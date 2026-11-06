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Relato do treino livre
MotoGP GP do Catar

MotoGP: Márquez lidera TL1 no Catar à frente de Bezzecchi, com Martín em 5º; Moreira é 15º

Heptacampeão tem primeiro match point do título de 2026 neste fim de semana, precisando fazer 30 pontos a mais que Martín e sete a mais que Bezzecchi

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
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Marc Marquez, Ducati Team

A MotoGP iniciou nesta sexta-feira as atividades do GP do Catar, 20ª e antepenúltima etapa da temporada 2026. Com o primeiro match point já neste fim de semana, Marc Márquez abriu as atividades em Losail na frente no TL1, superando Marco Bezzecchi por pouco mais de um décimo de vantagem. Diogo Moreira foi o 15º.

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Iniciada ainda sob o sol do fim da tarde de Losail, Márquez e Bezzecchi fizeram a diferença sobre os demais pilotos, se sobressaindo em uma pista ainda muito suja de areia e com temperatura elevada.

Márquez terminou na frente com 01min52s278, apenas 0s110 à frente do italiano da Aprilia. Fabio di Giannantonio foi o terceiro, mas mais distante, a 0s413, com Pedro Acosta em quarto e Jorge Martín surpreendendo com a quinta posição.

O brasileiro Diogo Moreira foi o 15º colocado, terminando a 1s791 do tempo de Márquez, sendo a terceira melhor Honda na tabela de resultados.

A MotoGP retorna à pista de Losail nesta sexta-feira, às 13h, para o segundo treino livre para o GP do Catar, com transmissão da ESPN e do Disney+.

Resultado do TL1 do GP do Catar de MotoGP

Todas as estatísticas
 
 
 
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 16

1'52.278

   172.500 354
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 16

+0.110

1'52.388

 0.110 172.331 352
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 16

+0.413

1'52.691

 0.303 171.868 351
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+0.677

1'52.955

 0.264 171.466 350
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+0.734

1'53.012

 0.057 171.380 349
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.793

1'53.071

 0.059 171.290 351
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.911

1'53.189

 0.118 171.112 348
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 16

+0.952

1'53.230

 0.041 171.050 355
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+1.028

1'53.306

 0.076 170.935 347
10 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 15

+1.084

1'53.362

 0.056 170.850 349
11 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+1.263

1'53.541

 0.179 170.581 346
12 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+1.339

1'53.617

 0.076 170.467 348
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+1.353

1'53.631

 0.014 170.446 351
14 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 16

+1.432

1'53.710

 0.079 170.328 349
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+1.447

1'53.725

 0.015 170.305 346
16 Brazil D. Moreira LCR Honda 11 Honda 15

+1.791

1'54.069

 0.344 169.791 350
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+1.965

1'54.243

 0.174 169.533 349
18 United Kingdom J. Dixon Repsol Honda Team 96 Honda 13

+3.148

1'55.426

 1.183 167.795 345
Ver resultados completos

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