red Bull Ring, as expectativas se confirmaram para uma boa performance da Ducati, com Marc Márquez liderando a sessão, à frente de seu companheiro de equipe, Francesco Bagnaia.

O piloto da Ducati, que liderou o primeiro treino livre pela décima vez este ano, deu uma volta abaixo do recorde da pista, mantido por Bagnaia desde o ano passado (01min29s840), baixando-o em quase meio segundo para 01min29s376 e batendo o italiano por 0s310, sendo a primeira vez no ano em que os pilotos da equipe oficial fizeram uma dobradinha nos treinos livres.

Marc e Pecco optaram por uma combinação de pneus dianteiros macios e traseiros duros, com uma mudança no caso do espanhol em sua segunda passagem pela roda dianteira. O hexacampeão busca sua primeira vitória no Red Bull Ring desde que o GP da Áustria voltou ao calendário, em 2016. Nesse período, a Ducati dominou os registros, com a KTM sendo a única outra a triunfar no local.

O terceiro tempo foi do piloto da Aprilia Marco Bezzecchi, que com um pneu dianteiro duro e um traseiro médio ficou a 0s076 de Bagnaia, confirmando a tendência do italiano em ser o rival da Ducati neste fim de semana. Duas GP24, de Álex Márquez e Franco Morbidelli, completaram um top 5 com quatro Desmosedici.

Na sequência, três campeões mundiais, com Joan Mir em sexto, Fabio Quartararo em sétimo e Jorge Martín em oitavo. A KTM completou o top 10 com Pedro Acosta e Enea Bastianini.

A MotoGP volta à pista do Red Bull Ring mais uma vez nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP da Áustria. A sessão começa às 10h, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado do TL1 da MotoGP na Áustria:

Marc QUEBRA TABU na Áustria? Pecco REAGE? Tudo da MotoGP pós-férias, DIOGO MOREIRA, Eric Granado e +

