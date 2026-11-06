A MotoGP iniciou nesta sexta-feira as atividades do GP do Catar, 20ª e antepenúltima etapa da temporada 2026. Com o primeiro match point já neste fim de semana, Marc Márquez abriu as atividades em Losail na frente no TL1, superando Marco Bezzecchi por pouco mais de um décimo de vantagem. Diogo Moreira foi o 15º.

Iniciada ainda sob o sol do fim da tarde de Losail, Márquez e Bezzecchi fizeram a diferença sobre os demais pilotos, se sobressaindo em uma pista ainda muito suja de areia e com temperatura elevada.

Márquez terminou na frente com 01min52s278, apenas 0s110 à frente do italiano da Aprilia. Fabio di Giannantonio foi o terceiro, mas mais distante, a 0s413, com Pedro Acosta em quarto e Jorge Martín surpreendendo com a quinta posição.

O brasileiro Diogo Moreira foi o 15º colocado, terminando a 1s791 do tempo de Márquez, sendo a terceira melhor Honda na tabela de resultados.

A MotoGP retorna à pista de Losail nesta sexta-feira, às 13h, para o segundo treino livre para o GP do Catar, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!