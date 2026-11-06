MotoGP: Márquez lidera TL1 no Catar à frente de Bezzecchi, com Martín em 5º; Moreira é 15º
Heptacampeão tem primeiro match point do título de 2026 neste fim de semana, precisando fazer 30 pontos a mais que Martín e sete a mais que Bezzecchi
A MotoGP iniciou nesta sexta-feira as atividades do GP do Catar, 20ª e antepenúltima etapa da temporada 2026. Com o primeiro match point já neste fim de semana, Marc Márquez abriu as atividades em Losail na frente no TL1, superando Marco Bezzecchi por pouco mais de um décimo de vantagem. Diogo Moreira foi o 15º.
Iniciada ainda sob o sol do fim da tarde de Losail, Márquez e Bezzecchi fizeram a diferença sobre os demais pilotos, se sobressaindo em uma pista ainda muito suja de areia e com temperatura elevada.
Márquez terminou na frente com 01min52s278, apenas 0s110 à frente do italiano da Aprilia. Fabio di Giannantonio foi o terceiro, mas mais distante, a 0s413, com Pedro Acosta em quarto e Jorge Martín surpreendendo com a quinta posição.
O brasileiro Diogo Moreira foi o 15º colocado, terminando a 1s791 do tempo de Márquez, sendo a terceira melhor Honda na tabela de resultados.
A MotoGP retorna à pista de Losail nesta sexta-feira, às 13h, para o segundo treino livre para o GP do Catar, com transmissão da ESPN e do Disney+.
Resultado do TL1 do GP do Catar de MotoGP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|16
|
1'52.278
|172.500
|354
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|16
|
+0.110
1'52.388
|0.110
|172.331
|352
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|16
|
+0.413
1'52.691
|0.303
|171.868
|351
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|15
|
+0.677
1'52.955
|0.264
|171.466
|350
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+0.734
1'53.012
|0.057
|171.380
|349
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+0.793
1'53.071
|0.059
|171.290
|351
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+0.911
1'53.189
|0.118
|171.112
|348
|8
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|16
|
+0.952
1'53.230
|0.041
|171.050
|355
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|15
|
+1.028
1'53.306
|0.076
|170.935
|347
|10
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|15
|
+1.084
1'53.362
|0.056
|170.850
|349
|11
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|15
|
+1.263
1'53.541
|0.179
|170.581
|346
|12
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|14
|
+1.339
1'53.617
|0.076
|170.467
|348
|13
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|14
|
+1.353
1'53.631
|0.014
|170.446
|351
|14
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|16
|
+1.432
1'53.710
|0.079
|170.328
|349
|15
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|17
|
+1.447
1'53.725
|0.015
|170.305
|346
|16
|D. Moreira LCR Honda
|11
|Honda
|15
|
+1.791
1'54.069
|0.344
|169.791
|350
|17
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|14
|
+1.965
1'54.243
|0.174
|169.533
|349
|18
|J. Dixon Repsol Honda Team
|96
|Honda
|13
|
+3.148
1'55.426
|1.183
|167.795
|345
|Ver resultados completos
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