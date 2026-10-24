MotoGP - Márquez: Martín era mais rápido, mas exagerou na sprint da Austrália

Marc Márquez admitiu que Jorge Martín tinha vantagem de ritmo na corrida sprint do GP da Austrália de MotoGP, mas reconheceu que seu rival pelo título estava "pilotando além do limite" à medida que a batalha pela vitória se intensificava em Phillip Island.

Os dois candidatos ao título de 2026 travaram sua batalha mais acirrada do ano em Phillip Island neste sábado, com Martín desafiando Márquez repetidamente pela liderança antes de cair na oitava volta e entregar a vitória ao seu rival da Ducati.

Na largada, Martín saltou de quarto para segundo e ultrapassou Márquez pela liderança em pelo menos três ocasiões, mas espalhou na curva em todas elas e caiu de volta para segundo. O campeão de 2024 lançou múltiplos ataques sobre Márquez na decisiva oitava volta, mas o atual defensor do título conseguiu dar o troco e responder investida a investida para impor sua posição.

A batalha deles chegou a um fim prematuro na curva 8 da mesma volta, quando Martín caiu em alta velocidade para a caixa de brita, permitindo que Márquez cruzasse a linha de chegada de forma tranquila e abrisse uma vantagem de 10 pontos no campeonato.

Márquez admitiu que Martín estava mais rápido do que ele, mas sabia que poderia vencê-lo assim que percebeu que seu compatriota estava forçando além dos limites na corrida.

“[Foi um] jogo mental. Você pode tentar se tiver velocidade. E, falando sinceramente, hoje ele estava um pouco mais rápido do que eu. Mas na volta que ele fez bem na minha frente, eu entendi duas coisas, e então vi que era possível lutar pela vitória".

“Eu entendi que ele estava rápido, mas arriscando muito. Porque a moto dele estava balançando bastante e ele estava pilotando um pouco além do limite. Então, naquele momento, entendi que, ok, era hora de arriscar”.

“É verdade que com 13 voltas nesse nível é muito difícil para nós dois terminarmos a corrida. Mas ele cometeu o erro. Eu estive perto de cometer um erro. Mas as corridas são assim".

A Aprilia parecia ter uma vantagem clara sobre suas rivais após o segundo treino de sexta-feira, mas as chuvas durante a noite trouxeram a Ducati de volta à disputa, com Márquez garantindo uma pole position surpreendente na manhã de sábado. A Ducati acabou dominando as posições do pódio na sprint, com Marco Bezzecchi terminando como o melhor piloto da Aprilia, em quarto lugar.

A Aprilia sofreu um duro golpe duas horas após a corrida, quando exames de raio-X revelaram que Martín havia sofrido uma fratura no antebraço, não estando apto para a corrida de domingo.

Falando antes de a lesão de Martín ser divulgada, Márquez disse que teve que ir ao ataque na sprint, sabendo que havia muito mais em jogo do que a diferença de três pontos entre o primeiro e o segundo colocado.

“Briga pelo título”, declarou o multicampeão mundial. “Foi uma batalha muito apertada e difícil. Agressiva, mas dentro do limite".

“Antes de tudo, torço para que ele esteja bem. Minha equipe me disse que ele está no centro médico, e desejo o melhor para ele, porque será bom para o campeonato".

“Mas hoje foi uma disputa acirrada. Oito voltas no limite, oito voltas lutando pelo mesmo objetivo — tentar somar 12 pontos. E era mais do que isso. A questão é que hoje havia mais do que três pontos de diferença em jogo".

“Hoje era o momento de fazer isso porque ele sabe que este é um dos meus circuitos favoritos, e eu sei que é um dos circuitos onde a Aprilia funciona bem. Então, no final das contas, se não fosse pelo Martín, eu não estaria assim (pilotando de forma tão agressiva). Mas hoje era o momento de fazer isso".

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