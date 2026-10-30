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MotoGP: Márquez lidera os dois treinos na Malásia; Moreira é 13º e Martín 21º no TL2
Relato do treino livre
MotoGP GP da Malásia

MotoGP: Márquez lidera os dois treinos na Malásia; Moreira é 13º e Martín 21º no TL2

Espanhol da Aprilia fez 12 voltas no TL1 e encerrou seu TL2 após uma quase queda e, apesar da liberação médica, é dúvida para o restante da etapa

Richard Asher
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP iniciou nesta madrugada de quinta para sexta as atividades do GP da Malásia. E enquanto Marc Márquez liderou os dois treinos livres, o TL2 trouxe uma realidade bem diferente para Jorge Martín. Mesmo liberado para o restante do fim de semana, o campeão de 2024 minimizou seu tempo de pista e foi o último, tendo que disputar o Q1 da classificação junto de Diogo Moreira, com o brasileiro terminando em 13º.

Leia também:

TL1

Na primeira sessão do dia em Sepang, Márquez assumiu a liderança rapidamente, botando meio segundo em cima de Marco Bezzecchi. Já o foco inicial de Martín foi completar uma sequência de 12 voltas, que lhe garantiram o direito de participar do restante do fim de semana.

O heptacampeão foi o único a marcar um tempo abaixo de 01min59s, fazendo 01min58s912, terminando 0s474 à frente de Bezzecchi e de Pedro Acosta, com o espanhol da KTM fazendo exatamente a mesma volta do piloto da Aprilia. Enea Bastianini e Brad Binder completaram um top 5 surpreendente, formado por 3 motos da marca austríaca.

Já Martín foi apenas o 20º colocado com um tempo de 02min00s747, 1s8 atrás do melhor tempo de Márquez. A performance do espanhol foi classificada como melhor do que o esperado pelo chefe de equipe Paolo Bonora, com o campeão de 2024 conservando energia para o TL2.

O dia também começou bem para a Honda, em especial a dupla da LCR, com Johann Zarco e Moreira no top 10. Em 10º, o brasileiro ficou a 1s348 do tempo de Márquez, e a pouco mais de um décimo do companheiro de equipe, em oitavo.

A sessão teve ainda uma bandeira vermelha causada por Lecuona, após uma parte da sua moto explodir na reta, deixando detritos pela pista.

 

Resultado do TL1 do GP da Malásia de MotoGP:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 15

1'58.912

   167.811 336
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 17

+0.474

1'59.386

 0.474 167.145 332
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 14

+0.474

1'59.386

 0.000 167.145 337
4 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+0.776

1'59.688

 0.302 166.723 336
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+0.825

1'59.737

 0.049 166.655 339
6 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 17

+0.883

1'59.795

 0.058 166.574 332
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 16

+0.989

1'59.901

 0.106 166.427 335
8 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 16

+1.241

2'00.153

 0.252 166.078 334
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 17

+1.325

2'00.237

 0.084 165.962 333
10 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 17

+1.348

2'00.260

 0.023 165.930 336
11 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 14

+1.358

2'00.270

 0.010 165.916 331
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+1.412

2'00.324

 0.054 165.842 329
13 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 12

+1.418

2'00.330

 0.006 165.833 337
14 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 14

+1.419

2'00.331

 0.001 165.832 336
15 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 15

+1.508

2'00.420

 0.089 165.710 328
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 16

+1.545

2'00.457

 0.037 165.659 334
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 5

+1.669

2'00.581

 0.124 165.488 327
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+1.697

2'00.609

 0.028 165.450 336
19 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+1.704

2'00.616

 0.007 165.440 333
20 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 12

+1.835

2'00.747

 0.131 165.261 335
21 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 15

+2.198

2'01.110

 0.363 164.765 323
22 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 15

+2.764

2'01.676

 0.566 163.999 325
Ver resultados completos

TL2

Já no TL2, Márquez se recuperou de uma queda para ser novamente o mais rápido. O heptacampeão marcou 01min57s000 para liderar a tabela da sessão, um tempo quase 2s mais baixo que o feito no TL1. Diferentemente do treino de antes, foi a Ducati quem mostrou forças, com três motos no top 5 contra uma Aprilia e uma KTM.

 

Álex Márquez foi o segundo a 0s109, com Ai Ogura sendo o representante da Aprilia em terceiro a 0s167 e Pedro Acosta em quarto, enquanto Fabio di Giannantonio fechou o top 5.

Diogo Moreira conseguiu melhorar suas marcas em relação ao TL1 mas, ao terminar mais de 0s9 atrás de Márquez, não terminou no top 10 e, com um 13º lugar, terá que disputar o Q1 da classificação no sábado. O brasileiro ainda salvou uma queda no meio do TL2. 

 

Um dos grandes sustos da sessão envolveu Martín, que conseguiu evitar uma queda em uma curva rápida à esquerda. Isso marcou o fim da sessão do espanhol, que terminou em 21º e último, tendo que disputar o Q1 da classificação amanhã - se é que conseguirá.

 

A MotoGP retorna ao circuito de Sepang na madrugada de sexta para sábado com mais três sessões. A noite começa às 23h10, horário de Brasília, com o terceiro treino livre, seguido da classificação às 23h50, e termina com a corrida sprint às 04h. Você acompanha tudo ao vivo na ESPN e no Disney+.

Resultado do TL2 do GP da Malásia de MotoGP:

FiP

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 18

1'57.000

   170.553 333
2 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.109

1'57.109

 0.109 170.395 336
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+0.167

1'57.167

 0.058 170.310 334
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.380

1'57.380

 0.213 170.001 338
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.442

1'57.442

 0.062 169.911 333
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+0.475

1'57.475

 0.033 169.864 333
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+0.545

1'57.545

 0.070 169.763 337
8 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.547

1'57.547

 0.002 169.760 334
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+0.582

1'57.582

 0.035 169.709 333
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+0.618

1'57.618

 0.036 169.657 337
11 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 16

+0.805

1'57.805

 0.187 169.388 336
12 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.807

1'57.807

 0.002 169.385 337
13 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 16

+0.913

1'57.913

 0.106 169.233 336
14 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 17

+1.161

1'58.161

 0.248 168.878 331
15 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 18

+1.192

1'58.192

 0.031 168.833 331
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+1.208

1'58.208

 0.016 168.810 332
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+1.462

1'58.462

 0.254 168.448 334
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+1.499

1'58.499

 0.037 168.396 337
19 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 19

+1.604

1'58.604

 0.105 168.247 330
20 Spain A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 16

+2.376

1'59.376

 0.772 167.159 329
21 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 3

+2.670

1'59.670

 0.294 166.748 336
Ver resultados completos

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