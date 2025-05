Marc Márquez, hexacampeão da MotoGP e hoje piloto da Ducati, explicou que, embora tenha rompido seu contrato com a Honda um ano antes, no final de 2023, ele chegou a um acordo consensual entre as partes, afirmando que a situação de Martín com a Aprilia é muito diferente, já que o atual campeão acabou de chegar na equipe italiana.

Na quinta-feira do GP do Reino Unido, o aspecto esportivo ficou em segundo plano. Acima de tudo, a polêmica de Jorge Martín e da Aprilia ocupou as manchetes.

Na semana passada, o Motorsport.com revelou que o atual campeão havia expressado seu desejo de encerrar a ligação com a marca italiana no final do ano, contando com uma cláusula em seu contrato ligada ao desempenho nos primeiros seis GPs, apesar de ter pilotado apenas um deles devido a uma lesão.

Hoje veio a resposta da Aprilia, confiada a um comunicado de imprensa no qual explicou que o contrato existente é válido e eficaz e, portanto, deve ser respeitado até sua expiração natural, ou seja, até o final da temporada de 2026.

Entre outras coisas, a marca também enviou uma mensagem clara à Honda, indicada como a tentadora do "Martínator", explicando que qualquer contato com um piloto sob contrato seria uma violação das regras.

Muitos se manifestaram sobre o assunto, enquanto o líder do campeonato, Marc Márquez, comentou: "A questão é que eu quero esperar que Martín ou a equipe falem sobre isso, porque até que eles falem, não podemos saber se é verdade ou não".

"É normal que a Aprilia escreva algo hoje, caso contrário, muitas perguntas teriam sido feitas, então prefiro esperar por respeito a todos eles, tanto Jorge quanto a equipe", disse o piloto da Ducati durante a coletiva de imprensa que abriu o fim de semana.

Também é verdade, no entanto, que se há alguém que pode se dar ao luxo de falar sobre tal situação, é o #93, que em 2023 terminou seu contrato com a Honda um ano antes, deixando milhões de euros em salário de lado para pegar uma moto mais competitiva, embora de uma equipe satélite, como a Ducati da Gresini.

No entanto, Marc enfatizou que as duas situações não são comparáveis, pois ele tinha uma história de dez anos com a fabricante japonesa e passou por quatro anos de decepções e lesões antes de sair, enquanto Martín está pronto para levantar a bandeira branca depois de apenas alguns meses.

"Acho que minha situação era muito diferente, em primeiro lugar porque eu vinha de quatro anos com tantas lesões. Em segundo lugar, com a Honda ganhamos seis títulos mundiais juntos, então tínhamos um relacionamento fantástico e ainda temos".

"Além disso, havia uma questão de orçamento, porque o que eles economizaram com meu contrato poderiam reutilizar para desenvolver a motocicleta. No meu caso, meu relacionamento com eles era especial, então chegamos a um acordo consensual".

De qualquer forma, de acordo com o piloto espanhol, não é necessário ter um conselho contratual como o que existe hoje para evitar disputas na Fórmula 1: "Se você tem uma equipe profissional, e também com a parte administrativa bem feita, você está bastante protegido".

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: Loic Venance / AFP via Getty Images

Neste fim de semana, Marc chega para Silverstone como líder do campeonato, com uma margem de 22 pontos sobre seu irmão Álex. Esse é o resultado das táticas prudentes que ele usou na chuva em Le Mans, levando para casa um valioso segundo lugar.

"Le Mans foi definitivamente um domingo muito complicado, porque você tinha que encontrar a estratégia certa e terminar a corrida, e claramente era muito fácil cometer erros. Silverstone é definitivamente uma pista na qual tentaremos voltar ao nosso nível, nas primeiras posições, e tentaremos gerenciar as coisas de uma maneira melhor".

De acordo com a previsão do tempo, a chuva também pode ter um papel importante em Silverstone, onde Márquez só venceu uma vez, em 2014, apesar de ter assinado cinco pole positions em sua carreira.

"Tentarei marcar muitos pontos, o que é o mais importante. Depois, tentarei me adaptar à situação, porque essa é uma pista onde espero que Álex e Bagnaia sejam fortes e não é uma das minhas favoritas, porque não venço desde 2014, então temos que tentar ficar perto deles e administrar a situação da melhor forma possível".

"Há muitas curvas longas à direita aqui, que são um ponto fraco meu, como em Barcelona e no Catar. Mas tudo correu bem no Catar este ano, então não há motivo especial para ficar estressado".

O último ano na Gresini o ajudou a redescobrir a alegria de pilotar, mas agora a pressão de ter que vencer à força também está começando a ser agradável: "Quando você está no pódio e ganha corridas, ou pelo menos quando consegue pilotar bem, você se diverte mais. Quando você tem a versão mais recente da moto de fábrica para a equipe de fábrica, começa a sentir um pouco mais de pressão".

"O ano passado foi muito diferente: depois de quatro anos com tantos problemas físicos, eu estava tentando reconstruir minha confiança com a Gresini. Este ano, há a pressão da equipe de fábrica: se você usa a cor vermelha e tem a moto de 2025, precisa vencer e estar no topo. E é isso que estou tentando fazer, mas, enquanto isso, também estou me divertindo".

Embora ele sempre ande em uma Ducati, o salto de qualidade que ele deu este ano foi importante, porque parece que está vendo o Marc de antes da lesão novamente. Por isso, perguntaram ao hexacampeão da MotoGP a que se deve esse aumento em seu desempenho.

"Com certeza é uma consequência de várias coisas, mas o ponto principal para mim foi a evolução da motocicleta. Assim que experimentei a 2024 no teste de Barcelona, me senti bem imediatamente e senti um passo muito importante na forma como estava pilotando".

"Depois, na equipe oficial, você tem mais recursos, mais instalações, mais engenheiros que podem lhe dar suporte. Também é útil ter a chance de receber mais feedback e mais comentários. De qualquer forma, Álex está mostrando que na Gresini eles têm um desempenho extremamente bom, com uma equipe que é muito boa, mesmo que seja satélite", concluiu.

