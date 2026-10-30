A MotoGP iniciou nesta madrugada de quinta para sexta as atividades do GP da Malásia. E enquanto Marc Márquez liderou os dois treinos livres, o TL2 trouxe uma realidade bem diferente para Jorge Martín. Mesmo liberado para o restante do fim de semana, o campeão de 2024 minimizou seu tempo de pista e foi o último, tendo que disputar o Q1 da classificação junto de Diogo Moreira, com o brasileiro terminando em 13º.

TL1

Na primeira sessão do dia em Sepang, Márquez assumiu a liderança rapidamente, botando meio segundo em cima de Marco Bezzecchi. Já o foco inicial de Martín foi completar uma sequência de 12 voltas, que lhe garantiram o direito de participar do restante do fim de semana.

O heptacampeão foi o único a marcar um tempo abaixo de 01min59s, fazendo 01min58s912, terminando 0s474 à frente de Bezzecchi e de Pedro Acosta, com o espanhol da KTM fazendo exatamente a mesma volta do piloto da Aprilia. Enea Bastianini e Brad Binder completaram um top 5 surpreendente, formado por 3 motos da marca austríaca.

Já Martín foi apenas o 20º colocado com um tempo de 02min00s747, 1s8 atrás do melhor tempo de Márquez. A performance do espanhol foi classificada como melhor do que o esperado pelo chefe de equipe Paolo Bonora, com o campeão de 2024 conservando energia para o TL2.

O dia também começou bem para a Honda, em especial a dupla da LCR, com Johann Zarco e Moreira no top 10. Em 10º, o brasileiro ficou a 1s348 do tempo de Márquez, e a pouco mais de um décimo do companheiro de equipe, em oitavo.

A sessão teve ainda uma bandeira vermelha causada por Lecuona, após uma parte da sua moto explodir na reta, deixando detritos pela pista.

Resultado do TL1 do GP da Malásia de MotoGP:

TL2

Já no TL2, Márquez se recuperou de uma queda para ser novamente o mais rápido. O heptacampeão marcou 01min57s000 para liderar a tabela da sessão, um tempo quase 2s mais baixo que o feito no TL1. Diferentemente do treino de antes, foi a Ducati quem mostrou forças, com três motos no top 5 contra uma Aprilia e uma KTM.

Álex Márquez foi o segundo a 0s109, com Ai Ogura sendo o representante da Aprilia em terceiro a 0s167 e Pedro Acosta em quarto, enquanto Fabio di Giannantonio fechou o top 5.

Diogo Moreira conseguiu melhorar suas marcas em relação ao TL1 mas, ao terminar mais de 0s9 atrás de Márquez, não terminou no top 10 e, com um 13º lugar, terá que disputar o Q1 da classificação no sábado. O brasileiro ainda salvou uma queda no meio do TL2.

Um dos grandes sustos da sessão envolveu Martín, que conseguiu evitar uma queda em uma curva rápida à esquerda. Isso marcou o fim da sessão do espanhol, que terminou em 21º e último, tendo que disputar o Q1 da classificação amanhã - se é que conseguirá.

A MotoGP retorna ao circuito de Sepang na madrugada de sexta para sábado com mais três sessões. A noite começa às 23h10, horário de Brasília, com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 23h50, e termina com a corrida sprint às 04h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.

Resultado do TL2 do GP da Malásia de MotoGP:

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

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